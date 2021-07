Notas da atualização 9.1 para World of Warcraft

A primeira grande atualização de Shadowlands está aqui, trazendo uma miríade de mudanças para World of Warcraft.

Uma nova zona, raide e masmorra estão fazendo sua estreia na atualização 9.1, junto com uma série de outras mudanças de classe, profissão, arena e itens. Correntes da Dominação é o próximo capítulo do jogo, desenvolvendo a história e apresentando personagens novos e antigos.

Aqui está a lista completa de da atualização 9.1 do WoW.

NOVA ÁREA: KORTHIA, CIDADE DOS SEGREDOS

Como parte de suas eternas maquinações, o Carcereiro localizou um domínio há muito perdido das Terras Sombrias — Korthia, a Cidade dos Segredos — e o arrastou das sendas ocultas do Intermédio para a Gorja. Nesta nova área, você se juntará aos Pactos sob uma mesma bandeira para enfrentar as forças infindas do Carcereiro e trabalhar para descobrir que obscuridades ele busca neste reino esquecido.

Desbloqueie os segredos que Korthia tem a oferecer:

Retorne à Gorja e explore Korthia com a força restaurada dos kyrianos, necrolordes, feérios noturnos e venthyr para contra-atacar o Carcereiro nos Ataques dos Pactos.

Cumpra missões oferecidas pelos visitantes diários dos Pactos e ganhe reputação com a nova facção, o Avanço da Morte, e com o Pacto relacionado ao visitante.

Recupere os fragmentos de relíquia espalhados por Korthia no rastro da invasão górjura e devolva-os ao Arquivista Roh-Suir para ganhar reputação com a facção Códice dos Arquivistas e a nova moeda Pesquisa Catalogada. Você pode trocar a Pesquisa Catalogada por uma série de recompensas, inclusive aprimoramentos de equipamento e Conduíte, uma montaria voadora e um visual para o seu manto.

Kel’Thuzad envia Atormentadores da Thanator para a Gorja e para Korthia. Derrotar um Atormentador recompensará você com um Baú do Atormentador repleto de Cinzas de Alma, que também pode conter equipamentos poderosos, além de um Vínculo Acorrentado de Bahmethra. Coletar vínculos suficientes permite evocar uma mão de montaria sinistra, a Mão de Bahmethra.

Novas raridades e tesouros para descobrir em Korthia e Desmotaeron.

RAIDE DO SACRÁRIO DA DOMINAÇÃO

Por incontáveis eras, o Carcereiro ficou preso na Gorja. Agora, seus exércitos infindos marcham enquanto ele se prepara para o último ato de seu grandioso plano. Diante da aniquilação, Bolvar lidera seus últimos aliados na invasão à Thanator, confrontando o Carcereiro onde ele é mais forte.

Jogadores entrarão no Sacrário da Dominação para enfrentar os formidáveis servos de Sylvana e matar o Banido no novo raide épico do jogo.

MEGAMASMORRA TAZAVESH, O MERCADO OCULTO

Reúna seu grupo para descobrir produtos exóticos e criaturas estranhas numa megamasmorra Mítica de oito chefes: Tazavesh, o Mercado Oculto. Ambientada num mercado dos misteriosos Corretores, você enfrentará assassinos impiedosos, guardas corretores de quatro braços, uma dragonesa pirata infinita e outros inimigos, enquanto persegue uma corretora rebelde antes que ela lance mão do poder de um artefato roubado para realizar seus próprios desígnios.

Esta instância exclusivamente Mítica pode recompensar os jogadores com saques cobiçados pela sociedade dos corretores — inclusive uma variedade arrebatadora de armamentos, mascotes extraordinárias e uma montaria.

Para ganhar acesso a Tazavesh, o Mercado Oculto, você terá que cumprir uma pequena série de missões para o Anfitrião Ta’rela, um estalajadeiro do Idílio, em Oribos.

CLASSIFICAÇÃO MÍTICA+

Com esta atualização de conteúdo, os jogadores poderão tomar o controle do próprio progresso e monitorar o próprio êxito em masmorras Míticas+ conferindo a classificação de Mítica+ no Localizador de Grupos (I), na aba Masmorras Míticas+.

Sua classificação aumenta toda vez que você conclui uma masmorra que ainda não tinha concluído ou quando supera seu melhor tempo em uma masmorra que você já concluiu. Concluir uma chave gera uma classificação com base em três fatores: o nível da chave, os afixos da chave e o tempo da sessão em relação ao tempo da masmorra. Agora, a disponibilidade e o nível de item dos aprimoramentos comprados com Bravura são baseados na Classificação Mítica+ do personagem. A cada série, as classificações Míticas+ são zeradas.

VOO NAS TERRAS SOMBRIAS

Conquiste suas asas e uma montaria especial temática de um dos pactos! Em vez do desafio para obter uma conquista Desbravador, como em expansões anteriores, você ganhará voo nas Terras Sombrias mais cedo nos novos capítulos da sua campanha do pacto.

Depois de completar uma missão da história do “Último Signo”, você receberá as Lembranças de Céus sem Sol. Esse item consumível permite que todos os personagens da sua conta comprem a Perícia em Montaria necessária para voar no Bastião, em Maldraxxus, em Ardena e em Revendreth!

SÉRIE 2 DE SHADOWLANDS

A Série 2 de Shadowlands tem início em 6 de julho. Com ela, você verá recompensas de nível de item mais elevado. As novas recompensas sazonais do JxJ incluem um novo título de Arena, Gladiador Desacorrentado, uma nova ilusão de aparência, novas cores para as montarias de Gladiador e novas montarias Cruéis — um gorm temático da Aliança ou da Horda.

O novo afixo sazonal da masmorra Mítica+ é Atormentada: Servos do Carcereiro são encontrados pela masmorra e concedem poderosas dádivas ao serem derrotados. Se o servo não for eliminado, vai fortalecer o chefe final. As novas recompensas sazonais da Mítica+ incluem o novo título, Atormentado, e uma nova cor para a montaria Mítica+ Mortívago.

Além disso, os modos Normal e Heroico da Camada 10 da Thanator, a Torre dos Malditos, da megamasmorra Tazavesh, o Mercado Oculto, e do Sacrário da Dominação ficarão disponíveis. Em 13 de julho, os modos Mítico e Ala 1 no Localizador de Raides do Sacrário da Dominação ficarão disponíveis.

CLASSES

CAVALEIRO DA MORTE Duração da Zona Antimagia reduzida para 8 segundos (em vez de 10 segundos), e ela agora desvanece quando absorve 150% da vida do lançador. Corrigido o problema que fazia a redução de dano da Zona Antimagia ser removida antes do esperado quando dois Cavaleiros da Morte lançavam Zona Antimagia. Sangue Dano de todos os feitiços e habilidades aumentado em 6%. Gélido Correntes de Gelo agora fica em destaque na barra de ações quando o Cavaleiro da Morte chega a 20 aplicações de Coração de Pedra (Talento). Profano Corrigido o problema que permitia que o bônus de Aceleração de Medrormônios (Poder de Runogravura) fosse aplicado duas vezes ao Carniçal de Reviver Morto do Cavaleiro da Morte. Corrigido o problema que impedia a ativação de Convocação dos Mortos (Conduíte) quando as Feridas Purulentas eram estouradas com um golpe fatal.

CAÇADOR DE DEMÔNIOS Dilaceração da Alma (Talento) agora aumenta em 10% o Sorver (eram 5%) e concede mais 20% quando a Metamorfose está ativa (eram 25%). Corrigido o problema que impedia A Caçada (Habilidade dos Feérios Noturnos) de atingir inimigos furtivos no caminho. Corrigido o problema que impedia o uso de Aprisionar em alvos imunes a enfeitiçamento. Corrigido o problema em A Caçada (Habilidade de Feérios Noturnos) que aumentava em 25% a geração de Fúria de Mordida do Demônio, Talhar e Fratura contra alvos marcados por 30 s. Devastação Dano da Mordida do Demônio aumentado em 15%. Dano das Lâminas do Demônio (Talento) aumentado em 15%. Dano do Golpe do Caos aumentado em 15%. Dano da Aniquilação aumentado em 15%. Caos Liberado (Talento) aumenta o dano do seu próximo Impulso Vil em 500% (em vez de 600%). Duração de Andar no Éter (Talento) aumentada para 6 s (eram 5 s). Instintos Desesperados (Talento) agora ativa Borrão com duração 50% menor e recarga 50% menor quando você chega a menos de 35% dos pontos de vida. Malícia Anormal (Conduíte) agora aumenta o efeito de dano ao longo do tempo da habilidade dos feérios noturnos A Caçada (em vez de aumentar o dano inicial ao alvo primário). Corrigido o problema que impedia o segundo acerto de Ofensiva Incansável (Conduíte) de ativar Ciclo de Ódio (Talento) e a restituição de Fúria.

