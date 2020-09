Riot sacode o Conjunto 4 do TFT com alterações provisórias de balanceamento para a atualização 10.20

A Riot Games lançou hoje a prévia da atualização 10.20 do Teamfight Tactics Destinos, incluindo uma série de fortalecimentos e vários enfraquecimentos necessários.

Desde o lançamento do TFT Destinos em 16 de setembro, não houve uma única correção ou ajuste desde a atualização 10.19. E embora haja uma ampla gama de composições sendo jogadas graças à nova mecânica Escolhido, várias questões em torno de campeões e características vieram à tona. As mudanças provisórias reveladas hoje pela equipe do TFT dão aos jogadores uma noção de como será a atualização 10.20, sem revelar nenhum detalhe específico.

Boa dar uma espiadinha na próxima Atualização de Teamfight Tactics: Destinos!🧐



A Atualização 10.20 chega apenas na próxima semana, então fiquem ligados para mais detalhes em breve!😉✨ pic.twitter.com/edP3YrHiio — Teamfight Tactics Brasil ✨ (@TFTBrasil) September 25, 2020

Duas notas adicionais foram adicionadas ao post no Twitter também, já que Espírito provavelmente será enfraquecido na atualização 10.20 e os enfraquecimentos em Veigar são mais um ajuste do que um enfraquecimento. Enfraquecimentos são esperados após o lançamento, e há várias mudanças provisórias que são justificadas.

Riven recuperou seu trono na atualização 10.19, graças aos fortalecimentos em Crepúsculo. Sozinha, ela é um pouco frágil, mas se torna imparável com o bônus de seis Crepúsculos e itens de tanque. Um item popular que é frequentemente usado em Riven, e durante o início do jogo para vencer combates consecutivos, é a Capa de Fogo Solar, um enfraquecimento que a maioria dos jogadores sabia que ocorreria na atualização 10.20. Outros enfraquecimentos esperados incluem Cultista, provavelmente devido ao poder no início do jogo, e um enfraquecimento em Sett que pode envolver apenas seus atributos de duas e três estrelas.

Ao contrário dos enfraquecimentos, existem alguns fortalecimentos provisórios para a atualização 10.20 do TFT que são surpreendentes. Annie tem sido um tanque forte desde o lançamento e é uma necessidade nas composições de Mago para que eles tenham sucesso. E os campeões Lunares dominantes durante os testes do APT estão todos sendo fortalecidos, até mesmo Aphelios.

Apesar de algumas surpresas, há uma série de fortalecimentos esperados na atualização 10.20 do TFT que parecem saudáveis. Patrono é uma forte característica durante o início e no meio do jogo, mas fica ruim no final. A característica Mago só tem sucesso no momento com uma Annie três estrelas, e Fortuna continua mais como um meme do que uma escolha legítima.

Vayne tem sido um dos campeões mais fracos desde o lançamento, e unidades de custo cinco, como Lee Sin e Yone, costumam ser ignoradas devido ao fato de serem campeões de uma estrela. Os duelistas também sofreram no final do jogo, possivelmente levando aos fortalecimentos de Xin Zhao e Jax.

As mudanças destacadas no anúncio de Destinos de hoje estão sujeitas a alterações antes da atualização 10.20 do TFT em 30 de setembro. Também é provável que campeões e características não listadas possam ser incluídos na atualização de balanceamento também, junto com quaisquer alterações do sistema.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de setembro.