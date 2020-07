PBE testa melhorias a campeões 3 estrelas e características de Teamfight Tactics

Ao todo, 21 campeões receberam ajustes no PBE de Teamfight Tactics, além de seis características. As melhorias foram feitas principalmente a unidades 3 estrelas e a características em seu máximo de unidades.

Com um empurrãozinho nos atributos dos campeões 3 estrelas, parece que a equipe está testando possíveis escolhas para as fases mais avançadas do jogo. Além de melhorar individualmente os bônus de campeões, algumas características também foram fortalecidas no fim do jogo, como Rebelde e Infiltrador. É provável que várias dessas mudanças não durem muito, mas vamos encontrar algumas composições interessantes no PBE antes da atualização 10.16 de TFT.

Outras alterações incluem uma melhoria geral à característica Máquina de Combate, em 4/6/8 unidades, e uma redução da cura de Celestial com 2 unidades. De aumento de dano a aumento de escudo, veja todas as alterações que estão sendo testadas no PBE de TFT depois da atualização 10.15.

Características

As alterações às Máquinas de Combate com 4/6/8 unidades são, provavelmente, o ajuste mais importante entre os testes. Os outros ajustes a características foram feitos apenas ao máximo de unidades, como seis Infiltradores, que exigem o uso de uma Espátula, e nove Rebeldes.

Infiltrador

Velocidade de Ataque com 6 unidades aumenta de 120% para 150%

Máquina de Combate

Cura ou dano com 4 unidades aumenta de 180 para 200

Cura ou dano com 6 unidades aumenta de480 para 550

Cura ou dano com 8 unidades aumenta de 880 para 1100

Rebelde

Escudo com 9 unidades aumenta de 330 para 400

Aumento de Dano com 9 unidades aumenta de 15 para 20

Celestial

Cura com 2 unidades reduzida de 20% para 15%

Guardiã Estelar

Mana com 9 unidades aumenta de 45 para 60

Estrela Negra

Dano de Ataque e Poder de Habilidade com 8 unidades aumenta de 38 para 48

Campeões

A maior parte dos 21 campeões que receberam ajustes no PBE de TFT só receberam ajustes a seus atributos com 3 estrelas. Mas há algumas exceções. Illaoi recebeu melhorias no roubo de Armadura e Resistência Mágica com 2 estrelas. O Dano de Ataque de Zed com 2 estrelas aumentou e a cura de Soraka com 2 estrelas foi reduzida.

Illaoi

Dano da Habilidade aumenta de 125/200/325 para 125/200/500

Roubo de Armadura e Resistência Mágica aumenta de 30/40/60 para 30/50/90

Malphite

Escudo aumenta de 40/45/60% para 40/45/70%

Poppy

Dano da Habilidade aumenta de 100/150/200 para 100/150/225

Escudo aumenta de 200/300/400 para 200/300/450

Leona

Redução de Dano da Habilidade aumenta de 40/80/200 para 40/80/400

Nocturne

Dano da Habilidade aumenta de 200/250/400 para 200/250/500

Annie

Dano da Habilidade aumenta de 300/400/600 para 300/400/700

Escudo aumenta de 400/500/700 para 400/500/800

Mordekaiser

Escudo aumenta de 350/500/800 para 350/500/950

Ahri

Dano da Habilidade aumenta de 175/250/375 para 175/250/425

Nautilus

Dano da Habilidade aumenta de 100/200/400 para 100/200/500

Duração do Atordoamento aumenta de 3/3/5 para 3/3/6

Darius

Dano da Habilidade aumenta de 400/550/800 para 400/550/850

Zed

Roubo de Dano de Ataque aumenta de 20/25/40% para 20/33/50%

Shen

Duração da Habilidade aumenta de 2,5/3/5 para 2,5/3/6

Resistência Mágica aumenta de 15/30/45 para 15/30/90

Blitzcrank

Dano da Habilidade aumenta de 200/350/850 para 200/350/1.500

Vayne

Dano de Ataque da Habilidade aumenta de 175/200/225% para 175/200/275%

Vi

Dano da Habilidade aumenta de 350/550/1.100 para 350/550/1.350

Dano ao jogar para cima aumenta de 150/200/500 para 150/200/600

Rumble

Dano da Habilidade aumenta de 500/750/1.500 para 500/750/1.800

Ezreal

Dano da Habilidade aumenta de 100/150/400 para 100/175/800

Gnar

Vida de Mega Gnar aumenta de 750/1.250/4.000 para 750/1.250/5.000

Soraka

Cura reduzida de 375/550/20.000 para 325/500/20.000

Wukong

Duração do Atordoamento aumenta de 2/2/5 para 2/2/7

Riven

Dano da Habilidade aumenta de 100/150/450 para 100/150/600

Escudo aumenta de 200/350/1.000 para 200/350/1.200

As alterações feitas no PBE são provisórias e podem não chegar à atualização 10.16 de TFT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 22 de julho.