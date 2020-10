Novas pequenas lendas inspiradas nas K/DA chegando ao Teamfight Tactics

A Riot Games revelou hoje várias Pequenas Lendas com o tema K/DA, que serão lançadas no final de outubro no Teamfight Tactics.

Um retorno oficial da K / DA inspirou várias novas personalizações no TFT que serão lançadas em 29 de outubro. O grupo pop virtual já revelou sua faixa de estreia, “THE BADDEST”, com seu EP ALL OUT previsto para ser lançado em 6 de novembro. O hype do lançamento foi transportado para o TFT com novas variações de Pequenas Lendas para Plumário, Felpina, Molula, Ranzinzim e Corceluz.

K/DA Plumário: K/DA Akali e K/DA ALL OUT Akali.

K/DA Felpina: K/DA Ahri e K/DA ALL OUT Ahri.

K/DA Molula: K/DA Evelynn e K/DA ALL OUT Evelynn.

K/DA Ranzinzim: K/DA Kai’Sa e K/DA ALL OUT Kai’Sa.

K/DA Corceluz: K/DA 2018 e K/DA ALL OUT Seraphine.

Todas as cinco Pequenas Lendas estão disponíveis com duas variantes, uma inspirada nas skins originais da K/DA e a outra nas novas skins ALL OUT. Versões individuais de uma estrela podem ser adquiridas na loja do TFT por 925 RP. Os jogadores também podem optar por lançar os dados com um ovo de Pequenas Lendas K/DA, ao preço de 490 RP.

As skins inspiradas em K/DA também são transportadas para o LoL e Legends of Runeterra através de skins e um passe ALL OUT no LoR. Pequenas Lendas em TFT com as variantes K/DA estão agendadas para lançamento em 29 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 11 de outubro.