Riot apresenta novas opções de compra para Pequenas Lendas do Florescer Espiritual em TFT

Desbloqueie as novas variantes de Pequena Lenda.

Com o Festival Florescer Espiritual, os jogadores de Teamfight Tactics poderão comprar diretamente as variantes Florescer Espiritual das Pequenas Lendas de 1 estrela na loja a partir da atualização 10.16. A Riot Games anunciou a mudança hoje.

Respondendo as sugestões dos fãs de TFT, a Riot tenta encontrar uma nova maneira de obter Pequenas Lendas de 1 estrela. Durante o Festival Florescer Espiritual, novas variantes de Pingu, Felpina e Melisma ficarão disponíveis. Você poderá adquirir as versões 1 estrela deles, e assim desbloquear as versões de 2 e 3 estrelas mais rapidamente.

O #FlorescerEspiritual também está vindo para o TFT!🌷



Pingu, Felpina e Melisma Kanmei chegarão ao Teamfight Tactics em breve!🌸



Também faremos uma mudança no modo de compra das Pequenas Lendas do Florescer Espiritual!

👉Saiba mais em: https://t.co/CAKwYTfpfd pic.twitter.com/I0EnaJnXEf — Teamfight Tactics Brasil ✨ (@TFTBrasil) July 22, 2020

“Caso você tenha a versão de 1 estrela de uma variante de Pequena Lenda do Florescer Espiritual, seu ovo do Florescer Espiritual chocará uma versão de duas ou três estrelas dela”, disse a Riot.

A partir da atualização 10.16, as versões Florescer Espiritual de 1 estrela das Pequenas Lendas Pingu, Felpina e Melisma estarão disponíveis na loja por 750 RP. Outros ovos estarão disponíveis por 490 RP cada um.

Adquirir três vezes a mesma versão 1 estrela da mesma lenda, porém, não desbloqueia a versão 3 estrelas. E, caso você já tenha a versão 1 estrela ao abrir o ovo normal, vai adquirir o próximo nível imediatamente.

A nova opção de compra para Pequenas Lendas 1 estrela só vale para as variantes Florescer Espiritual por enquanto. Mas a equipe está trabalhando “em um sistema parecido para subir o nível de estrelas” que pode sair nas próximas atualizações. E caso o novo sistema de compra de Pequenas Lendas faça sucesso com a comunidade, pode ser que novas espécies fiquem disponíveis no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 22 de julho.