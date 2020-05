A Riot Games está pegando leve com as mudanças na atualização mais recente do Teamfight Tactics.

Esta é a atualização final antes da atualização intermediária do Galáxias, o que significa que as mudanças no balanceamento são pequenas. Caitlyn, Graves e Xayah são o foco dos enfraquecimentos em campeões, mas Kayle e Último Sussurro também estão inclusos. Para completar, uma nova Galáxia está se juntando à TFT na forma de Minúsculas Lendas. O nome, sinceramente, já diz tudo.

Aqui estão as notas completas da atualização 10.11 do Teamfight Tactics.

Nova Galáxia

Minúsculas Lendas

Todos começam com 85 de Vida em vez de 100.

Probabilidades de Galáxias Atualizadas

Minúsculas Lendas: 12,5% das partidas.

Inventário Galáctico: 10% das partidas.

O Neekoverso: 7,5% das partidas.

Nebulosa Púrpura: 7,5% das partidas.

Médias Lendas: 7,5% das partidas.

Galáxia Superdensa: 7,5% das partidas.

Setor de Troca: 7,5% das partidas.

Arca do Tesouro: 7,5% das partidas.

Nuvem Estelar: 7,5% das partidas.

Partida normal: 25% das partidas.

Características

Temporal

De 8/4/2 para 8/3,5/1,5s por surto de velocidade de ataque.

Infiltrado

Agora sempre salta imediatamente no início do combate, em vez de após um breve intervalo.

Campeões

Tier 1

Imagem via Riot Games

Caitlyn: Dano de Ás na Manga: De 750/1500/3000 para 750/1500/2250

Graves: Duração da cegueira de Granada de Fumaça: De 3/4/5s para 2/3/5s

Jarvan: Aumento de Velocidade de Ataque de Estandarte Eterno: De 50/75/100% para 65/75/85%

Kha’Zix: Dano de Habilidade: De 200/275/500 para 200/275/400

Xayah: Mana: De 0/50 para 0/70

Tier 2

Imagem via Riot Games

Blitzcrank: Dano de Puxão Biônico: De 250/400/900 para 200/350/850

Lucian: Dano de Perseguição Implacável: De 150/200/325 para 150/200/375

Tier 3

Imagem via Riot Games

Master Yi: Velocidade de Ataque: De 0,8 para 0,85

Tier 4

Imagem via Riot Games

Cho’Gath: Mana inicial/total: De 50/150 para 75/150

Kayle: Mana total: De 60 para 70

Itens

Último suspiro

De 90% de Redução de Armadura para 75% de Redução de Armadura

Qualidade de vida

Aproxime a tela e fique de olho em tudo! Em dispositivos móveis, afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e una-os em movimento de pinça para diminuir novamente. Arraste a tela pelo tabuleiro para se deslocar enquanto estiver com o zoom ampliado. Você pode colocar itens e posicionar Campeões como de costume. No PC, mova a roda do mouse para cima e para baixo; clique e arraste no tabuleiro para se deslocar.

Correções

Corrigido um bug no multiplicador de Velocidade de Ataque do Master Yi.

Mudanças para Celular

O botão “Voltar” do seu sistema agora deve permitir que você simplesmente saia do aplicativo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 27 de maio.