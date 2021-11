TFT Conjunto Seis: Um guia para jogar com a Jinx

O Canhão Desenfreado de League of Legends faz seu caminho de volta ao universo do TFT com um estrondo.

O mais novo conjunto Bugigangas e Engenhocas do Teamfight Tactics foi lançamento nos servidores ativos esta semana e apresenta 58 novos campeões ao jogo, trazendo um novo sabor de estratégia para o amado autobattler.

Um dos campeões mais emocionantes do próximo conjunto é Jinx, uma unidade que foi impressa em muitas versões diferentes do jogo, mas nunca exatamente assim. Neste conjunto, Jinx foi redesenhado com uma habilidade incrivelmente bombástica e espetacular que pode virar a maré da batalha em um instante.

Jinx é uma carregadora principal para as características Sucateiro e Cano Duplo. Mas como ela é uma unidade cara de custo cinco, ela também tem a característica Irmã que ela compartilha com Vi. Quando todas as três características estão ativas, especialmente sua característica única de Irmã, Jinx entrega um grande pico de poder.

Habilidades

Os ataques básicos de Jinx causam 80/158.4/285.12 de dano em uma estrela, duas estrelas e três estrelas, respectivamente, tornando-a uma das campeãs mais mortíferas ao contato.

Mas é sua habilidade que realmente ilumina o campo de batalha.

Ao atingir seu limite de mana, Jinx monta em seu foguete para o céu, em seguida, cai perto do inimigo mais central, causando dano mágico aos inimigos ao redor do epicentro e 50 por cento a todos os outros inimigos em uma grande área. O epicentro queima todas as unidades, exceto Jinx, por 5 segundos, causando um percentual da Vida máxima do alvo como dano verdadeiro e reduzindo a cura em 50% durante a duração. Ela então troca para seu lançador de foguetes pelo resto do combate, fazendo com que seus ataques explodam com uma porcentagem de seu Dano de Ataque em uma pequena área ao redor de seu alvo.

Seu dano mágico é de 425/650/8888 em uma, duas e três estrelas, e a porcentagem de queima de Vida de seu foguete aumenta em 0,5% com cada nível de estrela de Jinx.

Características, sinergias e composições

Jinx é uma das poucas unidades neste conjunto que tem a sorte de ter três características, Sucateira, Cano Duplo e Irmã.

Sucateiro: No início do combate, um número de componentes mantidos pelos campeões Sucateiros se transformam em itens completos pelo resto do combate. Além disso, sua equipe também ganha um escudo para cada componente equipado em seu exército, incluindo aqueles que fazem parte de um item completo. Dois Sucateiros: ganhe um componente e 20 de escudo. Quatro Sucateiros: ganhe três componentes e 30 de escudo. Seis Sucateiros: ganhe componentes para cada unidade e 50 de escudo.

Irmã Quando as duas irmãs estão presentes, elas melhoram suas habilidades para competir entre si. O alcance da habilidade de Vi aumenta em duas casas. Jinx ganha 60 por cento de Velocidade de Ataque por três segundos após um abate.

Cano Duplo Canos Duplos ganham bônus de Dano de Ataque. Quando um Cano Duplo ataca, eles têm a chance de atacar duas vezes. Dois Canos Duplos: cinco de Dano de Ataque, 40 por cento de chance de atacar duas vezes. Quatro Canos Duplos: 30 de dano de ataque, 70 por cento de chance de atacar duas vezes. Seis Canos Duplos: 60 de dano de ataque, 100 por cento de chance de atacar duas vezes.



Qualquer composição que dependa de um campeão de custo cinco para carregar é geralmente difícil de forçar. Graças à característica Sucateira ser focada no início do jogo em termos de poder, entretanto, chegar ao final do jogo com ouro suficiente para buscar uma Jinx pode ser alcançado de forma relativamente consistente.

Uma composição do início do jogo que irá girar em Jinx carregadora no nível sete, oito ou nove pode ser parecida com esta:

Imagem via TFTactics.GG .

Jogar este tabuleiro com Ezreal de duas estrelas deve ser poderoso o suficiente para vencer ou pelo menos permanecer saudável na maioria dos lobbies. Não se preocupe em rerrolar ou manter unidades adicionais, construir uma economia inicial é fundamental ao tentar usar um campeão de custo cinco como carregador primário.

A maior parte do poder de Jinx vem da característica Irmã, então escalar verticalmente com as características Cano Duplo ou Sucateiro pode permitir que ela acerte um pouco mais forte. Mas liberar espaço em seu tabuleiro permitirá o uso do poderoso utilitário Encantador, ganhando muito tempo para Jinx causar dano. Um tabuleiro de fim de jogo pode ser parecido com isso.

Imagem via TFTactics.GG .

Itemização

Jinx escala muito bem com Dano de Ataque, mas os jogadores descobriram no APT durante a fase de teste deste conjunto, que sua habilidade tem um grande impacto quando causa dano crítico. Equipar Jinx com Manopla Adornada, Gume do Infinito e Mata-Gigantes permitirá que ela cause um grande dano de habilidade e ainda tenha dano confiável em seus ataques básicos graças às Espadas G.p.C. duplas em seus melhores itens.

Se o tabuleiro do jogador não tiver uma presença de Encantador tão forte, talvez seja melhor equipar Jinx com um foco de DdA mais pesado. Permitindo que ela tenha itens mais defensivos para cobrir sua falta de proteção sem Encantadores, usando Sedenta por Sangue ou Mão da Justiça.

Posicionamento

Jinx tem um alcance de ataque de quatro casas, o que significa que ela está absolutamente bem em estar posicionada na linha de trás quase sempre. Como no tabuleiro acima, Jinx está posicionada entre Lulu e Janna para proteção contra Assassinos, bem como na mesma linha de casas que Jayce, para o fortalecimento de Velocidade de Ataque que ele aplicará aos ataques básicos dela.

Com Taric, essa composição tem acesso aos buffs de hex da Socialite. Mas a segurança de Jinx é primordial, então certifique-se de não perseguir aquele dano extra caso o hex apareça na frente do tabuleiro e o mantenha nas duas filas posteriores.

Lembre-se de que esta composição depende quase exclusivamente da produção de dano de Jinx, então certifique-se de trocar as unidades espelhadas da esquerda para a direita no início para evitar Assassins ou queijo Zephyr com Blitzcrank, e mais tarde no jogo certifique-se de explorar os tabuleiros de outros jogadores para posicionar especificamente longe do perigo.

Dicas para o final do jogo

Se o jogador conseguir chegar ao nível nove, trocar Taric por Galio pode ser uma boa opção se a casa de Socialite estiver em uma boa posição para Jinx, mantendo seu fortalecimento enquanto introduz um poderoso CG da ultimate de Galio, mantendo assim a equipe inimiga trancada dentro do raio de queima de Jinx. Os jogadores também podem encaixar quatro Canos Duplos para grandes danos, ou outro Brutamontes como Tahm Kench para uma linha de frente mais resistente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 02 de novembro.