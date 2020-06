Urgot passa por ajustes no APT do Teamfight Tactics

Mort estabelece uma série de alterações de balanceamento sendo aplicadas a Urgot no APT.

Mudanças estão chegando para Urgot no Teamfight Tactics e o designer-chefe Stephen “Mortdog” Mortimer tem uma análise completa do que esperar no APT.

De todos os campeões de custo 5 do TFT, Urgot é um dos que os jogadores mais reclamam. Seus níveis de poder não são tão desequilibrados quando comparados a outros campeões de custo 5, de acordo com Mortdog.

“Porém, da perspectiva do SENTIMENTO, é aqui que está o problema”, disse Mortdog.

No entanto, há problemas com o Urgot que precisam ser resolvidos. Isso inclui sua escolha de alvo e nívies de poder em comparação com quando ele é uma estrela, duas estrelas ou três estrelas. Há pouco ou nenhum incentivo para elevar o nível de Urgot.

“Primeiro, sua escolha de alvo não é aleatória, mas parece aleatória”, disse Mortdog. “O estilo de escolha de alvo de Yasuo/Rakan que ele tem não deixa muito espaço para exibições de posicionamento habilidosas e, como tudo acaba se movendo, acaba parecendo fora de seu controle. A segunda é que o poder de uma estrela em comparação com 2 e 3 estrelas é muito pouca.

Para resolver esses problemas, a equipe do TFT apresentou vários ajustes que serão testados no APT. Um detalhamento completo de cada ajuste e por que ele foi feito pode ser encontrado no post de Mort.

Escolha de alvo da habilidade: Mais distante no alcance de ataque >>> Mais distante

A habilidade de Urgot agora atinge o primeiro inimigo em que ele colidir, em vez de sempre atingir o alvo pretendido.

Alcance de Ataque: 660 (três hexágonos) para 420 (dois hexágonos)

A execução agora é evitável com o Anjo Guardião.

O tempo de triturar o inimigo agora aumenta com o nível de estrela. De 1,5 seg para 3/2/1 seg.

Mana De 40/90 para 50/100

Redução de Mana por uso de habilidade: De 20/10/90 para 20/30/100

Todas as alterações no APT são tentativas e estão sujeitas a alterações. Nem todos os ajustes feitos no Urgot podem permanecer assim que a próxima atualização de balanceamento do TFT chegar em duas semanas.

