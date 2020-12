Blizzard revela planos para esports de World of Warcraft em 2021

A Blizzard revelou os planos que fez para os esports de World of Warcraft no ano que vem.

Começando com uma base do que 2020 teve, o sistema de torneios será ajustado em todo o mundo. O objetivo é garantir que os melhores jogadores de PvP e PvE tenham muitas oportunidades de mostrar a todos do que são capazes.

Arena World Championship

Com o lançamento do 14º ano da Arena World Championship, a Blizzard passará a fazer duas temporadas de competição PvP épica. Em 2021, a AWC contará com duas temporadas, culminando na Grande Final de AWC: Shadowlands 2021 no segundo semestre. A premiação total será de aproximadamente R$ 4 milhões.

Temporada um

A partir desta semana, os times da América do Norte e Europa podem se inscrever no GameBattles para as copas abertas da primeira temporada. Além da premiação total de R$ 50.000 por copa, os times se enfrentarão por pontos. Os oito times que mais ganharem pontos, tanto na América do Norte quanto na Europa, avançarão para o circuito após a conclusão das quatro copas.

O circuito durará quatro semanas e terá premiação total de R$ 800.000. Após o circuito, os quatro maiores times de cada região garantem suas posições na final da primeira temporada e disputam pela vitória e pela premiação de R$ 1 milhão.

Temporada dois

Quando os campeões da primeira temporada tiverem sido coroados, será a vez da segunda temporada. Em vez de passar por outra série de copas abertas, os seis maiores times regionais da primeira temporada avançarão automaticamente para o circuito da segunda temporada, enquanto apenas as outras vagas serão preenchidas por uma copa aberta de repescagem. A repescagem será formada pelos dois últimos times do circuito da primeira temporada norte-americana e europeia, que enfrentarão outras equipes para garantir suas vagas para a segunda temporada. Os dois times mais bem-colocados de cada região ao fim da repescagem avançam para o circuito da segunda temporada.

Como na primeira temporada, os times da América do Norte e Europa se enfrentarão pela premiação total de R$ 800.000 e pelas vagas regionais da final. Na final, os times que avançarem lutarão pela maior fatia da premiação de R$ 1,5 milhão, além de gravar seus nomes na história como Campeões da Grande Final de AWC: Shadowlands 2021.

Masmorra Mitica Internacional

Com o sucesso contínuo da Masmorra Mítica Internacional, além do desafio apresentado pelas novas masmorras de Shadowlands, as distinções regionais serão retiradas, criando uma competição realmente global. A MMI 2021 terá duas temporadas independentes, ambas concluindo em uma final global épica, e torneios independentes, garantindo várias chances de levar para casa a premiação de mais de R$ 1,5 milhão.

Imagem via Blizzard

Em 2021, a China ficará separada e terá sua programação própria, enquanto os jogadores de outros lugares do mundo se enfrentarão em uma versão global da MMI em duas temporadas. Cada temporada consistirá em quatro copas, culminando na final global. Para participar, os times precisam passar pelas Provas de Tempo. Os oito melhores times de todo o mundo nas Provas de Tempo avançarão semanalmente para a copa MMI.

As equipes ganharão pontos com base em seu desempenho, além de brigar pela maior fatia da premiação de R$ 100.000 em cada copa. Ao fim das quatro copas, os seis times com mais pontos avançam para a final global. Além dos seis maiores times do mundo, dois outros serão selecionados em uma temporada chinesa da MMI e participarão da final global. Esses oito times se enfrentarão pela maior fatia da premiação de R$ 1,5 milhão e pelo título de Campeã Mundial de MMI.

A primeira temporada da MMI 2021 começa em 14 de janeiro e as inscrições já estão abertas. Você pode acessar o GameBattles para se inscrever.

Novo afixo sazonal: Orgulhosa

O primeiro afixo da primeira temporada de Shadowlands será Orgulhosa. Enquanto o afixo Orgulhosa estiver ativo, você transbordará orgulhoa o derrotar inimigos normais, formando uma Manifestação de Orgulho. Ao derrotar essa Manifestação, você será fortalecido de forma significativa, abrindo espaço para novas estratégias que ajudam o seu grupo a derrotar os desafios que os aguardam.

Eventos isolados

Além das duas temporadas de MMI, 2021 terá dois torneios isolados para aproveitar as masmorras de Shadowlands de formas diferentes. Esses torneios mostrarão formatos competitivos diferentes e novos ares para as masmorras competitivas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 14 de dezembro.