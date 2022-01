Qual é o melhor Deck Inicial de Yu-Gi-Oh! Master Duel?

Quando os jogadores iniciam Yu-Gi-Oh! Master Duel, eles terão a opção de completar um tutorial que os guiará pelos fundamentos básicos do jogo de cartas, além de recompensá-los com Gemas e cartas que podem usar para começar.

Assim que o tutorial estiver completo, ou ignorado se o jogador já souber como jogar Yu-Gi-Oh!, o jogo lhe dará a opção de selecionar um dos três Decks Iniciais para adicionar à sua coleção.

Essa não é uma escolha muito significativa a longo prazo, já que nenhum desses Decks Iniciais é competitivamente viável e você os abandonará rapidamente. Mas a escolha lhe dará alguns blocos básicos de construção para conquistar o tutorial mais avançado do Modo Solo, Duel Strategy.

Das opções, Power of Dragon (Poder do Dragão), Synchro of Unity (Sincro da Unidade) e Link Generation (Geração Elo), você está basicamente escolhendo aquele com monstros ou cartas que você mais gosta.

Power of Dragon provavelmente será o que a maioria dos fãs escolherá porque tem como tema o Blue-Eyes White Dragon (Dragão Branco de Olhos Azuis), mas nenhuma das cartas do deck realmente se destaca ou será útil quando você sair do modo Solo ou começar a aprender o meta.

O mesmo se aplica ao Link Generation, simplesmente porque é pouco potente. Os Monstros Link genéricos incluídos no deck serão úteis por um tempo enquanto você constrói sua coleção e precisa de alguma coisa para o seu Extra Deck que pode ser útil, mas você os eliminará rapidamente quando começar a pegar e criar cartas mais poderosas.

Synchro of Unity é a escolha ideal para quem não se importa com os Monstros Link genéricos incluídos no Deck Link Generation, e isso se deve quase inteiramente ao fato de conter Mystical Space Typhoon (Tufão Espacial Místico).

O MST não é mais muito usado, mas é uma peça básica útil na remoção de Magias e Armadilhas que impedirá que você gaste Pontos de Criação em cartas com efeitos semelhantes desde o início. Claro, usar Junk Synchron (Sucata Sincron) e Speed ​​Warrior (Guerreiro Veloz) para fazer a Invocação-Sincro de Junk Warrior (Guerreiro Sucata) é divertido, mas as três cópias do MST são o único prêmio real desses decks no momento.

