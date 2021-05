Melhores estratégias para subir de nível em WoW Burning Crusade Classic

World of Warcraft: Burning Crusade Classic será lançado em 1º de junho, quando você poderá explorar novas regiões e aumentar seu nível para o novo máximo de 70.

Embora seja tentador só ir jogando o máximo possível atrás de experiência, pode ser melhor preparar uma estratégia antes de atravessar o Portal Negro, para aproveitar melhor a sua experiência e nivelamento. Além de subir do nível 60 para o 70, você vai precisar melhorar sua reputação com várias facções importantes para a progressão do seu personagem no fim do jogo.

Com TBC, a Blizzard trouxe a nova dificuldade Heroica para as masmorras, trazendo equipamentos melhores que as masmorras comuns, além de materiais e moedas importantes. Para ter acesso à dificuldade Heroica das masmorras, haverá várias facções com as quais você vai precisar ter certa reputação, desbloqueando a dificuldade através de uma chave.

Além disso, você provavelmente vai passar uma parte do tempo em seus últimos níveis se dedicando a Karazhan, uma raide de 10 jogadores. A linha de missões demora a ser concluída, então não faz mal concluir durante o nivelamento.

Para conseguir entrar em todas as masmorras heroicas de TBC, você vai precisar de reputação reverenciado com Thrallmar (Horda)/Fortaleza da Honra (Aliança), Bairro Inferior, Expedição Cenariana, Os Sha’tar e Defensores do Tempo.

Com base no alto número de jogadores no lançamento de WoW Classic, é bem provável que seja difícil subir de nível no mundo aberto durante o lançamento de TBC. Por isso, emendar várias masmorras pode ser o caminho mais rápido para a reputação que você precisa e o nível 70.

Para a nossa sorte, produtores de conteúdo como Biosparks e Fakeqt já vêm testando o beta do jogo e descobrindo uma rota mais rápida e fácil para subir esses níveis. Pulando de masmorra em masmorra, você poderá ganhar reputação com facções específicas, evitar áreas mais lotadas e chegar ao nível 70 em menos de 30 horas de jogo.

Confira uma lista cronológica de todas as masmorras e quantas vezes é necessário fazer cada uma delas para maximizar os ganhos de reputação em experiência em WoW: Burning Crusade Classic.

Masmorra Vezes necessárias Facção (Ganho de Reputação) Níveis Fornalha de Sangue 12 Thrallmar/Fortaleza da Honra (Honrado) 60-61 Pátio dos Escravos 10 Expedição Cenariana (Honrado) 61-63 Tumbas de Mana 9 O Consórcio (Honrado) 63-66 Salões dos Sethekk 8 Bairro Inferior (Honrado) 66-68 Antigo Contraforte de Eira dos Montes 1 Defensores do Tempo 68 Lamaçal Negro 18 Defensores do Tempo (Reverenciado) 68-70 Labirinto Soturno 6 Bairro Inferior (Reverenciado) 68-70 Câmara dos Vapores 7 Expedição Cenariana (Reverenciado) 68-70 Salões Despedaçados 8 Thrallmar/Fortaleza da Honra (Reverenciado) 69-70

Por volta do nível 68, é bom se afastar um pouco das masmorras e começar a sua linha de missões de Karazhan. Não se preocupe, a própria linha de missões levará de volta às masmorras em breve.

Depois de fazer alguns objetivos, você receberá uma missão para obter um fragmento de chave do Labirinto Soturno e poderá retomar de onde parou nas masmorras. Dessa vez, serão duas tarefas concluídas por vez: ganhar reputação e concluir as missões ao mesmo tempo.

Quando chegar ao nível 70, é bom ir logo atrás da sua montaria voadora. Isso vai ajudar a chegar a Arcatraz, onde você pode fazer masmorras de alto nível, concluir a linha de missões de Karazhan e obter a reputação necessária com Sha’tar.

Ao concluir a missão, você poderá entrar no Jardim Botânico para maximizar sua reputaçãoc om Sha’tar e obter a última chave necessária para acessar a dificuldade Heroica das masmorras.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 11 de maio.