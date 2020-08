Riot Mortdog avalia a Atualização 10.16 do TFT Patch em Post Mortem

O designer-chefe de jogo do Teamfight Tactics, Stephen “Mortdog” Mortimer, revelou seus pensamentos sobre a Atualização 10.16 durante seu resumo bi-semanal do Post Mortem hoje.

A atualização 10.16 foi uma das mais equilibradas dentro do conjunto três do TFT. Numerosas composições se tornaram jogáveis ​​em um nível competitivo, pelo menos 10, e os ajustes feitos não mudaram o meta em uma direção negativa. A única mudança com a qual Mortdog não gostou foi o fortalecimento de Gangplank, sentindo que era um pouco demais.

As reações dos jogadores em relação à Galáxia Oficina de Desmanche foram positivas, e Mortdog concordou, observando que foi bom que ele foi adicionado mais tarde no conjunto. Ele também elogiou as receitas de itens recém-adicionadas, pois elas “desempenharão um papel importante” quando o Conjunto Quatro for lançado.

Itens

Vários itens foram fortalecidos na Atualização 10.16, mas nada quebrou o meta. Mão da Justiça saltou para um item de primeira linha, pois deveria estar considerando seus componentes. Um problema foi descoberto pela equipe do TFT como resultado do fortalecimento na Mão da Justiça, mas Mortdog não foi capaz de revelar quaisquer detalhes, pois isso estragaria um aspecto do próximo Conjunto.

Itens como Pistola Laminar Hextec, Medalhão dos Solari de Ferro e Furacão de Runaan tiveram mudanças positivas que mal moveram a balança. As mudanças para o furacão de Runaan são esperadas para acontecer no Conjunto Quatro, de acordo com Mortdog, junto com Quebra-Espada.

O único item que a maioria dos jogadores está de olho, de acordo com Mortdog, é Faca de Statikk. É um “item poderoso” no início do jogo e se tornou “viável no final do jogo”, melhorando seu valor geral.

Características

Mudanças no Manamante foram positivas e tiveram apenas um leve impacto no meta, enquanto o fortalecimento do Temporal caiu um pouco. O fortalecimento para Temporal melhorou a composição de seis Cibernéticos ​​e quatro Temporais, de acordo com Mortdog, mas ainda deixou a característica meio “impossível de jogar em competição”.

Os Pilots Mech se tornaram uma das composições mais jogadas na Atualização 10.16, apesar do enfraquecimento. Se os jogadores podem esperar outro enfraquecimento na Atualização 10.17 não sabemos. Os ajustes dos Vanguardas, no entanto, foram um “placebo de enfraquecimento” que não mudou nada. Mortdog também notou que o fortalecimento em seis Rebeldes melhoraram a composição, mas não a tornou muito poderosa.

Campeões

Os campeões na Atualização 10.16 receberam uma série de pequenas mudanças que Mortdog considerou “discutíveis”, o que significa que provavelmente eram a “coisa certa a fazer”. Os fortalecimentos de campeão ou enfraquecimentos que se destacaram foram os de Fiora, Bardo, Jinx e Gangplank.

Ajustes em Fiora melhoraram Cibernéticos e Mestres da Lâmina, dos quais nenhuma das composições precisava, mas a melhorou como campeã em geral.

Bardo costumava fornecer uma grande vantagem através da produção de meeps antes da Atualização 10.16. A maioria dos jogadores questionou pegá-lo após o enfraquecimento, mas os dados sugerem que ele ainda está bem, de acordo com Mortdog.

Dados recentes ainda mostram Jinx como o pior campeão em desempenho de custo quatro no jogo. “Isso não significa que ela não possa ser jogada”, disse Mortdog, “mas significa que você tem que rolar algumas vezes com ela um pouco.” Composições com Jinx provavelmente verão fortalecimentos na Atualização 10.17, mas não a própria Jinx.

Gangplank costumava ser o pior campeão de custo cinco na Atualização 10.15. Um fortalecimento na 10.16 fez dele o melhor campeão de custo cinco. A atualização 10.17 reduzirá seu dano de ataque crítico em 25 na esperança de encontrar seu ponto ideal.

Características completas e Campeões

A atualização 10.16 no TFT também viu várias mudanças experimentais feitas em “características completas” e vários campeões de três estrelas. Ajustes feitos em ambas as áreas “afetaram positivamente o meta sem quebrar nenhum campeão ou composição”, disse Mortdog. E apesar dos temores de alguns jogadores, os fortalecimentos em campeões de três estrelas não trouxeram um meta que só busca campeões de três estrelas.

A próxima atualização no TFT é a 10.17, que está programada para chegar em 19 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 15 de agosto.