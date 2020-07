Blizzard inicia oficialmente o beta de World of Warcraft: Shadowlands

A expansão Shadowlands de World of Warcraft entrou oficialmente em fase de testes beta ontem, e um dos gerentes de comunidade do WoW confirmou a informação nos Fóruns da Blizzard.

A transição do alpha para o beta aconteceu quase exatamente uma semana depois de os desenvolvedores do WoW dizerem em uma transmissão ao vivo que a fase de testes beta começaria nesta semana. Na transmissão, porém, a Blizzard não especificou o dia exato da semana em que começaria o beta.

Alguns jogadores e streamers anteciparam o anúncio da Blizzard, que aconteceu na tarde de ontem. Uma publicação da Blizzard às 17:45 BRT dizia que o beta tinha começado, mas alguns notaram antes que a aba “Shadowlands Alpha” no cliente da Battle.net havia sido alterado para “Shadowlands Beta”.

Em sua stream, Asmongold, o maior streamer de WoW da Twitch, mostrou aos espectadores que o alpha tinha mudado para beta antes do anúncio da Blizzard. Asmon conseguiu fazer login no beta, mas logo encontrou uma mensagem na tela dizendo que os servidores estavam offline.

Mas isso não durou muito tempo. Agora, os servidores do beta já estão no ar e Asmongold já começou a transmitir o novo conteúdo.

Na transmissão ao vivo da semana passada, Ion Hazzikostas, diretor de jogo do WoW, disse que, com o beta, os jogadores poderiam ter uma experiência mais completa nos testes. O jogo ainda está longe de pronto, mas a maior parte dos recursos já podem ser utilizados. Até ontem, a Blizzard tinha liberado apenas alguns elementos do jogo por vez no alpha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 15 de julho.