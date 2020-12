Olaf retorna ao Teamfight Tactics com o acerto em área, diz Mortdog

Os spoilers para o Conjunto 4.5 de Teamfight Tactics ainda estão surgindo. E hoje, a Riot Games revelou Olaf com características Alma de Dragão e Dizimador.

Lançado em 21 de janeiro por meio da atualização 11.2, o Conjunto 4.5 do TFT apresentará 20 novos campeões e adicionará seis características ao Destinos. A Riot apresentou os campeões de Alma de Dragão e suas skins outro dia, mas anunciou Olaf oficialmente hoje.

Olaf fará seu aguardado retorno nesse festival! Já superou a versão Berserker/Glacial dele? Nós também não! pic.twitter.com/GXNzumLZRT — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) December 29, 2020

As estatísticas de Olaf ainda não foram reveladas. Mas o designer de jogos Stephen “ Mortdog ” Mortimer deu algumas dicas sobre suas habilidades, dizendo que ataques em área com Dizimador pode fazer um estrago.

Olaf foi um campeão do Conjunto Dois do TFT com as caracerísticas Berserker e Glacial. A característica Berseker deu aos campeões a habilidade de ataques em área nos inimigos, causando dano aos alvos atrás deles em um cone que também ativava os efeitos ao contato.

Sem atributos e números específicos, não se sabe exatamente que tipo de dano Olaf causará no campo de batalha. Mas com base nas informações de um vazamento do Reddit e na opinião de Mortdog, Olaf pode dominar mais uma vez no Conjunto 4.5, assim como fez no Conjunto Dois do TFT.

A característica Dizimador, de acordo com o vazamento, faz com que os campeões ganhem Roubo de Vida que aumenta com a vida mais baixa. Eles também causam dano bônus em inimigos com pouca vida.

Três Dizimadores: 40 a 80 por cento de Roubo de Vida e Dano Bônus.

Seis Dizimadores: 80 a 160 por cento de Roubo de Vida e Dano Bônus.

Os campeões da característica de Alma de Dragão dão a outros campeões um fortalecimento de atributo e um ataque de sopro de dragão.

Três: 40 de Poder de Habilidade e Velocidade de Ataque. Dragonflames causam 40 por cento de vida máxima.

Seis: 80 de Poder de Habilidade e Velocidade de Ataque. Dragonflames causam 80 por cento de vida máxima.

Nove: 200 de Poder de Habilidade e Velocidade de Ataque. Dragonflames causam 200 por cento de vida máxima.

Os jogadores podem competir com Olaf, junto com todos os outros novos campeões e características, quando o Conjunto 4.5 do TFT for lançado em 21 de janeiro. Os testes no APT devem começar com a atualização 11.1 em 6 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de dezembro.