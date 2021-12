Riot indica que TFT pode ter unidades de fora de Runeterra

Na atualização mais recente sobre Teamfight Tactics, a Riot Games revelou que adicionará ao jogo a primeira unidade que não é um campeão de League of Legends. Silco, o principal vilão da série animada do LoL, Arcane, será um personagem jogável em TFT no início do ano que vem.

Em fevereiro, os jogadores de TFT enfrentarão um novo desafio: ou eles se tornarão os mestres do submundo ou seus poderes serão roubados. Com Silco no jogo, “um conceito bem pensado” será ainda mais essencial para enfrentar alguns dos campeões do LoL que ele ainda não conhece.

Segundo a Riot, algumas unidades futuras também podem não vir de nenhuma das regiões de Runeterra.

“E, apesar de ele ser a primeira unidade de fora do League of Legends, pode ser que mais forasteiros também se juntem a nós no futuro. Talvez alguns nem sejam de Runeterra…” diz o site de League of Legends.

Embora seja um jogo que fica dentro do cliente do LoL no PC, TFT é completamente diferente do MOBA que já conhecemos há tantos anos. É um jogo de combate automático que usa os mesmos campeões e algumas habilidades e itens do LoL para criar uma nova experiência para os jogadores.

E é apenas natural que, à medida que o jogo cresce, TFT possa incorporar mais de outros projetos da Riot. O primeiro passo é trazer Silco. E talvez mais personagens de Arcane também possam entrar para TFT no futuro.

Mas a Riot tem outro jogo que já criou seu próprio universo — ou melhor, um multiverso. Outro passo na evolução de TFT pode ser a chegada de agentes de VALORANT no jogo. Pode haver tabuleiros inspirados nos mapas do jogo de tiro, e amuletos de arma podem se tornar pequenas lendas. Por enquanto, no entanto, isso tudo é só especulação, então precisamos esperar a Riot confirmar se VALORANT e TFT serão conectados, e quando.

Até agora, pelo menos já sabemos que o universo de TFT aumentará um pouquinho com a chegada de Silco no início do ano que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 01 de dezembro.