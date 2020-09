Quando sai a pré-atualização de World of Warcraft para Shadowlands?

Os fãs de World of Warcraft estão prontos para o próximo passo desde que Visions of N’zoth foi ao ar e abriu caminho para mais uma expansão impressionante, Shadowlands.

O lançamento de Shadowlands nos servidores ativos está marcado para 28 de outubro, mas espera-se que uma atualização anterior fique disponível para que os jogadores possam se preparar para sua nova aventura. A pré-atualização de Battle for Azeroth já introduziu as Raças Aliadas, que podiam ser desbloqueadas através de sequências de missões curtas e informativas.

A pré-atualização de Shadowlands não terá nenhum conteúdo de Shadowlands, como as zonas e os pactos, mas algumas das aguardadas mudanças de sistema ficarão disponíveis, para você se acostumar com as novas mecânicas antes do lançamento da expansão.

Entre elas, estão alterações a classes que vão de pequenas mudanças a ajustes significativos. O maior destaque fica para os Sacerdotes das Sombras, que vão gastar sua insanidade na nova expansão, e para os Caçadores, que passam a ter mais variedade através de feitiços em comum entre as especializações da classe.

Não se surpreenda se seu nível voltar para o 50, já que a pré-atualização de Shadowlands vai implementar a mudança anunciada em agosto. Essa mudança deve ajudar os jogadores atuais a aumentar os níveis dos personagens secundários, além de facilitar as coisas para os novatos, que devem demorar menos para chegar ao nível máximo.

Junto com as mudanças, também haverá um evento de pré-atualização. O evento deve ser suficiente para criar o clima antes do lançamento de Shadowlands.

Quando a pré-atualização de World of Warcraft: Shadowlands fica disponível nos servidores ativos?

Imagem via Blizzard

A comunidade do WoW fez suas previsões, já que a Blizzard não falou nada sobre a data da pré-atualização de Shadowlands. A maior parte da comunidade previa que seria em 29 de setembro, mas essa teoria acabou caindo por terra.

A Blizzard ainda não anunciou uma data específica para a pré-atualização, e a essa altura o anúncio está estranhamente atrasado. Tendo em mente que resta menos de um mês entre hoje e a data de lançamento da expansão, a pré-atualização já deveria ter saído ou sido divulgada.

Recomendamos ficar de olho na conta oficial do WoW no Twitter, para que possa saber a data da pré-atualização assim que a desenvolvedora anunciar. Parece, no entanto, que o tempo que teremos disponível com a pré-atualização antes do grande lançamento será curto.

O artigo será atualizado quando mais informações sobre a pré-atualização de Shadowlands estiverem disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 29 de setembro.