Riot Mortdog revelará Aprimoramentos Hextec do Conjunto Seis do TFT ao atingir metas de US$ 5K e US$ 25K em stream de caridade

Antes do lançamento completo do Conjunto Bugigangas e Engenhocas do Teamfight Tactics, o diretor de design de jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer, está realizando uma transmissão de caridade hoje para arrecadar dinheiro para a Gamers Outreach.

Alcançando a marca de US$ 1.000 em 30 minutos na stream de caridade do Mortdog, o diretor de design de jogo do TFT prometeu revelar até dois Aprimoramentos Hextec do Conjunto Seis Bugigangas e Engenhocas ao atingir as marcas de US$ 5.000 e US$ 25.000. Arrecadando dinheiro para a Gamers Outreach, uma organização dedicada a levar videogames para crianças e famílias em hospitais, a lista de metas de Mortdog incluía levar uma surra de ovo de sua filha e possivelmente raspar a barba.

Starting the charity stream now! Our goal is to make at least $5000 for @GamersOutreach so I can leak a Hextech Augment early. Stop on by and enjoy as we aim for different milestones. I'll also be giving out prizes from the wheel all day!https://t.co/wwGf68EbVQ pic.twitter.com/A8W5qRtlO0 — Riot Mort (@Mortdog) October 9, 2021

$ 200: jogo completo com voz de nerd

usar a máscara de Morty

tier list de campeões cinco estrelas na stream

US $ 1.000: o chat da Twitch me controla

$ 1.500: filha taca ovo em mim

$ 2.000: jogar uma partida de LoL na stream

$ 2.500: se arrisque e zombe de mim

$ 3.000: Kent coaching, e não posso dizer não

$ 4.000: Partida de Ultimate Viewer

$ 5.000: Vazo um Aprimoramento Hextec do Conjunto Seis

$ 7.777: Mortdog bêbado

$ 10.000: Mortdog pinta o cabelo

$ 15.000: segunda partida de Ultimate Viewer

$ 20.000: Mortdog faz uma tatuagem de TFT em 2021

$ 25.000: Vazamento de um segundo Aprimoramento Hextec do Conjunto Seis

Valor em dólar não especificado: Mortdog faz a barba

O Mortdog também incluiu roletas nos incentivos, recompensando os espectadores que doaram com qualquer coisa, desde subs de presente e Riot Points até moedas em Wild Rift e Legends of Runeterra.

Mortdog já havia levantado mais de US$ 2.000 no momento em o artigo original foi escrito, com um doador contribuindo com US$1.000. Mortdog conseguiu seis recompensas de incentivo em um jogo em sua stream.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 09 de outubro.