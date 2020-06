Blizzard fará nova transmissão ao vivo com atualizações de World of Warcraft Shadowlands em 8 de julho

Com a inquietação social que seguiu o assassinato de George Floys nos EUA no mês passado, a Blizzard adiou uma transmissão ao vivo que tinha planejado para que os desenvolvedores comentassem a nova expansão de World of Warcraft, Shadowlands.

Agora, porém, a desenvolvedora avisa aos fãs que a transmissão foi remarcada para 8 de julho, aproximadamente uma semana depois do previsto.

A conta oficial de WoW no Twitter comentou hoje que os fãs poderiam ver o que os executivos do WoW, o produtor executivo John Hight e o diretor de jogo Ion Hazzikostas, têm a dizer sobre Shadowlands na Twitch e no YouTube. A transmissão está marcada para começar às 13h BRT de 8 de julho.

Como a pandemia de COVID-19 fez com que funcionários do mundo todo precisassem trabalhar de casa, incluindo os da Blizzard, os fãs ficaram preocupados de que alguns títulos e plataformas com lançamento marcado para este ano não fossem ficar disponíveis nas datas planejadas. Mas desde o começo da pandemia a Blizzard e Hazzikostas continuaram firmes na intenção de lançar Shadowlands para os jogadores de WoW antes do fim de 2020.

Além de começar os testes alfa no meio do estado de emergência que exige diversas medidas de distanciamento social, Hazzikostas realizou streams da Twitch com novidades, onde também respondeu pessoalmente várias perguntas. O tempo inteiro, Hazzikostas se manteve firme na posição de que o lançamento de Shadowlands vai acontecer até o fim do ano.

Apesar de não haver um indicativo exato dos assuntos que Hight e Hazzikostas vão abordar na transmissão, o teste alpha de Shadowlands está no ar desde 9 de abril. Presumindo que a desenvolvedora queira lançar o jogo antes de 2021, há uma boa chance de que os executivos tenham preparado informações sobre um beta expandido, ou até uma data ou mês de lançamento do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 24 de junho.