El video de presentación de Seraphine es el más odiado en la historia de League of Legends

Su video oficial de presentación en inglés (Spotlight) superó los 60 000 no me gusta, lo que le da una proporción negativa en comparación con sus 39 000 me gusta al momento de escribir. En la versión coreana , es aún más detestada proporcionalmente, con menos de mil me gusta frente a más de 9 000 no me gusta. La versión en español no refleja esa proporción tan negativa.

El rework previo de Yorick está en un distante segundo lugar, acumulando 10 000 no me gusta en su viejo video de presentación. El antiguo video de presentación de Gangplank, que no ha sido incluido en la lista, registra alrededor de 9 300 no me gusta. No obstante, ambos campeones lograron mantener una proporción positiva entre los «me gusta» y «no me gusta», con un poco más del 50 %.

Si bien el viejo Yorick era aborrecido debido a su naturaleza percibida como aburrida, antes de transformarse en un top laner casi inmejorable, las críticas a Seraphine apuntan principalmente a la imagen disonante que proyecta.

La Grieta del Invocador alberga a todo tipo de seres, máquinas y monstruos, pero la estrella del pop nacida en Piltóver siempre pareció más a gusto como parte de K/DA que en Runaterra. Las críticas apuntan a su aeropatín demasiado futurista, la similitud de su kit de habilidades con el de Sona y su cruel historia relacionada con el pasado de Brackerns.

Riot finalmente ha comenzado a hacerle algunos cambios en base a los comentarios negativos. Su tradición runeterrana relacionada con el uso de un cristales en sus actuaciones «se arreglará», según Tryndamere.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dexter Tan Guan Hao el 03 de noviembre de 2020.