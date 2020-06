Riot aplica ajuste aos protetores e ao Aurelion Sol no TFT

A Riot Games está atualizando o Teamfight Tactics hoje, ajustando o Aurelion Sol e o Escudo dos Protetores no ajuste.

O Escudo Protetor foi ligeiramente enfraquecido em 6 de 30/40/55%, para 30/40/50%. E Aurelion Sol terá um bloqueio de mana de um segundo depois de lançar seu feitiço com ajustes no dano e dreno de mana.

Dano Mágico: De 80/150/750 para 110/150/750

Dreno de Mana: De 10/25/50 para 15/25/50

The following changes are being hot fixed right now:



Protector Shield: 30/40/55% >>> 30/40/50%



Aurelion Sol

-Now has a normal 1 second Mana Lockout after casting his spell

-Spell Damage: 80/150/750 >>> 110/150/750

-Mana Drain: 10/25/50 >>> 15/25/50



Have a good weekend 🙂 (2/2) — Riot Mort (@Mortdog) June 13, 2020

À primeira vista, as mudanças podem parecer menores para o dragão estelar. Mas os ajustes terão um impacto ao permitir que mais danos o atinjam, de acordo com Mort.

“Isso significa mais um segundo por conjuração (três a quatro segundos), e significa que, durante o primeiro segundo, ele não pode ganhar mana pelos danos sofridos, o que deve permitir que mais danos o atinjam”, disse Mort.

As mudanças acontecem logo após o TFT Fight Night do Giant Slayer. Na quarta rodada do evento, vários jogadores fizeram seis Protetores com um Peitoral do Protetor no ASOL. E o dano da Nave Estelar foi um pouco forte demais, eliminando vários campeões e sofrendo pouco ou nenhum dano.

It was exciting to see how well everyone adapted to the new units and all their new strats! 🧠📈



This Aurelion Sol though… just going BRRRRRRRRRRR and killing everything.@Khroen's face says it all. 🤣 https://t.co/e7CDWFNjyi pic.twitter.com/E2mGTCXt7y — Teamfight Tactics by Giant Slayer (@GiantSlayerTFT) June 12, 2020

Mort estava no bate-papo da Twitch após a rodada, respondendo a várias pessoas no bate-papo que a equipe começaria a trabalhar em uma correção. O ajuste do TFT para Protetor e Aurelion Sol entrará em vigor ainda hoje, 13 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 13 de junho.