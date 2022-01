Como desbloquear cartas no Yu-Gi-Oh Master Duel | Geração, loja e mais explicado

Yu-Gi-Oh! Master Duel já está ativo. O novo título permite aos jogadores coletar mais de 10.000 cartas e duelar em um modo solo dedicado ou contra outros jogadores online.

Master Duel foi projetado como uma experiência totalmente digital para jogadores de TCG e OCG, o que significa que existem algumas cartas incluídas no jogo que não foram lançadas em certas regiões que ainda podem ser usadas. E, com uma lista rotativa de produtos disponíveis na Loja, sempre há novos conteúdos para navegar.

Ao jogar Master Duel, você tem várias opções disponíveis para coletar as cartas necessárias para construir sua coleção enquanto também constrói decks para jogar contra amigos ou outros duelistas no modo ranqueado. A maioria desses métodos exigirá que você use a moeda do jogo, Gemas, para comprar Pacotes, Pacotes limitados ou outros produtos selados na Loja, mas também existem algumas maneiras de pegar algumas cartas apenas jogando o jogo.

Os jogadores também podem obter Gemas simplesmente jogando o jogo, seja no modo Solo ou completando missões, embora as opções de microtransação estejam disponíveis.

Se você planeja mergulhar algum tempo na mais nova forma de Yu-Gi-Oh! , aqui está tudo o que você precisa saber sobre como desbloquear cartas enquanto joga.

Comprar

Começando com o método mais óbvio, a Loja do Master Duel é um mercado expansivo que apresenta um conjunto rotativo de produtos disponíveis por preços variados de Gemas.

Pacote

A área principal da Loja é a aba Pacote, onde os jogadores podem trocar Gemas para abrir um ou conjuntos de Pacotes. Cada pacote exclusivo é criado com temas em mente, como a coleção Força Robusta contendo poderosos cartas do meta como Elldlich, o Senhor Dourado e Dragão Callibrespada ou Revival of Legends, dando aos jogadores mais inclinados a cartas nostálgicas acesso ao Dragão da Poeira Estelar.

No entanto, esses “Pacotes Normais” são apenas parte do negócio. Há também uma opção “Pacote Secreto” que só é desbloqueada quando você compra outros Pacotes.

No menu Pacotes Secretos, os jogadores verão uma variedade de pacotes inteiramente focados em certos arquétipos como Laços da Poeira Estelar com o Dragão da Poeira Estelar ou Derrubada de Ataque singular com cartas Força Celeste.

Esses pacotes são desbloqueados apenas puxando cartas Super Raras ou Ultra Raras relevantes de Pacotes Normais ou gerando-as por meio de criação. Eles desaparecem após 24 horas, o que significa que você precisará desbloqueá-los novamente quando eles desaparecerem. Este cronômetro será reiniciado periodicamente se um jogador puxar ou gerar outra carta relevante antes que o limite de 24 horas termine. Os Pacotes Secretos também podem aparecer depois de concluir certas missões no Modo Solo e outras campanhas.

Para os Pacotes Normal e Secreto, 100 Gemas lhe darão um único Pacote, ou você pode gastar 1.000 Gemas para pegar 10 pacotes e garantir pelo menos um Super Raro ou superior em sua abertura.

Há também um menu “Pacote Bônus”, mas que será usado apenas para produtos selecionados no futuro.

Decks de Estrutura

Os jogadores também podem comprar decks pré-construídos prontos para jogar na loja. Esses Decks Estruturais apresentam estratégias construídas em torno de um arquétipo ou ideia e normalmente podem ser usados ​​imediatamente, com opções para adicionar suas próprias cartas ou atualizar a construção mais tarde.

No lançamento, o Master Duel apresentou os Decks Estruturais Mago do Pêndulo e Universo de Recontrato. Cada um custa 500 Gemas para obter, e os jogadores podem pegar até três cópias antes que fiquem indisponíveis, dando a eles a chance de testar os decks e depois voltar para obter mais cópias para que possam aprimorar o deck com várias cópias de cartas incluídas no deck.

Ao contrário dos Pacotes, os Decks Estruturais não têm um limite de tempo listado na página do produto. Isso provavelmente significa que a Konami não planeja trocá-los e, em vez disso, permitirá que os jogadores acessem esses produtos a qualquer momento, pois já existe um limite para o número que eles podem comprar.

Especial

O segmento final da Loja que lida diretamente com o desbloqueio de cartas é a aba “Especial”, onde os jogadores podem comprar ofertas de pacote.

Esses pacotes dão aos jogadores acesso a cartas poderosas instantaneamente, além de oferecer a eles um número definido de Pacotes. Por exemplo, pacotes para Florescer de Cinzas & Primavera Feliz, Julgamento Solene e Tempestade de Relâmpagos que incluíam 10 pacotes Mestre foram todos apresentados no lançamento por 750 Gemas.

Você também pode comprar o pacote Duel Pass nesta seção da loja, que lhe dará acesso à variante premium do passe de batalha do Master Duel.

Modo Solo

Ao completar as campanhas do Modo Solo, os jogadores podem ganhar cartas de certos arquétipos. Isso inclui outros Decks Estruturais e muito mais, embora eles variem de acordo com a campanha e precisem ser desbloqueados individualmente ao longo da história.

Duel Pass

Você não receberá cartas individuais ou Pacotes completando o Duel Pass, mas à medida que aumentar seu nível, você ganhará recursos que o ajudarão a obter as cartas de que precisa.

Tanto as faixas de recompensa do Duel Pass Ouro (premium) e Normal (gratuito), incluem Pontos de Criação de várias raridades e Gemas. Isso permitirá que você gere as cartas de que precisa usando o sistema de criação ou comprando pacotes.

Você também pode obter um Colega Pote da Ganância para usar em duelos se atingir o nível 100 até o final do primeiro Duel Pass.

Construindo

Fora da Loja, os jogadores provavelmente aproveitarão ao máximo o sistema de criação do Master Duel quando se trata de coletar cartas.

Assim como em todas as outras iterações de Yu-Gi-Oh!, Master Duel divide suas cartas com base na raridade, com raridades mais altas geralmente representando as cartas mais procuradas no jogo. A partir de agora, Master Duel apresenta raridades de cartas Normal, Rara, Super Rara e Ultra Rara.

No menu do Deck, os jogadores podem procurar qualquer carta do jogo e ver como obtê-la. E, para fins de criação, isso inclui quantos Pontos de Criação são necessários para gerar a carta em questão.

Os jogadores podem desmantelar qualquer carta no jogo que não seja obtida através de meios especiais, como o Deck Inicial, Deck Estrutural ou outros produtos similares. Depois de concluído, os jogadores receberão 10 Pontos de Criação da raridade da carta desmantelada. Fazer isso três vezes permitirá que você gere uma carta dessa raridade, já que cada carta no jogo requer 30 Pontos de Criação de uma raridade correspondente para ser gerada.

Tenha cuidado, pois você não poderá desfazer esse processo. Uma vez desmantelada, você não pode devolver um cartão a menos que gere ou obtenha outra cópia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de janeiro.