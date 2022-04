O que é o combo de raça e classe Evocador Dracthyr em World of Warcraft: Dragonflight?

Domine as Ilhas do Dragão.

A mais nova expansão de World of Warcraft, Dragonflight, foi anunciada recentemente pela Blizzard Entertainment, servindo como a nona expansão oficial do jogo de 18 anos. Dragonflight incluirá uma nova região, as Ilhas do Dragão, a introdução de uma mecânica de jogo de Cavalgar Dragões e um aumento de nível até o nível 70.

Outra característica proeminente da expansão a ser lançada é o novo “combo de raça e classe”, o Evocador Dracthyr. A raça Dracthyr e a classe Evocador serão adicionadas ao jogo quando Dragonflight for lançada, mas serão exclusivas uma da outra.

Aqui estão todas as informações sobre o conjunto Evocador Dracthyr a ser adicionado ao World of Warcraft: Dragonflight.

O que é o Evocador Dracthyr?

A raça Dracthyr pode alternar entre duas formas personalizáveis: uma forma humanóide e uma forma de dragão. A página de informações da expansão diz que o jogador assumirá a “uma aparência humanoide e uma temível forma dragônica para enfrentar os inimigos e vencer os obstáculos”, indicando que os jogadores assumirão automaticamente a forma de dragão durante o combate.

A classe Evocador apresenta duas especializações: Devastação e Preservação. Devastação é uma especialização de dano “de médio alcance” que se baseia em ataques de sopro de fogo e ataques de garras. Preservação é uma especialização de suporte que “se baseia na magia vivificante da renovação” para fortalecer e curar aliados por meio de vários feitiços em área.

Evocadores Dracthyr também poderão desencadear ataques especiais que podem ser carregados por meio de magia, como Dream Breath. Este tipo de feitiço é chamado Empower. Os jogadores podem segurar um botão no teclado para ativar feitiços, com cargas mais longas causando mais dano ou atingindo mais alvos.

O Evocador Dracthyr é uma classe de herói, a terceira junto do Cavaleiro da Morte e do Caçador de Demônio, com jogadores começando no nível 58 – apenas 12 níveis abaixo do que será o novo limite de 70. Na tela de criação de personagem, Evocadores Dracthyr serão capazes de escolher entre fidelidade à Horda ou à Aliança.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 19 de abril.