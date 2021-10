Riot revela novos Campeões Chibi, Pequenas Lendas e Arenas do Conjunto 6 de TFT

Jinx Chibi Ekko Chibi Vi Chibi Dr. Shisa Espírito Arcane T3 Classic Duckbill T3 Piximander Bee T3 Blue Gloop

A Riot Games mostrou alguns dos novos Campeões Chibi e Pequenas Lendas do Conjunto Seis de Teamfight Tactics, Bugigangas e Engenhocas.

Ao todo, cinco Pequenas Lendas e três Campeões Chibi serão lançados com o Conjunto Seis de TFT, Bugigangas e Engenhocas, em 3 de novembro. Os Campeões Chibi não substituem as Pequenas Lendas de TFT, mas são como uma extensão delas, que vai continuar crescendo e evoluindo nos próximos conjuntos. Haverá novas Arenas disponíveis no passe de batalha do Conjunto Seis, além de duas Arenas temáticas das irmãs Jinx e Vi, que poderão ser compradas na loja.

As Pequenas Lendas Espírito Arcane e Dr. Shisa são exclusivas do passe de batalha. Você ainda pode adquirir as novas Pequenas Lendas Duckbill, Gloop e Piximander na Loja de TFT, cada uma em oito versões.

Duckbill : disponível nas formas classic, bee, red, purple, pink, green, blue e goose.

: disponível nas formas classic, bee, red, purple, pink, green, blue e goose. Gloop : disponível nas formas bee, blue, choco, gloop, lava, pink, purple e red.

: disponível nas formas bee, blue, choco, gloop, lava, pink, purple e red. Piximander: disponível nas formas bee, black, blue, cow, fruit, grey, Piximander e Zaun.

Imagem via Riot Games

Os Campeões Chibi estarão disponíveis apenas na Loja de TFT, incluindo Jinx, Vi e Ekko. Jinx e Vi também terão Arenas inspiradas em suas formas Chibi: Vi’s Pummel Pit e Jinx’s Explody-Fun-Land.

Campeões Chibi custam 1.900 Riot Points e não têm níveis adicionais. Estarão disponíveis alguns Pacotes de Ovos do Conjunto Seis com variações de Duckbill, Gloop e Piximander.

No PBE, você já pode testar o novo conjunto de TFT, Bugigangas e Engenhocas, e conhecer também os novos avatares e Arenas. Todas as novidades ficarão disponíveis nos servidores ativos quando o Conjunto Seis de TFT for lançado, em 3 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de outubro.