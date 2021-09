Novo Laboratório de TFT no Conjunto 6 terá jogo em equipe

A Batalha Frenética também fará parte do Conjunto 6 de Teamfight Tactics e será acompanhada de um outro Laboratório.

Pouco depois do início do Conjunto 6 de TFT, que será no início de novembro segundo a Riot Games, você terá a opção de jogar um segundo Laboratório com amigos. O modo cooperativo ainda não tem nome, mas a Riot divulgou alguns detalhes que devem deixar os fãs animados.

No novo Laboratório do Conjunto 6 de TFT, quatro times se enfrentam por partida. Cada time será formado por dois jogadores, que compartilham vida e trabalham juntos para levar a melhor sobre os três oponentes. E, se seu aliado estiver com dificuldades, você pode usar um Arsenal Auxiliar para ajudar.

Não foram divulgados mais detalhes sobre como funciona o novo Laboratório, mas parece que o público-alvo serão os grupos de amigos que querem jogar juntos de uma forma diferente do TFT normal. Também haverá um campeonato logo depois do lançamento inicial.

O novo Laboratório será lançado pouco depois do Conjunto 6 de TFT e ficará assim por algumas atualizações, segundo a Riot. Depois, ele será desativado para que os desenvolvedores avaliem seus pontos fortes e fracos. Após um período de ajustes, o Laboratório será lançado “de uma forma mais completa” no futuro.

A Batalha Frenética continua no ar e deve ser atualizada com os novos campeões e mecânicas do Conjunto 6 quando ele for lançado, no início de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 15 de setembro.