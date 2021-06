Qual é o nível máximo de World of Warcraft: Shadowlands?

A expansão mais recente de World of Warcraft, Shadowlands, ajustou os níveis para que os jogadores tenham mais liberdade no nivelamento. Os jogadores que estavam no nível 120 em Battle for Azeroth passaram para o nível 50 na pré-atualização de Shadowlands, uma preparação para subir ao nível 60 nas novas zonas.

Já se falava em reduzir o nível há alguns anos, mas a Blizzard sempre voltava atrás e arquivava a ideia. Um dos maiores problemas era que os jogadores sentiam que precisavam sair de certas zonas para subir de nível, perdendo partes importantes das histórias. Durante a BlizzCon 2019, a Blizzard falou sobre isso e disse que estava trabalhando em uma forma de deixar a experiência de nivelamento mais prazerosa e mais compreensível a todos os jogadores.

Com as mudanças feitas pela Blizzard, os jogadores podem escolher em que zona das várias expansões querem nivelar seus personagens através de Crona, o Dragão de Bronze que fica em Ventobravo ou Orgrimmar. Em vez de precisar perder pontos-chave da história, você pode chegar até o nível máximo em uma certa expansão, como The Burning Crusade. O dano e experiência dos inimigos serão automaticamente ajustados ao nível do jogador. Com isso, você não vai precisar ficar mudando de área o tempo todo e pode concluir missões mais facilmente, sem medo de perder a experiência que outras zonas dariam.

Essa mudança ao nivelamento teve resposta positiva, especialmente considerando que não há mais restrições e limitações para chegar ao nível 50. Após o 50, você vai precisar seguir para o conteúdo de Shadowlands pelos próximos 10 níveis para chegar até o máximo de 60. Embora o sistema atual seja bem melhor que o anterior, não se sabe o que a Blizzard pretende fazer no futuro com as próximas expansões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 03 de junho.