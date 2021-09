Riot Mortdog revela enfraquecimentos para Jax, Ivern e Volibear durante análise da atualização 11.18 do TFT

O designer de jogos da Riot, Kent “Riot Kent” Wu, e o diretor de design de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer, analisaram vários ajustes significativos para campeões de custo mais alto e itens radiantes dominantes na atualização 11.18 do Teamfight Tactics.

O sexto conjunto ainda está a cerca de dois meses, mas o Campeonato Mundial de TFT é em cerca de um mês, levando a vários toques no meta ocorrendo na atualização 11.18 em 9 de setembro. Um total de sete grandes mudanças estão ocorrendo, incluindo um “retrabalho” para Volibear e um enfraquecimento em Jax, de acordo com Mortdog. Aqui estão todas as grandes mudanças que os jogadores podem esperar na próxima semana na atualização 11.18, revelado hoje durante o Análise de atualização.

Grandes alterações de balanceamento da atualização 11.18

Jax: bônus de velocidade de ataque enfraquecido de 30/35/100 para 20/30/100 por cento.

bônus de velocidade de ataque enfraquecido de 30/35/100 para 20/30/100 por cento. Jax: Aumento da escala do dano de ataque em três estrelas de 300 a 400 por cento.

Aumento da escala do dano de ataque em três estrelas de 300 a 400 por cento. Jax: Vida enfraquecida de 1000 para 950.

Vida enfraquecida de 1000 para 950. Ivern: duração do arremesso da Margarida enfraquecido de 1,5/2/6 para 0,5/0,5/6 segundos.

duração do arremesso da Margarida enfraquecido de 1,5/2/6 para 0,5/0,5/6 segundos. Ivern: Vida da Margarida aumentou de 1500/2400/10000 para 1600/2600/10000.

Vida da Margarida aumentou de 1500/2400/10000 para 1600/2600/10000. Ivern: Dano de ataque da Margarida aumentado de 80 para 90.

Dano de ataque da Margarida aumentado de 80 para 90. Volibear: Causa dano duplo aos escudos, mas não os destrói mais.

Causa dano duplo aos escudos, mas não os destrói mais. Volibear: Danos enfraquecidos de 150/300/5000 a 125/250/5000.

Danos enfraquecidos de 150/300/5000 a 125/250/5000. Sedenta por Sangue Radiante: percentual do escudo de Vida enfraquecido de 60 a 40 por cento.

percentual do escudo de Vida enfraquecido de 60 a 40 por cento. Medalhão dos Solari de Ferro Radiante: Novo bônus concede 200 pontos de vida para todos os aliados no início do combate.

Novo bônus concede 200 pontos de vida para todos os aliados no início do combate. Medalhão dos Solari de Ferro Radiante: Escudo principal enfraquecido de 600/700/800 para 400/500/600.

Escudo principal enfraquecido de 600/700/800 para 400/500/600. Faca de Statikk Radiante: Enfraquecimento de resistência mágica fortalecido de 50 a 70 por cento.

Os campeões Ivern e Volibear do conjunto 5.5 são uma inclusão importante em várias composições finais. A próxima atualização afetará Margarida por meio de Ivern uma e duas estrelas, tornando sua habilidade “menos atordoante e mais, o que estamos chamando de, interruptora”, de acordo com Mortdog. As mudanças de balanceamento para Volibear permitirão que alguns escudos sobrevivam ao ataque em área do urso, destruindo os escudos com dano em vez de obliterar instantaneamente todos e quaisquer escudos.

Jax verá outra grande mudança devido ao seu desempenho superior em uma e duas estrelas como uma unidade autônoma. A atualização 11.18 atingirá o campeão Encouraçado do Conjunto 5.5 com um enfraquecimento de 50 de Vida e uma redução na velocidade de ataque de uma e duas estrelas.

Jax receberá um fortalecimento de três estrelas, junto com vários outros campeões de custo quatro na atualização 11.18, com a intenção de fornecer aos campeões de três estrelas e custo quatro estatísticas superpoderosas. Unidades de custo quatro com um fortalecimento de três estrelas incluem Draven, Aphelios, Diana, Fiddlesticks, Karma e Galio.

Os enfraquecimentos e fortalecimentos para itens Radiantes visam dar um pouco de atenção a itens menos escolhidos enquanto diminuem os opressores como Sedenta por Sangue Radiante. Os jogadores podem esperar ajustes para Pyke sempre escolhendo um novo alvo após seu avanço, um enfraquecimento de 50 de Vida para Nidalee e um leve enfraquecimento para o dano de consumir de Nunu. Kayle está recebendo um fortalecimento de dano de ataque, mas um enfraquecimento para seu ataque de Ascensão. E Viego está mais uma vez tendo seu dano de habilidade ligeiramente enfraquecido.

A atualização 11.18 está programada para ocorrer em 9 de setembro. Algumas alterações de balanceamento do Conjunto 5.5 reveladas hoje durante a análise estão sujeitas a alterações antes da atualização 11.18.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 05 de setembro.