O World of Warcraft caiu? Como verificar o status do servidor de WoW

Problemas de conexão são uma das piores coisas que podem acontecer quando você está jogando um jogo online, e World of Warcraft não é diferente.

Os servidores do World of Warcraft quase sempre estão ativos, mas ocasionalmente, eles caem. Saber quando eles vão cair e quando estarão ativos novamente pode ajudá-lo a planejar suas sessões de jogo.

Semanalmente, os servidores do WoW param para um curto período de manutenção por volta das 11h. Normalmente, o tempo de inatividade do servidor é listado como demorando uma hora, mas quase sempre leva muito menos tempo do que isso.

Esse tempo de inatividade semanal regularmente dura cerca de cinco a 10 minutos, e às vezes é ainda menos.

Para obter informações atualizadas sobre a manutenção do servidor, os jogadores podem verificar os fóruns de “Status de serviço” do WoW.

Além disso, a conta de suporte ao cliente da Blizzard no Twitter sempre publicará quando houver uma interrupção ou manutenção do servidor.

Enquanto isso, se você sempre achar que o seu servidor específico está tendo problemas, você pode verificar para ver o status do seu reino no site do World of Warcrafs.

Screengrab via WorldofWarcraft.com

A lista abrangente pode mostrar todos os domínios do WoW, Classic e Burning Crusade em todas as regiões. Você pode filtrar por sua região e jogo, bem como pesquisar facilmente seu reino usando uma função de pesquisa no topo da lista.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 23 de junho.