DRUIDA Recarga de Instintos Bem Aguçados (Conduíte) aumentada em 50% em todos os graus. Corrigido o problema que impedia o Enxame Adaptável (Habilidade dos Necrolordes) de se espalhar se o Druida morresse com a habilidade ativa. Corrigido o problema que fazia o Enxame Adaptável afetar incorretamente a cura inicial de Recrescimento. Corrigido o problema que permitia que Chuva Estelar e Convocar Espíritos (Habilidade dos Feérios Noturnos) alvejassem criaturas sob o efeito de controle coletivo de Esconjurar o Mal. Equilíbrio Lua Nova (Talento) agora tem uma recarga de 20 s (era de 25 s). O dano da Lua Nova e da Meia-lua aumentou em 33%. Solstício (Talento) agora faz Estrelas Cadentes caírem com frequência 250% maior (eram 300%). Deriva Estelar (Talento) foi reformulada – o dano de Chuva Estelar aumentou em 50% e permite a movimentação quando Chuva Estelar está ativa, mas tem uma recarga de 12 s. A Chuva Estelar sem custo de Visão Clara de Oneth (Poder de Runogravura) ignora a recarga da Chuva Estelar de Deriva Estelar (Talento). Equilíbrio de Todas as Coisas (Poder de Runogravura) agora concede 24% a mais de chance de acerto crítico (eram 40%) e reduz em 3% a cada 1 s (eram 8% a cada segundo). Feral Corrigido o problema que permitia que Esmagar Crânio interrompesse alvos que estivessem sob efeito de Comprar Briga. Corrigido o problema que fazia Predador-alfa (Poder de Runogravura) restituir a quantidade errada de energia quando a Mordida Feroz era lançada com Alma da Floresta (Talento) selecionado. Guardião A redução de dano do Adepto Ursino agora só se aplica a Druidas na Forma de Urso. Corrigido o problema que fazia o Veloférreo do Druida Guardião não ter a duração completa. Corrigido o problema que permitia que o sangramento do Elo Frenético (Poder de Runogravura) se beneficiasse duas vezes dos efeitos de aumento do dano recebido no alvo. Restauração Corrigido o problema que impedia Afinidade com Equilíbrio (Talento) de aumentar o dano de longo alcance de Nutrir (Talento). Corrigido o problema que permitia que o Recrescimento não consumisse a Abstração quando o Druida estava sob efeito de um Avivar lançado em outro jogador.

CAÇADOR Chakram da Morte (Habilidade dos Necrolordes) agora se propaga corretamente para alvos que não estão diretamente à frente do Caçador. Sobrevivência Dano do Golpe do Raptor aumentado em 15%. Dano de Comando para Matar aumentado em 15%. Dano da Mordida de Mangusto (Talento) aumentado em 15%. Dano do Ataque Flanqueante (Talento) aumentado em 15%. A Bomba de Fogo Indômito não atinge mais inimigos que estão muito alto no ar. Ajudantes Os ajudantes pterrordax clássico e a píton de Mists of Pandaria agora são maiores. Família dos Mamutes Atropelo agora tem o lançamento instantâneo (tinha uma canalização de 6 s). Família dos Pterrordax Nova habilidade: Corrente – Seu ajudante bate as asas rapidamente, desacelerando a velocidade de queda dele mesmo e do caçador por 30 s.

MAGO Corrigido o problema que impedia o Poder Cambiante (Habilidade dos Feérios Noturnos) de reduzir a recarga de Alterar o Tempo e Roubar Feitiço com o talento Cleptomania. Fogo Dano do Golpe Flamejante reduzido em 10%. Dano de Área em Chamas (Talento) reduzido em 10%. Redução de recarga do Archote (Talento) por Combustão reduzida para 1 segundo (era 1,5 s). Bônus de dano de Fogo da Cascata Infernal (Conduíte) reduzido em 20%. Corrigido o problema que impedia as Chamas da Fênix de causar dano se o feitiço atingisse quando o alvo não estava no campo de visão do Mago. Corrigido o problema que fazia Proteção do Triuno (Poder de Runogravura) reduzir a eficácia da Barreira Fulgurante quando ela era aplicada por Alma Fulgurante. Corrigido o problema que permitia que Incendiar se espalhasse para alvos que não podiam ser atingidos por feitiços, como Ladinos sob o efeito de Manto das Sombras. Gélido Corrigido o problema que impedia Proteção do Triuno (Poder de Runogravura) de aplicar as 3 Barreiras após o uso de Ruptura do Gelo reiniciar a recarga de Barreira de Gelo.

MONGE A recarga de Ordem Decaída (Habilidade Venthyr) agora reinicia quando um confronto termina. A recarga de Cerveja Fortificante agora reinicia quando um confronto termina para Monges Andarilhos do Vento e Tecelões da Névoa. Corrigido o problema que impedia o dano e a cura da Cerveja Pó de Osso (Habilidade dos Necrolordes) de acertar criticamente. Mestre Cervejeiro Corrigido o problema que impedia Armas de Ordem (Habilidade Kyriana) de se acumular com vários Monges Mestres Cervejeiros presentes. Tecelão da Névoa Dano da Palma do Tigre aumentado em 10%. Dano do Chute Blecaute aumentado em 10%. Dano do Chute do Sol Nascente aumentado em 10%. Dano do Chute Giratório da Garça aumentado em 20%. Custo de mana da Bruma Envolvente reduzido para 5,6% do mana básico (eram 6%). Reviver (Grau 2) agora é aprendido no nível 56 – Reviver agora ativa Rajada de Brumas em todos os alvos curados. Cura de Reviver reduzida em 10%. A canalização da Bruma Calmante não é mais interrompida por Chá de Mana ou Chá da Concentração Zen. Brumas Resplandecentes (Conduíte) agora afeta corretamente a Rajada de Brumas de Chi-Ji, a Garça Vermelha. Negação Perigosa (Conduíte) agora aumenta corretamente a cura de Expelir o Mal após o uso em um aliado. Corrigido o problema que fazia o Sopro Envolvente se beneficiar duas vezes do bônus de cura da Bruma Envolvente. Corrigido o problema que fazia a cura de Lágrima da Manhã (Poder de Runogravura) não se beneficiar de Véu de Névoa (Talento). Corrigido o problema que fazia o aumento de dano de Toque da Morte não aumentar a cura de Ensinamentos Ancestrais do Monastério (Poder de Runogravura). Corrigido o problema que fazia os Monges evocados por Ordem Decaída (Habilidade Venthyr) não conseguirem lançar Brumas Envolventes. Corrigido o problema que fazia o Chá do Foco do Trovão não aumentar a cura da Bruma Envolvente de Lágrima da Manhã (Poder de Runogravura) em aliados com Brumas da Renovação. Andarilho do Vento Corrigido o problema que impedia o Lúpulo de Tutano (Conduíte) de aumentar o dano de Cerveja Pó de Osso (Habilidade dos Necrolordes) de Tempestade, Terra e Fogo e Xuen, o Tigre Branco. Corrigido o problema que fazia um Expelir o Mal em espera cancelar o Chute Giratório da Garça. Corrigido o problema que impedia Beira-céu de Cascais (Poder de Runogravura) de aumentar a chance de acerto crítico das imagens de Tempestade, Terra e Fogo.

PALADINO A Bênção do Inverno da Bênção das Estações (Habilidade dos Feérios Noturnos) agora pode ser aplicada a diversos alvos simultaneamente. Corrigido o problema que fazia as auras de Paladino serem removidas quando o Paladino trocava de especialização. Corrigido o problema que impedia a Aura da Retribuição de se ativar quando ocorria um Espírito da Redenção de Sacerdote Sagrado. A Aura da Retribuição se ativará corretamente quando o Sacerdote Sagrado entrar no Espírito da Redenção, caso ele não esteja usando X’anshi, a Volta do Arcebispo Benedictus. Sagrado Cura de Clarão de Luz aumentada em 20%. A Infusão de Luz consumida pela Luz Sagrada agora faz a Luz Sagrada gerar 1 de Poder Sagrado (eram 30% de cura adicional). Dano de todas as habilidades reduzido em 8%. Dano da Consagração Cinzenta (Habilidade Venthyr) reduzido em mais 10%. Dano do Martelo da Ira reduzido em mais 10%. Dano do Julgamento reduzido em mais 10%. Custo de mana do Golpe do Cruzado aumentado para 11% (eram 9%) do mana básico. Poder do Cruzado (Talento) reduz a recarga do Choque Sagrado em 1 s (reduzia em 1,5 s). Inflorescência da Nascente do Sol (Poder de Runogravura) agora concede a Luz Sagrada 30% de chance de gerar 2 de Poder Sagrado quando consome Infusão de Luz. Corrigido o problema que aumentava o dano do Discernimento Consagrado (Conduíte Venthyr) para Paladinos Sagrados. Proteção Corrigido o problema que impedia o funcionamento da redução de recarga de Protetor Íntegro (Talento) com Desígnio Divino (Talento) e Luz Rutilante quando o Paladino estava usando o Glifo da Rainha. Corrigido o problema que fazia a Palavra de Glória de Decreto Real (Conduíte) consumir Luz Rutilante e Desígnio Divino (Talento).

