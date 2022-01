Todas as Pequenas Lendas no evento de Ano Novo Lunar 2022 do TFT

O Festival da Lenda Lunar está retornando ao Teamfight Tactics para outra festa, apresentando novas skins de Estrategistas, uma Chibi Jinx Fogos de Artifício e uma Pequena Lenda Protetor do Ano do Tigre.

As festividades começaram em 20 de janeiro com o lançamento da atualização 12.2 e vão até o lançamento da atualização 12.3. Um total de cinco Estrategistas são apresentados no evento Dádivas da Lanterna Dourada, disponíveis por compra direta, abrindo os ovos do Ano do Tigre, completando missões ou através de pacotes compráveis. O Protetor do Ano do Tigre é o destaque do evento do Ano Novo Lunar, junto com Chibi Jinx Fogos de Artifício, Feitissereia, Dango e Ornitoninho.

Aqui estão todas Pequenas Lendas e Estrategistas disponíveis durante o evento Festival da Lenda Lunar.

Feitissereia

Feitissereia de Porcelana Feitissereia da Fortuna Feitissereia Lámen Feitissereia Pimentinha Feitissereia Doce Pétala

A Feitissereia está disponível nos ovos do Fogos de Artifício do Festival e via compra direta por 925 RP. Há um total de cinco skins Feitissereia: Porcelana, Fortuna, Lámen, Pimentinha e Doce Pétala.

Ornitoninho

Ornitoninho Festeiro Ornitoninho Dragão de Jade Ornitoninho Intelectual Lunar Ornitoninho Fogos de Artifício Ornitoninho Encrenqueiro

Os jogadores podem desbloquear uma Pequena Lenda Ornitoninho através dos ovos Fogos de Artifício do Festival ou comprando-os diretamente por 925 RP. Ornitoninho tem um total de cinco skins: Dragão de Jade, Festeiro, Intelectual Lunar, Fogos de Artifício e Encrenqueiro.

Dango

Dango de Porcelana Dango Lanterna da Sorte Dango Fogos de Artifício Dango Leão Chinês Dango Feroz

Semelhante a Feitissereia e Ornitoninho, Dango está disponível como compra direta por 925 RP e pode aparecer dentro de um ovo do Festival. Há um total de cinco skins para o Dango: Porcelana, Lanterna da Sorte, Fogos de Artifício, Leão Chinês e Feroz.

Protetor do Ano do Tigre

Tier 1 Tier 2 Tier 3

O Protetor do Ano do Tigre só está disponível como um espólio raro dentro dos ovos do Ano do Tigre 2022 (390 RP).

Chibi Jinx Fogos de Artifício

Os jogadores podem encontrar Chibi Jinx Fogos de Artifício como um espólio raro de qualquer ovo do Fogos de Artifício do Festival. Ela também pode aparecer como um presente gratuito ao participar do evento Dádivas da Lanterna Dourada.

Todas as imagens via Riot Games.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 20 de janeiro.