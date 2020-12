Riot revela Nautilus e Cho’Gath como os campeões Mitológicos finais do Conjunto 4.5 do TFT

Nautilus e Cho’gath se juntarão a Neeko com novos visuais de característica Mitológico no Teamfight Tactics Conjunto 4.5.

Com lançamento no dia 21 de janeiro, o conjunto intermediário Destinos foi quase totalmente revelado. Dois dos campeões finais Mitológicos, Nautilus e Cho’Gath, foram revelados pela Riot Games hoje com o designer de jogos TFT Stephen “ Mortdog ” Mortimer sugerindo níveis de alta potência de todos os três campeões Mitológicos.

Neeko, Nautilus e Cho'Gath voltaram às formas Mitológicas que merecem! É impressão nossa ou eles estão mais fortes do que antes? pic.twitter.com/Qlj7RpRIK1 — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) December 26, 2020

“Esses campeões são divertidos, especialmente se você puder escolher o Mitológico”, disse Mortdog . “E espere até ver o Cho’gath, sinto que vou receber muitas mensagens sobre ele!”

Os campeões escolhidos contêm atributos bônus e são comprados como campeões de duas estrelas na loja do TFT. A maioria dos estrategistas gostou da nova mecânica devido à variedade de estilos de jogo que ela cria, enquanto outros que gostam de forçar composições acharam menos divertido do que os jogos anteriores.

Todos os três campeõesMitológicos, Neeko, Nautilus e Cho’Gath, tiveram seus momentos em conjuntos anteriores do TFT. A característica Mitológico no Conjunto 4.5 faz com que os campeões “ganhem um efeito adicional”. A Riot ainda não revelou habilidades e custos individuais até o momento. Mas é provável que o Nautilus tenha custo dois, Neeko três e Cho’Gath seja um campeão de custo quatro, de acordo com um vazamento do Reddit na semana passada.

Os jogadores provavelmente terão a chance de testar todos os novos campeões e características do Conjunto 4.5 do TFT em 6 de janeiro via APT com o lançamento da atualização 11.1. A atualização intermediária será lançada em 21 de janeiro com a atualização 11.2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de dezembro.