SACERDOTE Eficácia da Mente Límpida (Conduíte) reduzida em 25%. Disciplina Recarga da Couraça Espiritual (Talento) aumentada para 90 s (eram 60 s). Corrigido o problema que fazia Defenda Sua Posição (Alma Vinculada General Draven) de aumentar as absorções de Couraça Espiritual. Corrigido o problema que fazia o aumento de dano de Cisma (Talento) não afetar o primeiro evento de dano de uma Penitência em espera. Corrigido o problema que fazia a redução de dano da Palavra de Poder: Barreira ser removida antes do esperado quando dois Sacerdotes de Disciplina lançavam Palavra de Poder: Barreira. Sagrado Símbolo de Esperança foi reformulado – Fortalece o moral dos integrantes do grupo ou raide em um raio de 40 m. Cada um recupera 60 s da recarga de uma habilidade defensiva importante e recupera 18% do mana faltante ao longo de 5 s. Sombra Dano da Palavra Sombria: Dor aumentado em 25%. Dano do Toque Vampírico aumentado em 25%. Dano da Peste Devoradora reduzido em 18%. Dano da Fenda de Chama Sombria do Prisma da Chama Sombria (Poder de Runogravura) reduzido em 16%. Aumento do dano de Impacto Mental de Estratagema de Talbadar (Poder de Runogravura) reduzido em 8%. Ecos Dissonantes (Conduíte) agora concede um aumento de 20% no dano da Seta Caótica (eram 35%). Corrigido o problema que impedia Morte e Loucura (Talento) de conceder Insanidade e reiniciar a recarga de Palavra Sombria: Morte quando ela era lançada na morte do alvo.

LADINO Duração da Finta aumentada para 6 s (era de 5 s). O sangramento do Espigão Ósseo Serrilhado (Necrolordes) agora se beneficia corretamente da chance de acerto crítico. O escudo de Envolto nas Sombras (Conduíte) agora é 50% maior, dura 4 s (antes não tinha duração) e não decai mais quando o Ladino está fora da furtividade. Estocada agora dissipa efeitos de Enfurecer, com ou sem aplicação de Veneno. Lançar Estocada com Veneno Entorpecente reduz em 25% a velocidade de ataque e de lançamento de feitiços do alvo por 5 s. Assassinato Corrigido o problema que fazia o dano periódico de Lâmina da Ruína (Poder de Runogravura) se beneficiar duas vezes em alvos com auras de aumento do dano recebido. Fora da Lei Corrigido o problema que permitia que Ladinos Fora da Lei se beneficiassem de Percepção Aguçada (Poder de Runogravura do Patuá da Perspicácia) após ela ser removida. Corrigido o problema que impedia Estocada de se beneficiar de Vigor em Combate e Fogo de Bordo (Golpe de Sorte). Subterfúgio Tempestade de Shurikens (Grau 2) agora também aumenta em 15% a chance de a Tempestade de Shurikens acertar criticamente. Dano por ponto de combo da Pólvora Negra aumentado em 33%. Pólvora Negra (Grau 2) agora faz alvos com Achar Ponto Fraco receberem dano de Sombra adicional equivalente a 40% do dano (eram 50%). Técnicas Sombrias agora se ativa com mais frequência. Dano de Punhalada pelas Costas aumentado em 20%. Dano da Lâmina Lúgubre (Talento) aumentado em 20%. Corrigido o problema que impedia Espigão Ósseo Serrilhado (Habilidade dos Necrolordes) de se beneficiar de Lâminas Sombrias.

XAMÃ A recarga global de Totem de Véspera (Habilidade Kyriana) agora é de 1 s (era de 1,5 s) e condiz com a recarga global de todos os outros totens. Totem de Véspera (Habilidade Kyriana) agora recebe 10% do máximo de PV do lançador como vida. Corrigido o problema que impedia Porta das Sombras (Habilidade Venthyr) de ser lançada em movimento sob o efeito de Graça do Andarilho Espiritual. Corrigido o problema que impedias os Xamãs de usar Reencarnação após a expiração de Devaneios Nascidos na Forja (Alma Vinculada Osseira Heirmir). Aperfeiçoamento Arma de Labaredas agora pode se ativar com qualquer dano (antes era somente com ataques de mão secundária). Corrigido o problema que impedia a aplicação de Totem de Fúria dos Ventos (Grau 2) nos integrantes do grupo. Restauração Corrigido o problema que permitia o lançamento do Totem de Vagalhão de Mana durante o silêncio.

BRUXO Custo de mana de Seta Sombria reduzido para 1,5% do mana básico (eram 2%). O escudo de absorção adicional do Pacto Sombrio (Talento) foi aumentado em 316%. Suplício Dano da Agonia aumentado em 20%. Dano da Corrupção aumentado em 15%. Dano da Semente da Corrupção aumentado em 25%. Dano do Arrebatamento Maléfico reduzido em 18%. Chamador Sombrio não é mais talento e pode ser aprendido no nível 58. Abraço Sombrio agora não é mais aprendido no nível 58, e sim uma opção de talento de nível 45. Abraço Sombrio agora dura 16 s (durava 12 s). Assombrar (Talento) e Abraço Sombrio (Talento) agora também aumenta o dano de ajudantes e guardiões. Golpe Negro de Látega (Poder de Runogravura) foi reformulado – Dano da Corrupção aumentado em 25% (eram 15%), e toda vez que causa dano, a Corrupção estende a duração de todas as suas Maldições ativas no alvo em 2 s (antes os alvos Corrompidos tinham a velocidade de movimento reduzida em 50%). Novo Conduíte: Seta Fenecente – Seta Sombria causa 10% (ou Drenar Alma causa 5%) mais dano por efeito de dano ao longo do tempo ativo no seu alvo. Eficiência da Nocividade Concentrada (Conduíte) reduzida em 53%. Abraço Frio (Conduíte) foi removido. Corrigido o problema em que, quando Bruxos com Óbito Inevitável (Talento) canalizavam Drenar Vida contra vários inimigos e algum deles morria, o dano do restante do Drenar Vida não se beneficiava do bônus de dano de Óbito Inevitável. Demonologia Das Sombras (Talento) agora também aumenta o dano de Chama Sombria do seu ajudante. Destruição Dano da Seta do Caos aumentado em 10%. Custo de mana de Incinerar reduzido para 1,5% do mana básico (eram 2%). Erradicação (Talento) agora também aumenta o dano de ajudantes e guardiões. Dano de Sombra Ardente (Talento) aumentado em 23%, e ele agora restaura uma carga se o alvo morrer em até 5 s. Corrigido o problema que impedia Corrupção de também atingir o alvo da Devastação do Bruxo. Corrigido o problema que permitia o lançamento de Devastação sem interrupção de feitiços canalizados, como Drenar Vida.

GUERREIRO Corrigido o problema que impedia o efeito terrestre de Tremor Secundário Ancestral (Habilidade dos Feérios Noturnos) de atingir alvos furtivos. Corrigido o problema que fazia habilidades de área de efeito de algumas classes consumirem Reflexão de Feitiço incorretamente. Armas Dano de Golpe Mortal aumentado em 10% fora de situações de JxJ. Dano de Feridas Profundas aumentado em 10% fora de situações de JxJ. Dano de Subjugar aumentado em 10%. Dano de Executar aumentado em 10%. Não se aplica a Condenar (Habilidade Venthyr). Proteção Dano de Executar aumentado em 10%. Não se aplica a Condenar (Habilidade Venthyr).



PACTOS

Novos capítulos das Campanhas dos Pactos

Renome 40 novos níveis de Renome. Os jogadores que estiverem com uma defasagem de Renome agora terão mais chance de receber Renome como recompensa de todas as atividades relevantes.

Vínculos de Almas Novas categorias de Vínculo de Almas Todos os Vínculo de Almas existentes agora têm 4 novas linhas: 3 novos espaços de Conduíte (1 de Potência, 1 de Resistência e 1 de Finesse), 2 novas Especializações e 1 Especialização Superior. Kyrianos Pelagos Maestria de Meditação de Combate reduzida em 10% Kleia Chance de Coragem Pontual acertar criticamente para cada inimigo ou aliado próximo aumentada para 2% (era de 1%), até um máximo de 6% (eram 5%). Primeiro Forjalita Mikâniko A quantidade de feitiços e habilidades requeridos para evocar Bron com o Chamado à Ação de Bron foi reduzida para 75 (eram 90). Além disso, o dano e a cura de Bron aumentaram em 10%. Ferrolho de Aço d’Alma agora reduz em 15% a duração de efeitos de atordoamento e incapacitação (eram 30%). Recarga do Núcleo de Globo Flutuante Faiscante aumentada para 1 min (eram 45 s) e agora se ativa com 30% dos pontos de vida (eram 35%). Necrolordes Arquiteto da Peste Marileth Solvente Volátil foi atualizado para sempre conceder ao jogador “Solvente Volátil: Humanoide” após o lançamento de Moldacarne, concedendo ao jogador 120 de Maestria. Valor da absorção do Revestimento Sem Fricção do Ooz reduzido para 7,5% do máximo de pontos de vida em combate JxJ. Dano causado pelo Ataque Preventivo do Pestento aumentado para 12% (eram 10%) e duração aumentada para 15 s (eram 10 s). Emeni Duração do medo de Emissão Sulfúrica reduzida para 3,5 s (eram 4,5 s). Osseira Heirmir Devaneios Nascidos na Forja agora aplica Exaustão da Alma ao lançador quando se ativa, impedindo que Devaneios Nascidos na Forja se ative novamente com a penalidade ativa. Feérios Noturnos Niya Ferramentas de Niya: Dano dos Carrapichos reduzido em 8%. Tece-sonhos Duração de Campo de Flores aumentada em 20% e Aceleração aumentada para 15% (eram 12%). Corrigido o problema que fazia a Crisálida Potencializada aplicar o efeito duas vezes quando o jogador se curava em excesso. Korayn Redução do dano Físico de Defender a Linha reduzida para 12% do máximo de pontos de vida (eram 15%) e para 6% do máximo de pontos de vida em combate JxJ. Venthyr Nadjia, a Lâmina da Névoa Apuros Familiares agora reduz efeitos de interrupção, lerdeza e enraizamento em 15% (eram 25%). Theotar, o Duque Enlouquecido Maestria de Sombra Reconfortante aumentada em 5%. Corrigido o problema que fazia a aplicação de Sinal de Agradecimento quebrar efeitos de Furtividade. General Draven Valor da absorção da Penumbra Perpétua aumentado para 20% do máximo de pontos de vida (eram 15%), mas reduzido para 10% do máximo de pontos de vida em combate JxJ. Bônus de Vigor de Defenda Sua Posição reduzido em 50% em combate JxJ. Feito para Guerra agora concede 1% do atributo primário a cada 2 s (eram 3 s) e acumula até 5 vezes (acumulava 4) quando você está com mais de 80% dos pontos de vida. Corrigido o problema que permitia que Serventia Pétrea não causasse dano reduzido em combate JxJ.

