Atualização 9.1 de World of Warcraft, Correntes da Dominação, está no ar

O maior período da história de World of Warcraft sem conteúdo novo finalmente acabou. Entrando em Azeroth agora, você pode conferir a atualização 9.1, Correntes da Dominação.

A comunidade de World of Warcraft vem ansiando por conteúdo novo. A atualização Correntes da Dominação traz melhorias a muito conteúdo que já estava presente em Shadowlands, além de trazer novidades interessantes. Para a maioria dos jogadores, a parte mais empolgante da atualização 9.1 é a nova raide de 10 chefes, Sacrário da Dominação. Infelizmente, a raide só será habilitada em 6 de julho, mas você terá muito a aproveitar até lá.

Imagem via Blizzard Entertainment

A nova atualização traz 40 novos níveis de of renome para conseguir, além de conteúdo adicional para as campanhas do Pacto. Cada Pacto também tem novas armaduras, mostradas na imagem acima. Você poderá ainda voar em certas partes das Terras Sombrias e usar montarias na Gorja. E cada Pacto terá uma nova montaria voadora para acompanhar você nos céus.

Outra novidade interessante de Correntes da Dominação é a nova megamasmorra Tazavesh, o Mercado Oculto. Essa masmorra será parecida com outras megamasmorras, como Gnomecan, em tamanho e terá oito chefes. Se você não for do JxA (PvE), tudo bem. Os fãs de JxJ (PvP) terão novos equipamentos adaptáveis e novas recompensas para conseguir.

Correntes da Dominação também teve alterações de balanceamento. Por isso, você pode precisar trocar de Pacto ou de Lendário se quiser se encaixar no meta. Esta atualização trouxe ainda mais níveis para aprimorar seu Lendário.

A comunidade não parece ter curtido muito a atualização. No momento, o vídeo oficial do guia de sobrevivência de Correntes da Dominação tem quase o dobro de “não curti” em relação a curtidas. Muito da resposta negativa tem a ver com os jogadores acreditarem que perderam seu tempo, devido às mudanças feitas aos Lendários, e que precisarão passar mais tempo na Gorja.

Mas, se o que você queria era só mais conteúdo de World of Warcraft: Shadowlands, o conteúdo chegou.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 29 de junho.