O meta atual de Teamfight Tactics, que já nos acostumamos a ver nos últimos meses, deve mudar em breve, já que o novo Conjunto 5,5 está chegando. Embora isso signifique que você vai precisar se acostumar ao novo meta, é uma das melhores formas de renovar as mecânicas, que podem ficar cansativas até mesmo nos períodos mais balanceados do jogo.

A nova atualização trará o novo Sentinela da Luz, Akshan, além de novas mecânicas e itens. Entre outras novidades, os itens Radiantes parecem ser o fator mais impactante no meta da atualização. Esses itens são tão poderosos que você só poderá ter um deles ativo por vez.

Quando lança o Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics?

O Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics será lançado em 21 de julho. Se não aguentar mais esperar pela nova atualização, você já pode testar as novidades no cliente do PBE desde 7 de julho.

Quais são as novidades do Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics?

Akshan será a estrela entre os novos campeões da nova atualização, mas ele virá acompanhado de 11 outros campeões. Para abrir espaço para eles, 13 campeões serão removidos de Teamfight Tactics com a atualização.

Algumas características também se despedem do jogo em nome do balanceamento. Itens Sombrios não existirão mais. Itens Radiantes serão os novos itens mais poderosos. Esses itens não terão nenhuma desvantagem, mas você só poderá usar um deles por partida.

Outra grande mudança é a mecânica de Bênção Divina. Com funcionamento similar ao das Lanternas da Sorte do Conjunto 4,5, as Bênçãos Divinas são incentivos que você recebe quando ficar com menos de 40 de vida. São itens componentes e ouro que podem ajudar a recuperar suas chances de vitória na partida.

Também haverá um novo Passe de Batalha, com recompensas como Pequenas Lendas e Booms ao longo da temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 12 de julho.