Conduítes Versões com nível de item mais alto da maioria dos conduítes existentes agora podem ser encontradas no mundo. Mudar para um novo Pacto agora restaura sua Energia de Conduíte disponível.

Santuários Aventuras Novas mascotes e aventuras adicionadas Passar o cursor sobre uma unidade ou sobre as habilidades dela mostrará os alvos. As dicas de tela agora são mais detalhadas. O nível da Aventura agora será exibido no retrato da Aventura. A recarga das unidades agora reduz independentemente após o turno de cada uma, em vez de todas juntas quando a rodada muda. Venthyr Kits de Reparo de Espelho Feito à Mão agora acumulam até 20 e o custo foi reduzido para 10 Rubis Imbuídos. Novas opções de item para a cabeça podem ser encontradas e usadas no seu Mordomo Dragador.



MASMORRAS E RAIDES

O dano do ataque automático dos inimigos de masmorras Míticas e Míticas+ foi reduzido em 10%.

As seguintes mudanças entrarão no ar com a Série 2 em 6 de julho: O nível de item das recompensas das masmorras nos modos Normal, Heroico e Mítico no nível 60 aumentará em 26. As recompensas básicas ficarão no nível 184 em masmorras Normais, no 197 no Heroico e no 210 no Mítico. As recompensas de masmorras Mítica+ tiveram o nível de item máximo aumentado em 26, e algumas recompensas temporárias de nível de Pedra-chave tiveram as recompensas de nível de item ajustadas. As recompensas do Grande Cofre tiveram o nível de item aumentado em 26. O dano dos inimigos em masmorras Heroicas aumentou em 6% e a vida dos inimigos diminuiu em 16%. O dano e a vida dos inimigos em masmorras Míticas aumentou em 26%. O dano dos inimigos em masmorras Míticas+ aumentou em 35% e a vida dos inimigos aumentou em 39%.

Novos Teleportes de Masmorra: Caminho do Herói: Terras Sombrias – Concluir todas as masmorras Míticas+ de Nível 20 dentro do limite de tempo agora concede uma conquista e um teleporte para a entrada da masmorra. O teleporte tem uma recarga de 8 horas que é reiniciada após a conclusão da masmorra Mítica+.

Ta’hsup, no Salão da Contenção, em Oribos, agora oferece uma Pedra-chave para jogadores que não têm uma, desde que eles tenham concluído ao menos 1 masmorra de Shadowlands no modo Mítico+.

Ta’hsup agora aparece no fim das masmorras Míticas+ que são concluídas antes do limite de tempo. Ele oferece uma troca única de Pedra-chave a qualquer jogador cuja Pedra-chave atual seja do nível da masmorra concluída recentemente dentro do limite de tempo ou abaixo. Pedras-chave de nível superior ao da masmorra que foram concluídas recentemente dentro do limite de tempo não podem ser trocadas, inclusive a Pedra-chave usada na sessão.

Afixos de Míticas+ A rotação de afixo semanal foi atualizada. Encorajadora Fortalecer agora aumenta em 15% o máximo de pontos de vida (eram 20%) e em 20% o dano causado por aplicação. Necrótica Inimigos de nível 61 agora aplicam Ferida Necrótica a cada dois ataques automáticos (era a cada ataque automático). Enraivecedora Enfurecer agora aumenta o dano causado em 75% (aumentava em 100%). Tempestuosa Os redemoinhos agora sempre se movem na mesma direção e a redução de velocidade de movimento deles é de 30%. Os redemoinhos agora se dissipam quando um alvo é atingido.

O Outro Lado Hakkar, o Esfolador de Almas As recargas e a regeneração de energia de Hakkar agora ficam pausadas quando a Barreira de Sangue é aplicada e são retomadas quando ela é removida. Barreira de Sangue não concede mais imunidade a interrupções a Hakkar. Barragem de Sangue não pode mais ser interrompida e não tem mais limite de duração. Ela agora persiste até a Barreira de Sangue ser destruída. Mercadora Xy’exa Dano periódico do Relâmpago Arcano reduzido em 15% e dano do salto reduzido em 20%. Vulnerabilidade ao Arcano agora só aumenta o dano recebido do Relâmpago Arcano.

Salões da Expiação Dano de Sopro Pétreo e corpo a corpo do Litonato Leal reduzido em 10%. Dano de Surra do Estilhaço de Hálkias reduzido em 20% e alcance aumentado para 60 m (eram 40 m). Dano da Seta Perversa do Obliterador Depravado aumentado em 27%.

Brumas de Tirna Scithe Ingra Maloch Vida de Ingra Maloch reduzida em 10%. Vida da Droman Oulfarran reduzida em 5%. Vida do Quebrarramo Drusto aumentada em 15%. Alvoroço Triturante do Guardião do Véu da Névoa agora ativa a recarga no início do feitiço. Vida do Galhagamo Espinogórjeo aumentada em 30%.

Chaga Necrótica Amarth Vida reduzida em 15%. Dano de Ecos Torturados reduzido em 15% por aplicação. Nalthor, o Senhor da Geada Vida do Canalizador de Zolramas reduzida em 15%. Duração do Dom do Campeão aumentada para 40 s (eram 30 s).

Empéstia Globgrog Vida reduzida em 10%. Furapestes Armados que aparecem durante o evento do corredor agora aparecem um número limitado de vezes. Furapestes Armados fora do evento do corredor foram substituídos por Furapestes Ignóbeis.

Profundezas Sanguinárias Kryxis, o Voraz Dano da Investida de Jaganata reduzido em 15%. Dano da Absorção de Essência reduzido em 15%. Executor Tarvold Dano do Orgulho Crescente da Manifestação Fugaz reduzido em 20%. O Talho Decepador da Sentinela da Câmara agora só atinge o alvo primário. Dano da Ira Explosiva do Resquício da Fúria reduzido em 25%. Vestígio de Dúvida não lança mais Desconfiança Crescente. O Velino Explosivo do Escriba Pesquisador agora detona após 3,5 s (eram 3 s).

Torres da Ascensão Ventunax Quando a canalização da Recarga conclui, qualquer Redemoinho Sombrio agora desaparece.

Teatro da Dor Afronta de Desafiantes Zira, a Dissimulada, retornou apenas nos modos Míticos. Xav, o Não-caído Vida do Estandarte Opressor reduzida em 20%.



ITENS E RECOMPENSAS

Estilhaços da Dominação Fortaleça seus equipamentos com os Estilhaços da Dominação, um novo tipo de gema obtida dos chefes que habitam o Sacrário da Dominação. Esses restos do trabalho do Entalhador de Runas há muito potencializam os armamentos do Carcereiro, mas agora você poderá tomá-los e virar o jogo contra o Banido. Os estilhaços guardam três tipos de magia rúnica: Sangue, Gélida e Profana. Essas gemas nefastas podem ser colocadas em equipamentos com engastes de Dominação para aumentar suas habilidades de dano, mitigação e cura. Embora o poder dos estilhaços funcione em qualquer lugar, aqueles que inserirem três gemas do mesmo tipo na armadura formarão uma palavra rúnica que concede um poderoso bônus de combate na Gorja, na Thanator e no Sacrário da Dominação. Cada classe conta com cinco peças de armadura que podem ter um Engaste de Dominação, todas encontradas no raide. Além disso, você corre o risco de encontrar Brasas Estígias ao derrotar os chefes, que podem ser usadas para aprimorar ainda mais os seus estilhaços. Em combate JxJ, a eficácia de poder de Estilhaço individual é reduzida em 50%.

Jogadores que não estiverem satisfeitos com a seleção de equipamento oferecida pelo Grande Cofre na semana agora podem optar por receber uma ficha que vai permitir escolher uma série de recompensas alternativas, como Ânima, Estígia e Cinzas d’Alma. Se você decidir seguir por esse caminho, procure Ko’tul perto do Grande Cofre para escolher sua recompensa.

Clicar no ícone do Grande Cofre no mapa-múndi agora abre o painel do Grande Cofre.

Selecionar a ficha de recompensa do Grande Cofre agora exibe uma confirmação com contagem regressiva.

Cada ombreira agora pode ser transmogrificada separadamente.

Artefatos de Legion agora são compatíveis com trajes transmogrificados.

O berloque Armamento Empíreo agora põe outros berloques de ativação manual em uma recarga de 40 s ao ser usado (era de 20 s).

Vida do Emblema do Gladiador com o uso reduzida em 30%.

Assassino de Papelão (Faz-tudo de Engenharia de Cataclysm) agora compartilha a recarga com poções e seus atributos não passam mais do nível 35.

Alguns escudos retornaram ao tamanho original.

