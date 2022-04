É difícil de acreditar que já faz quase duas décadas que World of Warcraft foi lançado.

World of Warcraft pegou os personagens, histórias e temas de Warcraft III, o aclamado jogo de estratégia em tempo real da Blizzard, e os expandiu para um mundo aberto enorme, pronto para os jogadores explorarem. Esse foi o jogo que realmente colocou os MMOs no mapa e não é exagero dizer que ele mudou o cenário dos jogos para sempre.

Quando World of Warcraft foi lançado?

World of Warcraft foi lançado originalmente em 23 de novembro de 2004, o que significa que completa 18 anos em novembro deste ano. Embora o jogo original já tenha feito barulho, ele não seria nada sem suas expansões, que acrescentaram novos personagens, campanhas, missões e itens. Após o lançamento do jogo base, a Blizzard lançou a primeira expansão, The Burning Crusade, em 16 de janeiro de 2007.

Embora os desenvolvedores tenham demorado um pouquinho mais para lançar The Burning Crusade, as expansões seguintes quase sempre foram lançadas com cerca de dois anos de diferença. Wrath of the Lich King saiu em 13 de novembro de 2008, seguida por Cataclysm em 7 de dezembro de 2010. Mists of Pandaria foi lançada alguns meses antes da marca de dois anos, em 25 de setembro de 2012. Mas aquilo não era tudo o que World of Warcraft tinha a oferecer.

Após um anúncio na BlizzCon, Warlords of Draenor foi lançada em 13 de novembro de 2014. Legion, com a arte icônica de Illidan na capa, saiu em 30 de agosto de 2016. Battle for Azeroth chegou em 14 de agosto de 2018 e a expansão mais recente, Shadowlands, chegou em 23 de novembro de 2020. Também não devemos esquecer o World of Warcraft Classic, experiência mais “básica” para os que quiserem jogar o jogo como era antes das expansões. Classic foi lançado em 26 de agosto de 2019.

Analisando essas datas, parece que está quase na hora de uma nova expansão de World of Warcraft. Não se sabe o que a Blizzard vai aprontar, mas uma coisa é certa: será gigante.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 07 de abril.