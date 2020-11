Principais alterações de sistema da atualização 10.24 de Teamfight Tactics

Os jogadores de Teamfight Tactics podem esperar que vários sistemas importantes e mudanças de balanceamento ocorram na próxima atualização do jogo.

A atualização 10.24 contém um grande número de mudanças no sistema que mudarão a maneira como os jogadores rerolam, economizam e perdem. Iniciado pelo designer de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer, os ajustes de sistema visam reviver os três estágios do jogo. As fases iniciais e intermediárias agora terão um impacto maior na vida do jogador, enquanto as estratégias de final de jogo mudaram devido às chances de aparecer Escolhidos.

Alterações de dano ao jogador

Screengrab via 10.24 TFT Patch Rundown

O início e o meio do jogo agora terá um impacto maior na vida geral do jogador. O dano causado será aumentado no estágio três e quatro em um ponto e reduzido no estágio seis em dois pontos. Essa mudança provavelmente resultará em estratégias mais agressivas durante os estágios iniciais e no meio do jogo, como uso de itens ao formar o tabuleiro mais forte possível.

Chances de Escolhidos

Screengrab via 10.24 TFT Patch Rundown

A rolagem por um Escolhido de custo quatro na fase 4 chegou oficialmente ao fim. As chances de conseguir um Escolhido de custo quatro no nível sete foram reduzidas de 30% para 5%. As mudanças também foram aplicadas nos níveis quatro, cinco, seis, oito e nove. As rolagens principais agora provavelmente ocorrerão no nível oito. Mas para jogadores que estão em uma sequência de vitórias, ir para nove e rolar para um Escolhido de custo cinco torna-se uma opção viável com um aumento de 30 para 40 por cento.

Chances de Campeões Normais

Screengrab via 10.24 TFT Patch Rundown

Os ajustes de porcentagem também foram aplicados às unidades campeãs normais dos níveis cinco a oito. Mudanças notáveis ​​incluem um aumento nos campeões de custo um nos níveis seis a oito, junto com uma pequena redução dos campeões de custo quatro. Os campeões de custo dois tiveram suas chances ligeiramente aumentadas no nível cinco e as unidades de custo cinco foram reduzidas em um por cento no nível oito.

Mudanças de Espólio

Diversas alterações na distribuição de espólio também farão parte da atualização 10.24. Isso inclui uma variação reduzida nas quedas iniciais de espólio no estágio um, o que deve resultar em um ligeiro aumento no espólio e remover o início de “dois de ouro”. Itens repetitivos também serão reduzidos, enquanto o valor do Orbe Cinza foi ligeiramente aumentado. Obter Neekos de um Orbe Cinza ficou ligeiramente mais difícil, no entanto.

As alterações do sistema dentro da atualização 10.24 entrarão em vigor em 24 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de novembro.