O brinquedo Dádiva do Torneio não pode mais ser usado em instâncias de JxJ.

Corrigido o problema que permitia que algumas bombas de Engenharia não quebrassem a Furtividade ao causar dano a jogadores.

BATALHAS DE MASCOTES

Novas mascotes selvagens para serem descobertas e capturadas em Korthia.

Removemos o limite de mascotes.

JOGADOR X JOGADOR

A Ilusão da Chama Pecaminosa e outras recompensas da Série 1 não estarão mais disponíveis quando a Série 1 de Shadowlands terminar.

Itens da Série 2 do JxJ agora aumentam em 13 o nível de item em cenários de JxJ (como Campos de Batalha, Arenas e o Modo de Guerra).

O aprimoramento de itens de JxJ agora depende da sua melhor classificação da semana (em vez da classificação atual).

Colares e mantos de JxJ, bem como berloques de controle coletivo, agora aparecem com menos frequência no Grande Cofre.

Cajados de JxJ não aparecem mais no Grande Cofre para Xamãs.

Vitórias repetidas em Escaramuças da Arena agora concedem 3 de Dominação (concedia 0).

Agora há uma Contenda programada por semana.

Surra no PC está disponível novamente na programação da Contenda.

Jogadores que estejam com um Orbe do Poder nas mãos no Templo de Kotmogu não pode mais usar poções de Invisibilidade ou lançar Correndo Livre.

Corrigido o problema que impedia os jogadores de receber as conquistas Domínio do Olho da Tormenta e Tormenta Perfeita numa partida do Olho da Tormenta Ranqueado.

Corrigido o problema que fazia vários feitiços de absorção de almas vinculadas, conduítes e habilidades de pacto ignorarem a redução de cura de Atenuar e Ataque Brutal/Concentrado.

CAVALEIRO DA MORTE Novo talento de JxJ: Preservação Mágica – A Runa da Proteção Mágica agora é aplicada a você com efeito 100% maior. Novo talento de JxJ: Eco da Morte – Avanço da Morte, Morte e Decomposição e Garra da Morte têm 1 carga adicional. Estrangular (Talento de JxJ) agora está disponível para todas as especializações de Cavaleiro da Morte (era somente de Sangue) e teve o alcance reduzido para 15 m (eram 30 m). Aura Necrótica (Talento de JxJ) agora só está disponível para a especialização Profano (estava para todas as especializações). Aura da Decomposição (Talento de JxJ) agora só está disponível para a especialização Sangue (antes estava para as especializações Sangue e Profano) e agora afeta os inimigos em um raio de 8 m (eram 10 m). Duração de Estrangular (Talento de JxJ) reduzida para 4 s (eram 5 s). Palidez Cadavérica (Talento de JxJ) foi removido. Transfusão (Talento de JxJ) foi removido. A cura de Golpe da Morte agora tem a eficácia 75% menor em combate JxJ (eram 50%). Corrigido o problema que impedia Agrilhoar os Indignos (Habilidade Kyriana) de se espalhar para ajudantes em combate JxJ. Sangue Sangue por Sangue (Talento de JxJ) foi reformulado – Passivo: Golpe no Coração agora causa 60% a mais de dano, mas o lançamento custa 3% do seu máximo de pontos de vida. Última Dança (Talento de JxJ) agora reduz em 25% a duração da Arma Rúnica Dançante (eram 50%). Gélido Novo talento de JxJ: Mortalha do Inverno – Inimigos em um raio de 8 m de você são amortalhados pelo inverno, o que reduz em 30% o alcance dos feitiços e habilidades deles. Novo talento de JxJ: Frio Mordaz – Correntes de Gelo reduz em 8% a Aceleração do alvo. Golpe Gélido renova a duração de Correntes de Gelo. Silêncio Mortal do Inverno (Talento de JxJ) não reduz mais o raio do Inverno Impiedoso. Raio de Criomortis (Talento de JxJ) quando aplicado por Inverno Impiedoso aumentado para 8 m (eram 5 m). Delírio (Talento de JxJ) agora só pode ser aplicado por meio do Impacto Uivante (antes também era aplicado por Golpe Gélido), reduz em 50% a velocidade de recarga de habilidades de movimento (reduzia em 25%), dura 12 s (eram 15 s) e não acumula mais (podia acumular até 2 vezes). O bônus de Força de Pilar de Gelo não é mais reduzido em combate JxJ (tinha 66% de eficácia). Sopro de Sindragosa (Talento) agora causa 66% do dano em combate JxJ (eram 50%). Dano de Assalto Gélido (Talento de JxJ) reduzido em 10%. Aura de Parador de Corações (Talento de JxJ) foi removido. Profano Novo talento de JxJ: Feridas Necróticas – Explodir uma Ferida Purulenta a converte em Ferida Necrótica, absorvendo 5% de toda a cura recebida por 12 s e concedendo a você uma cura equivalente à quantidade absorvida quando o efeito termina. Máximo de 6 aplicações. Adicionar uma aplicação não renova a duração. Novo talento de JxJ: Estouro Ruinoso – Ruína Súbita também faz sua próxima Espiral da Morte estourar até 2 Feridas Purulentas e reduz em 45% a velocidade de movimento do alvo por estouro. Dura 3 s. Vida e Morte (Talento de JxJ) agora concede a você uma cura equivalente a 5% da cura recebida por alvos sob efeito da sua Peste Virulenta (eram 10% da cura recebida por alvos sob efeito da sua Ferida Purulenta). Golpe Necrótico (Talento de JxJ) foi removido.

CAÇADOR DE DEMÔNIOS Novo talento de JxJ: Lua Sangrenta – Consumir Magia agora afeta todos os inimigos em um raio de 8 m do alvo e concede 5% de Sorver por 5 s. Novo talento de JxJ: Marca Caótica – Arremessar Glaive agora causa dano de uma escola aleatória de magia e aumenta em 10% o dano recebido da mesma escola por 20 s. Impulso Mortal (Talento de JxJ) foi reformulado e renomeado como Dança Mortal – Dança de Lâminas agora reduz em 25% a cura recebida pelos alvos por 5 s. Aprisionar agora dura 4 s no combate JxJ (durava 3 s). Aprisionamento (Talento de JxJ) agora aumenta a duração de Aprisionar em 1 s (eram 2 s) e não aumenta mais a recarga de Aprisionar. Ódio Infinito (Talento de JxJ) agora gera Fúria a partir de dano de todas as fontes (antes era só ao receber dano mágico), e a geração de Fúria aumentou em 50%. Devastação Novo talento de JxJ: Vislumbre – Retirada Vingativa concede imunidade a efeitos de perda de controle e reduz em 75% o dano recebido até você pousar. Novo talento de JxJ: Presa Encurralada – Nova do Caos, Raio Ocular e Impulso Vil ganham bônus ao atingir 1 alvo. Nova do Caos: duração do atordoamento aumentada em 1 s. Raio Ocular: o alvo recebe 10% a mais de dano por 6 s. Impulso Vil: gera 35-45 de Fúria. Manto das Trevas foi reformulado – O raio das Trevas aumenta em 4 m e a duração delas aumenta em 2 s. Origens Demoníacas (Talento de JxJ) agora reduz a duração da Metamorfose em 10 s (eram 15 s). Borrão agora concede corretamente 50% de Esquiva ao ser ativado em combate JxJ (concedia um valor reduzido). Escuridão agora concede 50% de chance de evitar dano em combate JxJ (eram 20%). Olho de Leóteras (Talento de JxJ) foi removido. Quebra de Mana (Talento de JxJ) foi removido. Fenda de Mana (Talento de JxJ) foi removido.

DRUIDA Ventos Altos (Talento de JxJ) agora reduz a cura realizada, além do efeito existente. Não está mais disponível para Druidas Guardiões. Cura de Regeneração Frenética reduzida em 15% em combate JxJ. Equilíbrio Novo talento de JxJ: Adepto Corujante – Frenesi Corujante pode acumular até 2 vezes e reduz em 50% o tempo de lançamento do seu próximo Ciclone ou Raízes Enredantes. Novo talento de JxJ: Estouro Estelar – Chuva Estelar tem chance de evocar uma estrela cadente que dura 15 s. Ao entrar em contato com uma estrela, os inimigos fazem-na estourar, atirando os inimigos próximos no ar e causando dano Arcano. Guardião Celestial (Talento de JxJ) foi ligeiramente reformulado – A Forma de Urso reduz em 10% o dano mágico recebido de feitiços e você agora pode lançar Fogo Lunar na Forma de Urso. Espinhos Incisivos (Talento de JxJ) foi removido. Feral Novo talento de JxJ: Garras Cruéis – Feridas Infectadas agora pode acumular até 2 vezes e reduz 12% de toda a cura recebida pelo alvo por aplicação. Feridas Infectadas agora também pode ser aplicada por Rasgar. Ferimento Feroz (Talento de JxJ) agora acumula até 2 vezes (eram 3). Feridas Infectadas agora dura 12 s em combate JxJ (eram 8 s). Líder do Bando (Talento de JxJ) agora pode ser ativado com acertos críticos de feitiços e só pode ocorrer uma vez a cada 8 s (eram 6 s). Garras Cruéis (Talento de JxJ) agora reduz em 10% por aplicação a cura recebida (eram 12,5% por aplicação). Ímpeto Selvagem (Talento de JxJ) agora reduz em 10 s a recarga de Arremetida (reduzia de Estouro da Manada). Liberdade do Rebanho (Talento de JxJ) agora também reduz em 1 min a recarga do Estouro da Manada, além do efeito atual. Rei da Selva (Talento de JxJ) agora acumula até 4 vezes e o aumento da velocidade de movimento pode acumular com outros efeitos de aumento da velocidade. Estripar e Despedaçar (Talento de JxJ) foi removido. Cura de Recrescimento reduzida em 15% em combate JxJ para Druidas Ferais. Guardião Novo talento de JxJ: Sono Esmeralda – Abraça o Sonho Esmeralda, fazendo você entrar em um sono profundo. Enquanto você dorme, todas as suas recargas ficam 400% mais rápidas, e os aliados em um raio de 40 m são curados ao longo de 8 s. Dano direto pode despertar você. Rugido do Protetor (Talento de JxJ) foi removido. Restauração Novo talento de JxJ: Guardião do Bosque – A cura de Tranquilidade aumenta em 100% e não pode ser interrompida.

