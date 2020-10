Beta de World of Warcraft: Shadowlands terá atualização em outubro

O lançamento oficial da nova expansão de World of Warcraft, Shadowlands, pode ter sido adiado, mas a versão beta terá uma atualização ao longo das próximas semanas, segundo a Blizzard. Há três grandes mudanças, feitas com base na resposta dos jogadores, envolvendo A Gorja, os Conduítes e o balanceamento de Classes e Pactos.

A Gorja é uma zona de nível máximo que deve parecer “desolação eterna”, mas até agora parece que a área deixa um pouco a desejar nesse sentido. A equipe de desenvolvimento vai aumentar a distinção visual e a jogabilidade do combate nas diferentes áreas da Gorja.

A Blizzard também vai experimentar adicionar novos eventos localizados e novas interações com o mundo, além de aumentar a clareza dos objetivos, mas não foi compartilhado mais que isso.

O sistema de Conduítes, que permite mais personalização com bônus específicos da sua classe e/ou especialização, teve resposta negativa em relação ao tempo de recarga. Aqueles que testaram o jogo no beta se sentiram muito limitados com a recarga semanal. Uma única recarga semanal “não faz nenhuma distinção entre quem quer ajustar um só conduíte e quem quer refazer toda sua árvore”, disse o community manager Kaivax.

A atualização altera o sistema de Conduítes para que, quando você desbloquear a Forge of Bonds, ela seja carregada com 10 Energias do Conduíte. Posicionar um conduíte consume uma única carga. A Energia do Conduíte recarrega uma vez por dia, você pode ter um máximo de 10, e adicionar um novo conduíte à sua coleção imediatamente recarrega uma energia.

Muitos jogadores prefeririam que simplesmente não houvesse tempo de recarga, mas isso garante que você adquira novos conduítes e tenha acesso a um número pequeno de espaços.

Os desenvolvedores também estão buscando uma forma de balancear as habilidades de classe dos Pactos e os laços com almas que os complementam. Com isso, a equipe está buscando “uma mistura de pontos fortes e fracos, em vez de habilidades idênticas”, para que todas as combinações sejam únicas.

O tempo adicional que foi ganho ao adiar o evento será usado para aperfeiçoar diversas recompensas de jogo, corrigir erros e adicionar os toques finais. A Blizzard não deu uma data específica para a atualização, mas disse que viria “ao longo das próximas semanas”.

Shadowlands é a oitava expansão de World of Warcraft e seu lançamento estava marcado para 27 de outubro. Ela contém novos Pactos, raides de alto nível, redução do nível máximo e mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 05 de outubro.