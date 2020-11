Quando Naxxramas será lançado no World of Warcraft Classic?

A reide final de World of Warcraft Classic está chegando, mas ainda há um pouco de tempo para trabalhar para Naxxramas antes do lançamento da reide no início de dezembro.

Embora a fase final do Classic, a Fase 6, comece em 1º de dezembro, quando a atualização 1.13.6 for ao ar, você terá mais alguns dias antes de entrar em Naxxramas e tentar derrubar o chefe final do jogo, Kel’Thuzad.

Cerca de um mês atrás, a Blizzard anunciou o lançamento mundial de Naxxramas, marcado para 3 de dezembro. Mas, naquela época, a desenvolvedora não especificou exatamente a que horas a reide estaria disponível. A única coisa que sabíamos era que os jogadores teriam acesso naquele dia.

A Blizzard atualizou os jogadores hoje, porém, dizendo que Naxxramas será desbloqueada em 3 de dezembro às 18h. Para alguns servidores da região asiática, este lançamento é na verdade no início da manhã de 4 de dezembro.

Quando Naxxramas for desbloqueado, o evento Scourge Invasion do Classic Fase 6 também começará. Isso irá permitir que os jogadores usem “Runas Necróticas” que podem ser usadas para obter “Pedras de Afiação Consagradas” e “Óleos de Arma Abençoados” que serão úteis na luta contra a abundância de monstruosidades mortas-vivas em Naxx.

Enquanto isso, a postagem da Blizzard hoje incluiu algumas mudanças notáveis ​​na Invasão do Flagelo que estenderá o evento em relação à forma como ocorria originalmente em 2006. Esta extensão da Blizzard tem como objetivo dar aos jogadores mais tempo para conseguir esses materiais por causa do volume nos servidores agora, comparados a 2006, quando a primeira expansão do jogo chegou ao fim.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 27 de novembro.