CAÇADOR Novo talento de JxJ: Dardos Tranquilizantes – Interromper ou remover efeitos com Tiro Tranquilizante, Focinheira ou Tiro Retaliatório solta 8 dardos em inimigos próximos. Cada dardo reduz a duração de um efeito mágico benéfico em 4 s. Novo talento de JxJ: Ferrão Quimérico – Ferroa o alvo, causando dano de Natureza e iniciando uma série de eventos. Cada um dura 3 s e aplica o próximo efeito após o fim do anterior. Peçonha de Escorpídeo: velocidade de movimento reduzida em 90%. Peçonha de Aranha: silêncio. Peçonha da Víbora: dano e cura reduzidos em 20%. Novo talento de JxJ: Reino Selvagem – Pede a ajuda de um dos seus ajudantes de Astúcia por 10 s. Seu ajudante atual é dispensado para descansar e cura 30% do máximo de pontos de vida. Bando de Caça (Talento de JxJ) agora concede totalmente o efeito do Aspecto do Guepardo aos aliados em um raio de 15 m (eram apenas 3 s de velocidade de movimento aumentada em 90%). Aguilhão de Escorpídeo (Talento de JxJ) foi removido. Mordida de Aranha (Talento de JxJ) foi removido. Picada de Víbora (Talento de JxJ) foi removido. Tiro Firme agora causa 40% mais dano em combate JxJ (eram 10% mais dano). Corrigido o problema que permitia que o Controle Mental impedisse a aplicação e o efeito de Mordida de Aranha (Talento de JxJ). Domínio das Feras Novo talento de JxJ: Feras Irmanadas –Recarga da habilidade única de Comandar Ajudante reduzida em 50%, e ela ganha efeitos adicionais. A Fera Interior (Talento de JxJ) foi reformulado –Você e todos os ajudantes aliados em um raio de 40 m ganham 15% de velocidade de ataque e imunidade aos efeitos de Medo e Terror. Protetor Selvagem (Talento de JxJ) foi removido. Precisão Novo talento de JxJ: Concussão Consecutiva – Tiro de Concussão desacelera o movimento em 20% a mais. Usar Tiro Firme 3 vezes em um inimigo com uma concussão o atordoa por 4 s.

MAGO Cleptomania (Talento de JxJ) agora é somente Arcano. Magia Atenuada (Talento de JxJ) foi removido. Arcano Novo talento de JxJ: Arcanosfera – Cria uma esfera de energia Arcana, ganhando poder ao longo de 4 s. Após o lançamento, a esfera passa por qualquer barreira, repelindo os inimigos e causando dano Arcano. Impacto Arcano agora causa 20% a mais de dano em combate JxJ. Corrigido o problema que impedia a ativação de Abstração de Espelhos do Tormento (Habilidade Venthyr) de funcionar com Potencialização Arcana (Talento de JxJ). Fogo Novo talento de JxJ: Círculo de Fogo – Evoca um Círculo de Fogo que dura 8 s no local selecionado. Inimigos que entram no anel se queimam, recebendo dano equivalente a 24% do máximo de pontos de vida ao longo de 6 s. Queima Controlada (Talento de JxJ) foi reformulado – Incendiar causa 100% a mais de dano quando a Combustão não está ativa. Mundo em Chamas (Talento de JxJ) agora faz Golpe Flamejante reduzir o próprio tempo de lançamento em 50% (reduzia em 1,25 s) e aumenta o dano em 30% por 3 s (aumentava em 20% permanentemente). Gélido Novo talento de JxJ: Muralha de Gelo – Conjura uma Muralha de Gelo de 30 m que cobre o campo de visão. A muralha tem 40% do seu máximo de pontos de vida e dura até 15 s. Seta de Gelo agora causa 100% a mais de dano em combate JxJ (eram 15%). Estilhaçamento Profundo (Talento JxJ) agora aumenta o dano de Seta de Gelo em 75% contra alvos Congelados (era 150%). Explosão de Frio (Talento de JxJ) agora aumenta o dano de Cone de Frio em 600% (eram 400%).

MONGE Mestre Cervejeiro Novo talento de JxJ: Rodada – A cada 7 s enquanto a Colisão está fora de recarga, sua próxima Colisão pode ser reativada imediatamente para causar uma colisão violenta contra um inimigo adicional. Este efeito pode acumular até 3 vezes. Novo talento de JxJ: Cerveja Ligeira – Cobre os aliados na área selecionada com Cerveja Ligeira, impedindo o próximo efeito de perda total de controle em até 8 s. Criar: Cerveja Ligeira (Talento de JxJ) foi removido. Tecelão da Névoa Novo talento de JxJ: Urdidura da Paz – Reviver teve a recarga reduzida em 50% e concede imunidade a dano mágico e efeitos nocivos por 2 s. Novo talento de JxJ: Desmaterializar –Desmaterializa-se em névoa ao receber um atordoamento, reduzindo em 40% o dano recebido e se recompondo ao longo de 3 s. Novo talento de JxJ: Chá do Foco do Trovão – Chá do Foco do Trovão agora também faz o Raio Jade Crepitante repelir imediatamente, ou a Fonte de Essência aumentar em 70% sua velocidade de movimento e conceder imunidade a efeitos que prejudicam o movimento. Neutralizar Magia (Talento de JxJ) foi reformulado – Cada efeito de magia hostil removido de um alvo aumenta a cura que ele recebe de você em 2% por 10 s, podendo acumular até 10 vezes. Brisa Refrescante (Talento de JxJ) foi reformulado – A cura concedida pela Bruma Calmante aumenta a cura do próximo Expelir o Mal no alvo durante a canalização e o faz dissipar 1 efeito de Magia, Veneno ou Doença. Eminência (Talento de JxJ) foi reformulado – Transcendência: Transferência agora pode ser lançada durante um atordoamento e tem a recarga reduzida em 15 se for lançada fora do atordoamento. Redução de recarga de Casulo de Vida de Crisálida (Talento de JxJ) reduzida para 30 s (eram 40 s). Bruma Ascendente (Talento de JxJ) foi removido. Corrigido o problema que fazia Eminência (Talento de JxJ) não reduzir a recarga de Transcendência: Transferência.

PALADINO Luminescência (Talento de JxJ) foi reformulado – Ao serem curados por um aliado, os aliados na sua Aura ganham 4% a mais de dano e cura por 6 s. Julgamentos do Puro (Talento de JxJ) agora está disponível para todos as especializações (era apenas para Proteção) e foi reformulado – Lançar Julgamento em um inimigo purifica 1 efeito de Veneno, Doença ou Magia que ele aplicou nos aliados dentro da sua aura. Sagrado Cura de Luz Sagrada aumentada em 20% em combate JxJ. Bônus de cura de Escuridão Antes da Aurora (Talento de JxJ) por aplicação aumentado para 20%, podendo acumular até 5 vezes (eram 10%, podendo acumular até 10 vezes). Bônus de cura de Favorecimento Divino (Talento de JxJ) para a próxima Luz Sagrada reduzido para 50% (eram 100%). A redução de dano concedida ao alvo da sua Luz Sagrada por Graça da Luz (Talento de JxJ) agora é de 15% por 5 s e não acumula mais (era uma redução de dano de 5% por 8 s, podendo acumular 3 vezes), e agora aumenta em 25% a cura de Clarão de Luz (antes aumentava em 50% a cura de Luz Sagrada). Proteção Luz Purificante (Talento de JxJ) foi removido. Retribuição Jurisdição (Talento de JxJ) agora aumenta em 10 m o alcance da Lâmina da Justiça e em 4 m o raio da Tempestade Divina, além do efeito atual. O bônus de dano do próximo ataque automático da Aura do Ajuste de Contas (Talento de JxJ) foi reduzido para 200% (eram 250%) e o Paladino agora ganha 1 aplicação adicional se ele for vítima do acerto crítico (eram 2 aplicações adicionais). Retribuição Suprema (Talento de JxJ) foi reformulado – Marca um jogador inimigo para receber uma retribuição suprema quando ele mata um aliado dentro da sua Aura da Retribuição. Se o inimigo marcado for morto em até 8 s, Redenção é lançada no aliado que sucumbiu. Mantenedor da Lei (Talento de JxJ) foi ligeiramente reformulado – Dano aumentado para 10% do máximo de pontos de vida e duração da penalidade aumentada para 1 min, mas não causa mais o dano ao alvo primário do seu Julgamento (eram 5% do máximo de pontos de vida e a penalidade durava 45 s, e era possível repetir no mesmo alvo para causar o dano extra a ele). Aura de Vingança (Talento de JxJ) foi ligeiramente reformulada – Bônus de chance de acerto crítico por aplicação aumentado para 6%, podendo acumular até 2 vezes, e ela não concede mais um aumento de dano Sagrado (eram 3% de dano Sagrado e chance de acerto crítico por aplicação, podendo acumular até 4 vezes). O aumento do dano Sagrado recebido de Ajuste de Contas Final (Talento) foi reduzido em 50% em combate JxJ (foi reduzido em 40%). Aumento da cura de Palavra de Glória de Mãos Abençoadas (Talento) reduzido para 50% de eficácia em combate JxJ (eram 70%). Luz Purificante (Talento de JxJ) foi removido.

