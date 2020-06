Teamfight Tactics adiciona Galáxia Estrela Binária e remove Médias Lendas na atualização 10.13

A Riot Games trouxe uma nova Galáxia chamada Estrela Binária à atualização 10.13 de Teamfight Tactics, como prometido, e com isso Médias Lendas foi removida do jogo.

A desenvolvedora de TFT já tinha revelado durante a atualização 10.12 que haveria rotação entre as Galáxias na expansão Retorno às Estrelas. A Galáxia que entra com a rotação da atualização 10.13 de TFT é Estrela Binária, que só permite equipar dois itens por campeão. A Galáxia que sai nessa rotação é a das Médias Lendas.

Médias Lendas já está no ar há um tempo, aumentando a vida de 100 para 125. Ela criou jogos onde era possível, para a maioria, incluir nove campeões no campo de batalha, mas também tinha a tendência de criar partidas extremamente longas devido ao aumento de vida.

Imagem via Riot Games, Galáxia Estrela Binária

A adição de Estrela Binária impede que os jogadores acumulem três itens em um mesmo campeão, obrigando que pensem de forma mais criativa. Isso também potencializa a criação de opções interessantes que não seriam as opções mais comuns para os jogadores.

As Luvas do Ladrão contam como um item só, apesar de ela acrescentar mais dois itens ao campeão. Só dois itens podem ser equipados no Mecha, porém, então pense bem na hora de escolher quais serão.

A entrada de Estrela Binária não muda o número total de Galáxias nem a chance percentual de ir parar em uma delas:

Minúsculas Lendas: 10% dos jogos

O Neekoverso: 10% dos jogos

Estrela Binária: 10% dos jogos

Galáxia Superdensa: 10% dos jogos

Setor de Troca: 10% dos jogos

Arca do Tesouro: 10% dos jogos

Nuvem Estelar: 10% dos jogos

Inventário Galáctico: 10% dos jogos

Galáxia Normal: 20% dos jogos

Estrela Binária entrou no ar com a atualização 10.13 de TFT, e Médias Lendas foi removida oficialmente da rotação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de junho.