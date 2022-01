Melhores decks econômicos no meta de Yu-Gi-Oh! Master Duel

Yu-Gi-Oh! Master Duel está em um lugar único, situado em uma encruzilhada entre o TCG e o OCG, graças à Konami implementando uma versão totalmente nova da lista de cartas Proibidas e Limitadas que dita em grande parte o meta competitivo de um formato.

Em vez de os jogadores simplesmente procurarem construir réplicas exatas de qualquer deck que possam usar fisicamente em torneios, o Master Duel os força a procurar novas estratégias porque várias cartas foram removidas ou colocadas na lista de proibições que não existiam antes.

Em sua essência, a Konami projetou o Master Duel para se tornar sua própria plataforma competitiva de Yu-Gi-Oh!, com planos de utilizá-lo para o Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! no futuro. Mas mesmo que o foco competitivo esteja lá, Master Duel não é apenas a versão mais acessível de Yu-Gi-Oh! mas também a mais barata.

Como um jogo gratuito, entrar no Master Duel parecerá um pouco assustador quando você ver quantas gemas você precisará para abrir pacotes suficientes e criar as cartas necessárias para construir um deck que possa competir no meta. Basta passar pela missão do tutorial e várias campanhas do Modo Solo fornecerão moeda suficiente para começar.

Não apenas você pode obter uma boa quantidade de Gemas apenas por jogar o modo Solo do jogo, completar missões ou trabalhar para aumentar seu nível no Duel Pass do jogo, mas o sistema de criação abre muitas ótimas maneiras de construir com orçamento limitado, tudo isso mantendo uma presença no meta.

Então, se você planeja tentar sua sorte na ranqueada do Master Duel, mas não quer investir muito dinheiro no jogo, aqui estão alguns dos melhores decks de baixo orçamento que você pode construir com apenas um planejamento inteligente e o que o jogo oferece.

Eldlich

Não só Eldlich the Golden Lord (Eldlich, o Senhor Dourado), ainda é uma carta incrivelmente poderosa, mas também fornece uma das estratégias mais versáteis de todo Yu-Gi-Oh! e, como alguns de seus decks mais baratos evitam o uso de muitos Monstros no Deck Adicional, jogadores novos ou antigos que não se sentem confortáveis ​​com conceitos como Monstros Link podem achar esse deck mais fácil de aprender.

Concentrando-se no estilo de jogo Eldlich mais puro, focado em Armadilhas, você pode facilmente obter suas três cópias de Eldlich, e todas as armadilhas adjacentes que você precisa são avaliadas principalmente em Super Raras ou Raras, tornando-as muito mais baratas de fabricar.

Se você der tudo de si e pegar alguns dos staples (cartas poderosas que podem encaixar em qualquer estratégia) mais poderosos, como Imperial Order (Ordem Imperial) e várias cópias das várias negações Solemn (Solenes), o custo de criação aumentará. Mas você pode ajustar isso cortando algumas das cartas do Deck Adicional mais valiosas e depois criá-las de volta mais tarde.

Você também pode testar outros mecanismos, como o Zoodiac (Zoodíaco), neste deck também, se quiser tentar apimentar as coisas.

Aqui está um deck barato de HRforges, um mediano usando Zoodiac de YellowFlash e uma variante Sincro de ponta de MBT.

Bird-Up! (Tri-Brigade/Lyrilusc)

Para uma combinação de dois arquétipos populares, o deck Bird-Up! foi otimizado e os jogadores sabem exatamente quais cartas podem cortar para contornar algumas opções de criação caras.

Quase todas as cartas principais do Bird-Up! estão em Super Rara, o que significa que você não precisará gastar muito para pegar todos os Monstros de que precisa. Mesmo a maioria das Magias e Armadilhas sejam baratas, com alguns decks totalizando quatro Ultra Raras no Deck Principal.

O verdadeiro salto de preço ocorre quando você olha para o Deck Adicional, que é onde a maior parte do gerenciamento de custos entrará em jogo.

Felizmente, como os jogadores otimizaram tanto o deck, você pode gastar entre 400 e 800 Gemas e ter um conjunto sólido de 15 cartas no Deck Adicional, independentemente de onde você parar nesse intervalo.

Para alguns exemplos, aqui está um deck super econômico de algui, uma versão mais avançada de abz e uma completa de Fetty Guap.

Virtual World

Assim como Eldlich, o Virtual World pode vir de várias formas, mas uma constante é a capacidade do deck de criar tabuleiros irritantes que têm o potencial de bloquear completamente o seu oponente.

O VW se beneficia de ter um núcleo de deck principal acessível fora dos staples, que você pode escolher adicionar. De fato, mesmo considerando alguns Decks Adicionais, o VW pode ser o mecanismo de primeira linha mais barato para construir.

Com isso dito, o Deck Adicional é onde suas Gemas serão gastas, e você provavelmente passará por mais de 15 cartas enquanto testa e ajusta sua estratégia para melhor se adequar ao meta e ao seu estilo de jogo preferido. Apenas esteja pronto para aprender muitos combos, assim que decidir testar esse arquétipo.

Aqui estão duas versões acessíveis que superaram alguns eventos iniciais, uma de LG e outra de Fattypower. Ambos custam menos de 600 Pontos de Criação Ultra Raros (CP) e 600 Super Raro (CP).

Outras

Independentemente do seu orçamento real, você não sofrerá com as opções quando se trata de decks para experimentar.

Como as cartas podem ser criadas com CP, você pode construir qualquer baralho que desejar, desde que considere seus recursos disponíveis e seja inteligente com a forma como os distribui. Aqui estão apenas alguns outros decks que você pode experimentar ao manter um bom orçamento em mente, todos com listagens de CP Ultra Raro de 600 ou menos para facilitar.

Nenhum desses decks é o mais barato. Há muito espaço para ignorar um UR e substituí-lo por uma opção muito mais barata, como usar o básico e sólido Mystical Space Typhoon (Tufão Espacial Místico) para remoção de feitiços e armadilhas até que você esteja pronto para melhorá-lo.

Além disso, quando você começa a pegar mais cartas Super Raras e Ultra Raras, você sempre pode escolher as que aparecem em várias meta-estratégias, como Accesscode Talker ou Infinite Impermanence, para que você possa facilmente experimentar vários decks de orçamento antes de escolher um ou dois decks para os quais você realmente deseja comprometer recursos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 26 de janeiro.