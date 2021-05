Onde ficam todas as raides de WoW Burning Crusade Classic

World of Warcraft Burning Crusade Classic terá sete raides de 25 jogadores e duas raides de 10 jogadores, que serão lançadas aos poucos.

Todas as raides serão lançadas com outras raides que tenham equipamentos de níveis similares. Por exemplo, a Fase Um lançará Karazhan, Covil de Gruul e Covil de Magtheridon.

Todas essas raides concedem equipamentos de nível quatro.

Confira um resumo de todos os lançamentos de raides:

Fase Um: Karazhan, Covil de Gruul e Covil de Magtheridon

Fase Dois: Caverna do Serpentário e Bastilha da Tormenta

Fase Três: Monte Hyjal e Templo Negro

Fase Quatro: Zul’Aman

Fase Cinco: Platô da Nascente do Sol

Karazhan, Covil de Gruul e Covil de Magtheridon estarão disponíveis imediatamente quando TBC Classic for lançado, em 1º de junho. Mas todas elas estarão bloqueadas pelas linhas de missão.

Os jogadores mais rápidos e dedicados devem concluir essas raides na primeira semana de TBC Classic.

Outras raides serão lançadas em suas respectivas fases no futuro, mas as datas ainda não foram reveladas.

Confira onde encontrar cada raide de WoW Burning Crusade Classic.

Karazhan

Imagem via Blizzard Entertainment

Karazhan fica na Trilha do Vento Morto no Reino do Leste. Esta região é uma área pouco visitada do Classic, que fica entre Floresta do Crepúsculo e Pedregal.

Covil de Gruul

Imagem via Blizzard Entertainment

Covil de Gruul fica na parte nordeste das Montanhas da Lâmina Afiada em Terralém.

Covil de Magtheridon

Imagem via Blizzard Entertainment

Covil de Magtheridon fica na Cidadela Fogo do Inferno na Península Fogo do Inferno. A entrada da raide fica no nível mais baixo da cidadela, abaixo das entradas de masmorras como Muralha e Salões Despedaçados.

Caverna do Serpentário

Imagem via Blizzard Entertainment

Caverna do Serpentário fica no Reservatório Presacurva, perto de masmorras como Pátio dos Escravos, Brejo Oculto e Câmara dos Vapores. Para chegar lá, você vai precisar atravessar a nado uma abertura no meio do Lago Serpente.

Bastilha da Tormenta

Imagem via Blizzard Entertainment

A Bastilha da Tormenta é uma área flutuante no extremo leste da Espiral Etérea. Ela fica perto de algumas masmorras de nível 70, incluindo Mecanar, Jardim Botânico e Arcatraz.

Monte Hyjal

Imagem via Blizzard Entertainment

Para o Monte Hyjal, você vai precisar voltar para Kalimdor e seguir para as Cavernas do Tempo em Tanaris. A entrada da raide pode ser encontrada perto das masmorras Antigo Contraforte de Eira dos Montes e Lamaçal Negro. (O mapa acima inclui também as entradas da raide e da masmorra em expansões futuras, que não funcionarão em TBC.)

Templo Negro

Imagem via Blizzard Entertainment

Esta raide será disponibilizada na Fase Três e poderá ser encontrada no extremo leste do Vale da Lua Negra.

Zul’Aman

Imagem via Blizzard Entertainment

Zul’Aman será a única raide da Fase Quatro. A entrada será em uma das novas zonas dos Reinos do Leste, a Terra Fantasma. Ela fica no canto sudeste do mapa.

Platô da Nascente do Sol

Imagem via Blizzard Entertainment

Platô da Nascente do Sol fica na Ilha de Quel’Danas. A única forma de chegar lá é através de um portal em Shattrath, que fica na Mata Terokkar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 18 de maio.