SACERDOTE Novo talento de JxJ: Dissipação em Massa Aprimorada – Recarga da Dissipação em Massa reduzida para 15 s e tempo de lançamento reduzido em 1 s. O feitiço “Confusão” que afeta os jogadores após o Roubo de Pensamentos (Talento de JxJ) agora tem uma recarga de 20 s para indicar a duração do vínculo. Disciplina Novo talento de JxJ: Luz e Escuridão Interiores – Luz Interior: feitiços de cura custam 15% menos mana. Escuridão Interior: dano mágico e cura de Expiação aumentados em 10%. Ative para trocar de uma para outra, ativando uma recarga de 12 s. Luz Calcinante (Talento de JxJ) foi renomeado como Labareda de Luz e foi reformulado – Aumenta em 15% o dano de Punição e Penitência, e Penitência aumenta ou reduz em 40% a velocidade de movimento do seu alvo por 2 s (antes o dano de Punição aumentava em 15% e a recarga de Penitência era reduzida em 1 s). Cura de Resplendor Definitivo (Talento de JxJ) aumentada para 150% (eram 250%). Trindade (Talento de JxJ) não aumenta mais a conversão de dano em cura de Expiação em 20%, e a chance de acerto crítico de Punição, Penitência e Demônio das Sombras aumentou para 30% (era de 25%). Conversão de dano em cura de Expiação aumentada em 20% em combate JxJ. O bônus de dano de Pecado de Muitos (Talento) não é mais reduzido em combate JxJ (era reduzido em 66%). Sagrado Recomposição Cardeal (Talento de JxJ) foi reformulado – Aumenta em 50% a cura da Prece da Recomposição e em 10 m o alcance do salto. Palavra Sagrada: Concentração foi renomeada como Solo Santificado e ligeiramente reformulada: – Palavra Sagrada: Santificar agora causa o efeito atual dela, a duração foi reduzida para 5 s (era de 8 s) e o raio foi aumentado para 10 m (em vez de 8 m). Recarga da Palavra Sagrada: Serenidade de Milagreiro (Talento de JxJ) reduzida em 20% (eram 25%). Cura Maior (Talento de JxJ) teve a recarga reduzida para 12 s (eram 15 s) e agora ignora efeitos de redução de cura, exceto Atenuar. Ascensão Divina (Talento de JxJ) agora aumenta em 50% o alcance dos seus feitiços quando você está no ar. Duração de Desvanecer Maior (Talento de JxJ) reduzida para 3 s (eram 4 s). A cura de Cura Célere aumentou em 15% em combate JxJ. Recarga de Espírito do Redentor (Talento de JxJ) reduzida para 2 min (eram 3 min). Corrigido o problema que impedia alguns feitiços Sagrados de se beneficiar do alcance de lançamento maior quando Ascensão Divina (Talento de JxJ) estava ativa. Sombra Novo talento de JxJ: Megalomania – Ganha o talento Submissão à Loucura. Quando Submissão à Loucura estiver prestes a matar você, sua vida é reduzida para 35% do seu máximo de pontos de vida. Se já tiver esse talento, você pode selecionar outro da mesma linha. Novo talento de JxJ: Salva do Caos – Ao entrar na Forma do Caos, dispara uma seta de energia Sombria que se move lentamente para um local aleatório a cada 0,5 s por 3 s, causando dano de Sombra a todos os alvos em um raio de 8 m e fazendo com que fujam amedrontados por 3 s. O Psicodemônio (Talento de JxJ) agora aparece com 10% do máximo de pontos de vida do Sacerdote (eram 10 pontos de vida). Duração de Desvanecer Maior (Talento de JxJ) reduzida para 3 s (eram 4 s). Peste Duradoura (Talento de JxJ) foi removido. Contemplação Comedida (Poder de Runogravura) agora aumenta a cura da sua próxima Cura Célere ou Recomposição Sombria em 40% por aplicação em combate JxJ (eram 50%) para Sacerdotes de Sombra. Regeneração de mana reduzida em 10% em combate JxJ.

LADINO A duração de Marca do Mestre Assassino (Poder de Runogravura) foi reduzida em 40% em combate JxJ. Desmantelar (Talento de JxJ) agora está disponível para todas as especializações (era apenas para Fora da Lei). Unha e Carne (Talento de JxJ) agora está disponível para todas as especializações (era apenas de Fora da Lei) e agora aumenta o dano do alvo em 15% (eram 10%), mas não aumenta mais o dano do Ladino (aumentava em 10%). Manobrabilidade (Talento de JxJ) agora remove todos os enraizamentos ao ser ativado, além do efeito atual. Honra Entre Ladrões (Talento de JxJ) foi removido. Assassinato Novo talento de JxJ: Hemotoxina – Estocada também reduz em 40% a cura recebida por 9 s. Redução de recarga de Passo Furtivo de Intenção de Matar (Talento de JxJ) aumentada para 80% (era de 66%). Neurotoxina (Talento de JxJ) foi removido. Veneno Entorpecente (Talento de JxJ) foi removido. Fora da Lei Novo talento de JxJ: Voo de Borboleta – Lâminas Inquietas agora também reduz a recarga restante de Evasão e Finta. Novo talento de JxJ: Maratona de Briga – A cada 3 s que permanece em combate, você ganha 1% de Vigor e Golpe Sinistro tem chance de atingir mais uma vez. 1 aplicação é perdida a cada segundo fora de combate. Máximo de 20 aplicações. Controle é Tudo (Talento de JxJ) foi reformulado – Golpe Baixo concede Retalhar por 15 s e Golpe no Rim restaura 10 de Energia por ponto de combo gasto. Bebam, Camaradas (Talento de JxJ) foi reformulado – Frasco Rubro restaura mais 5% do máximo de pontos de vida e concede 60% da cura aos aliados em um raio de 15 m. Dano transferido de ataques de alvo único de Rajada de Lâminas aumentado em 50% em combate JxJ. Raio de Grupo de Abordagem (Talento de JxJ) aumentado para 15 m (era de 10 m) e duração aumentada para 6 s (eram 5 s). Raio de Pegue o seu Pedaço (Talento de JxJ) aumentado para 15 m (eram 8 m). Truques Baratos (Talento de JxJ) foi removido. Pilhar Armadura (Talento de JxJ) foi removido. Golpe Sinistro agora causa 20% mais dano em combate JxJ (era 10% mais dano). Bônus de dano crítico de No Meio da Testa (Grau 2) reduzido em 25% em combate JxJ (eram 50% de redução). Corrigido o problema que fazia Controle é Tudo (Talento de JxJ) remover os efeitos de Furtividade dos inimigos. Subterfúgio Novo talento de JxJ: Miragem Distrativa – Distração desacelera os inimigos afetados em 30% e cria uma Miragem que segue um inimigo por 8 s. Reative Distração para se teleportar para a posição da Miragem. Barganha do Ladrão (Talento de JxJ) foi reformulado – Lâminas Sombrias, Sumir e Finta têm a recarga reduzida em 33%, mas você causa 10% menos dano por 6 s após o uso de cada habilidade. Duração de Duelo Sombrio (Talento de JxJ) reduzida para 5 s (era de 6 s). Redução de recarga de Passo Furtivo de Silhueta (Talento de JxJ) aumentada para 67% (eram 50%). Sangue Frio (Talento de JxJ) foi removido. Recarga de Bomba de Fumaça (Talento de JxJ) reduzida para 2 min (eram 3 min) apenas para Ladinos de Subterfúgio. Corrigido o problema que permitia que a aplicação do Duelo Sombrio (Talento de JxJ) fosse evitada incorretamente.

