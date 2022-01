Visão geral de Yu-Gi-Oh! Master Duel mostra os recursos da loja, os custos dos pacotes e muito mais

Os fãs estão esperando há muito tempo para ver como a loja funcionará em Yu-Gi-Oh! Master Duel. E, com o vídeo de visão geral de ontem da Konami, eles agora têm alguns detalhes concretos sobre a loja, embora nada sobre microtransações ainda.

Vários aspectos da loja foram borrados, provavelmente para não estragar revelações futuras, mas os fãs notaram que vários tipos diferentes de pacotes estarão disponíveis para compra usando Gems, a moeda do jogo Master Duel.

Gemas podem ser obtidas através da conclusão de missões, desafios e outros eventos no jogo, embora provavelmente haja um anúncio sobre como as microtransações entram no sistema em breve.

Os usuários podem comprar um pacote individual dos conjuntos de que precisam para construir sua coleção na guia Pacote da loja. O menu de cada pacote mostrará as cartas destacadas daquele conjunto, as probabilidades de retirar as referidas cartas e quanto custará cada pacote.

Imagem via Konami

O pacote Stalwart Force apresentado na visão geral do Pacote Normal inclui cards poderosos do meta como Elldlich the Golden Lord, Borrelsword Dragon e Pot of Desires. Cada pacote custará 100 Gems, mas você também pode comprar 10 pacotes por 1.000 Gemas e garantir pelo menos uma carta Super Rara sem custo adicional.

Os jogadores também podem comprar decks inteiros na guia Deck Estrutural, dando-lhes acesso fácil à construção em torno de certos arquétipos facilmente. E, diferentemente de Duel Links, você pode comprar até três cópias de cada Deck Estrutural usando apenas Gemas, pelo menos na compilação usada na visão geral.

Imagem via Konami

Cada cópia do Structure Deck Magician of Pendulum custa 500 Gems no trailer.

Além disso, a aba Acessórios dá aos jogadores acesso aos seus Duel Mates, monstros que representam o jogador em seu Duel Field selecionado. Ele também hospeda as áreas onde os usuários podem comprar diferentes Campos de Duelo, Protetores de Cartas e Ícones.

Imagem via Konami

Havia também uma aba Especial na loja, mas o vídeo não tocava nela. Provavelmente só estará disponível quando as promoções ou vendas estiverem ativas no Master Duel.

Juntamente com os detalhes sobre a loja, também temos a confirmação de que um modo de espectador público de algum tipo estará disponível no Master Duel, permitindo que os usuários assistam a duelos de todo o mundo de alguma forma.

Imagem via Konami

O trailer de visão geral final do Master Duel será lançado em 19 de janeiro, onde o TGS Anime abordará o Duel Mode do jogo e dará aos jogadores uma visão do que eles podem esperar do recurso principal da plataforma.

Master Duel está programado para ser lançado para PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam, Nintendo Switch, celular e “muitas outras plataformas” no primeiro semestre de 2022. E se esse trailer de visão geral for alguma indicação, ele pode chegar mais cedo do que esperamos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de janeiro.