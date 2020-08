Quando começa o Conjunto 4 de TFT?

Teamfight Tactics anunciou uma série de mudanças futuras no autobattler em um vídeo Dev Drop hoje, incluindo um lançamento em setembro para o Conjunto 4.

A equipe sentiu que o ritmo do Conjunto 3 foi um sucesso, então a Riot vai mantê-lo até pelo menos o meio do próximo ano, como evidenciado pelos planos da empresa de lançar o Conjunto 5 na primavera de 2021.

“Achamos que a cadência do novo conjunto está funcionando bem”, disse o líder de produto Teej Green. “Vamos lançar um conjunto principal a cada seis meses, com uma atualização no meio do conjunto.”

Learn about TFT's next set and what we have planned for the autobattler going into 2021! pic.twitter.com/DzPMRY3LZ9 — Teamfight Tactics (@TFT) August 6, 2020

Isso significa que os jogadores podem esperar que o próximo conjunto comece em setembro e dure até abril, bem como uma atualização no meio do conjunto em janeiro. A atualização do conjunto intermediário do Galáxias trocou alguns campeões por novos e introduziu novas características e sinergias, mantendo o jogo e o meta competitivo atualizados, então é provável que isso aconteça novamente.

Screengrab via Twitter

Com o Galaxies World Championship agendado para o início de setembro, o Conjunto 4 provavelmente não chegará até o final do mês, o que também funcionaria dado o cronograma estendido que vai até o lançamento do Conjunto 5.

Este artigo será atualizado quando uma data oficial de início do Conjunto 4 do TFT for confirmada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Henrique DaMour no Dot Esports no dia 06 de agosto.