XAMÃ Novo talento de JxJ: Projetar Escudo – Consome seu escudo elemental ativo, que é projetado na direção do alvo. Escudo de Raios: repele. Escudo da Terra: enraíza no lugar por 3 s. Escudo de Água: evoca um redemoinho por 6 s, reduzindo em 40% o dano e a cura enquanto o alvo permanecer nele. Águas Purificantes (Talento de JxJ) foi removido. Elemental Novo talento de JxJ: Totem de Campo de Estática – Evoca por 6 s no local selecionado um totem com 10% da sua vida que forma um circuito de eletricidade que os inimigos não podem atravessar. Novo talento de JxJ: Ventos Versados – Interromper um feitiço com Rajada de Vento reduz em 15% o dano que você recebe de feitiços da mesma escola por 12 s. Controlar Lava (Talento de JxJ) foi reformulado – O dano periódico de Choque Flamejante ocorre 15% mais rápido. Se o Choque Flamejante for dissipado, uma erupção vulcânica se forma embaixo do dissipador, causando dano de Fogo e atirando-o no ar com uma explosão. Harmonização Elemental (Talento de JxJ) foi removido. Aperfeiçoamento Novo talento de JxJ: Totem de Campo de Estática – Evoca por 6 s no local selecionado um totem com 10% da sua vida que forma um circuito de eletricidade que os inimigos não podem atravessar. Novo talento de JxJ: Ventos Versados – Interromper um feitiço com Rajada de Vento reduz em 15% o dano que você recebe de feitiços da mesma escola por 12 s. Corrigido o problema que fazia Domando o Relâmpago (Talento de JxJ) alvejar incorretamente inimigos sob controle coletivo. Cura de Maré Curativa reduzida em 20% em combate JxJ para Xamãs de Aperfeiçoamento. Regeneração de mana reduzida em 22% em combate JxJ. Restauração Novo talento de JxJ: Maré Viva – Totem de Maré Curativa tem a recarga reduzida em 1,5 min e cura 100% mais a cada pulso. Cura de Chuva Curativa aumentada em 20% em combate JxJ. Vínculo do Espírito (Talento de JxJ) foi removido.

BRUXO Novo talento de JxJ: Fenda Sombria – Conjura no local selecionado uma Fenda Sombria com 2 s de duração. Os jogadores inimigos dentro da fenda quando ela expira são teleportados para o seu Círculo Demoníaco. Raio do Círculo de Conjuração (Talento de JxJ) aumentado pra 5 m (eram 3 m), ele dura 12 s (eram 8 s) e agora aparece diretamente abaixo do Bruxo. Corrigido o problema que impedia a Agonia Instável de contribuir para a absorção do Sorvo de Alma quando Aflições Desenfreadas (Talento de JxJ) era selecionado. Suplício Dreno de Essência (Talento de JxJ) agora dura 10 s (eram 6 s). Estilhaçar Alma (Talento de JxJ) foi removido. Demonologia Novo talento de JxJ: Obelisco Vil – Evoca um Obelisco Vil com 5% do seu máximo de pontos de vida. Potencializa você e seus lacaios em um raio de 40 m, aumentado em 20% a velocidade de ataque e reduzindo em 20% o tempo de lançamento por 15 s. Chamar Lorde Vil (Talento de JxJ) agora causa 200% do Poder Mágico do lançador por golpe (causava 5% do máximo de pontos de vida do alvo). Recarga da habilidade aumentada para 2 min (era 1,5 min). Chamusco Mágico (Talento de JxJ) foi removido. Destruição Novo talento de JxJ: Vínculos Vis – Envolve os jogadores inimigos com Vínculos Vis, causando 50% de lerdeza por 6 s. Se algum dos alvos sair do raio de 8 m, causa dano de Fogo, dividido entre todos os inimigos próximos. Seta do Caos agora causa 40% mais dano em combate JxJ (eram 15%). Caos Concentrado (Talento de JxJ) foi removido.

GUERREIRO Novo talento de JxJ: Armipotente – Investida enraíza os inimigos por 2 s e emana uma onda de choque que passa pelo alvo, enraizando os inimigos em um raio de 10 m. Demolição (Talento de JxJ) agora aumenta o dano de Arremesso Estilhaçante a escudos de absorção em mais 500%. Guarda (Talento de JxJ) foi removido. Fúria Abatedouro (Talento de JxJ) foi reformulado – o dano do seu Alvoroço reduz em 15% a cura que o alvo recebe por 6 s, podendo acumular até 4 vezes.



GRAVURA

As receitas de Receptáculos de Runogravura agora podem ser aprimoradas para níveis de item mais altos através de um novo espaço de Reagente Opcional e Reagentes Opcionais que podem ser acessados por meio da revelação de segredos de Korthia. Os jogadores podem usar esses Receptáculos de Runogravura mais poderosos para aprimorar equipamento lendário existente ou criar novos.

Uma nova moeda lendária, Cinzas de Alma, agora é concedida quando as Camadas de 9 a 12 da Thanator são concluídas, no evento dos Atormentadores da Thanator e em Ataques da Gorja. Ela pode ser usada para elevar o nível de item de Lendários por meio dos Receptáculos de Runogravura.

Adicionados novos Poderes de Runogravura que potencializam as Habilidades do Pacto de todas as classes.

Alguns Poderes de Runogravura existentes foram atualizados. Veja as seções das Classes para saber mais.

Adicionados um espaço de armadura de Receptáculo Rúnico como opção para diversos Poderes de Runogravura.

Peças de armadura de cabeça, pescoço e braços, bem como cintos e anéis, criados ou aprimorados com Runogravura agora sempre vêm com um engaste.

A GORJA

Remove permanentemente o efeito do Olho do Carcereiro concluindo a missão “Focalizando o olho”.

Desbloqueie o uso das montarias terrestres da Gorja e de Korthia concluindo a história introdutória de Korthia.

Encontre novas raridades e tesouros em Desmotaeron.

THANATOR, A TORRE DOS MALDITOS

O número total de andares por sessão agora é 5 (eram 6).

O Tarratrom agora aterroriza jogadores no Sacrário da Dominação e, portanto, não há mais um limite de mortes para prosseguir na incursão.

Os chefes não regeneram mais vida depois de derrotar você.

Novos sistemas de pontuação e vantagens Você agora pontua com base no seu desempenho após uma sessão. No fim da sessão, sua pontuação será classificada e você receberá Saber da Torre, que pode ser trocado na Caixa de Muitas Coisas por Benefícios permanentes, o que permite combater os inimigos na Thanator ainda mais rápido. Salve almas e derrote as forças do Carcereiro para receber a Potencialização da Ânima, o que permite que você esmague seus inimigos de forma mais eficiente com uma gama de bônus de combate e pontuação.

Novas Camadas Quatro Camadas mais desafiadoras foram introduzidas: as camadas de 9 a 12. Camadas agora são desbloqueadas quando uma classificação específica é atingida na Camada anterior.

Novo andar extra: Salões Adamantinos Os bravos aventureiros que conseguem atravessar as Camadas de 9 a 12 agora ganham a opção de entrar nos Salões Adamantinos, um novo conjunto de andares da Thanator. Lá, eles enfrentarão as novas criaturas e armadilhas que habitam os Salões para tentar receber recompensas ainda maiores.

Tormentos A partir da Camada 4, Tormentos são aplicados para aumentar o desafio da incursão. Os Tormentos são exibidos no HUD e oferecem um desafio adicional. Os Tormentos são selecionados por ala diariamente. Os Tormentos existentes não são mais aplicados.

Bênçãos Com Saber da Torre, você pode desbloquear Bênçãos que concedem bônus na sua incursão. Como os Tormentos, as Bênçãos são selecionadas por ala por dia.

Cinzas d’Alma A quantidade de Cinzas d’Alma que é concedida pela primeira incursão da semana concluída em qualquer Ala e Camada da Thanator aumentou. Repetir incursões em Alas e Camadas da Thanator anteriores agora concede parcialmente a recompensa de Cinzas d’Alma. Jogadores que desbloquearam a Camada 9 da Thanator agora poderão transferir Cinzas d’Alma com uma pequena perda para outro personagem da conta falando com a Osseira Heirmir em Korthia.



INTERFACE DO USUÁRIO

Novos recursos: Texto em Fala no bate-papo, Transcrição de Voz e Falar por Mim.

O fundo do painel de missões agora pode ser desativado para aumentar o contraste por meio da seleção da opção Contraste de Texto de Missão no menu Acessibilidade.

As opções para daltônicos agora têm uma seção própria e são separadas do menu principal de Acessibilidade.

A iluminação especular agora pode ser ajustada com um comando: No bate-papo, use o comando “/console specular [multiplier]” com o multiplicador entre 0.0 e 1.0. O multiplicador 0.5 permitirá um efeito especular parcial.

Botão de aparência aleatória adicionado à Barbearia.

O filtro de nível da Casa de Leilões agora funciona com Mascotes de Batalha.

A janela de aprimoramento de item agora exibe os próximos graus do item.

O Bate-papo de Novatos agora exibe os ícones de novato e guia no painel dos Canais de Bate-papo.

As notificações de conquista agora permitem duas linhas de texto.

Agora há um alerta detalhado quando as Texturas Projetadas ou a Densidade de Partículas estão desativadas.

Agora há um botão de reconectar na tela de login para voltar à mesma conta após se desconectar.

Se um grupo pronto ficar cheio, ele exibirá “Lotado” em vez de “Recusado” para todos os candidatos pendentes.

Os grupos na categoria Personalizado agora são identificados e ordenados pelo status do Modo de Guerra.

Jogadores silenciados não podem pesquisar nem se candidatar a grupos ativos.

Um grupo será excluído automaticamente e não poderá criar vagas no Localizador de Grupos se houver um jogador silenciado no grupo.

WOW COMPANION APP

Adicionadas mais informações aos detalhes da Aventura.

Melhorado o tempo de recarga das habilidades dos aventureiros.

Enfatizados alguns indicadores de alvos dos aventureiros.

Adicionado um indicador para os Ataques da Gorja.

Adicionado um indicador à tela de seleção de personagem quando o personagem tem missões prontas para a coleta.

Suporte a múltiplas contas melhorado. Isso pode exigir que alguns usuários concedam permissões adicionais no dispositivo.

Desempenho do artigo de notícias melhor em dispositivos inferiores.

Deixado mais claro se um conteúdo está bloqueado ou à espera de dados do servidor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 01 de julho.