Mudanças no sistema do TFT Conjunto 4 Destinos revelados na atualização 10.19 do APT

Uma série de grandes mudanças no Teamfight Tactics estão sendo testadas no APT, antes do lançamento de Conjunto Quatro Destinos

Tudo no APT está sujeito a alterações antes do lançamento oficial do Conjunto Quatro do TFT em 16 de setembro e provavelmente mudará diariamente, de acordo com Mortdog. O APT existe para os jogadores testarem o novo conjunto enquanto fornecem feedback para a equipe do TFT antes do lançamento oficial do Conjunto Quatro.

Com o lançamento de Destinos no APT, Mortdog explicou uma série de mudanças de sistema que os jogadores deveriam esperar.

Principais mudanças do sistema

Ao longo do Conjunto Três do TFT Galáxias, “cada por cento era multiplicativo”, de acordo com Mortdog. Isso produziu resultados de itens em campeões, como três Mata-Gigantes em Jinx, que eram diferentes do que a equipe de design havia mapeado. O Conjunto Quatro irá alterar este resultado por meio de uma mudança em que “todos os amplificadores percentuais de dano agora se acumulam aditivamente em vez de com multiplicidade entre si pela fonte”.

“Existem três grupos de danos que são multiplicativos”, disse Mortdog. “Há Poder de Habilidade, Crítico e Multiplicador de Dano Porcentual”. Individualmente eles são aditivos, mas de resto, é multiplicativo.

Uma segunda grande mudança de sistema também será aplicada às Feridas Dolorosas ao longo do tempo, onde o item foi “duas vezes mais eficaz do que o pretendido”. Esse erro foi corrigido para o Conjunto Quatro do TFT. Ambas as mudanças de sistema levaram a mudanças de itens em Fates. Efeito Vermelho foi removido e substituído por Capa de Fogo Solar, enquanto Placa Gargolítica tomou o lugar de Desarmar.

Mudanças no XP de nível

Um aumento de XP foi feito para os jogadores atingirem o nível sete, oito e nove. Os jogadores precisarão de mais quatro moedas de ouro para atingir os níveis sete e oito. E mais oito são necessários para atingir o nível nove para um total de 16 moedas. Mudanças foram feitas nos níveis de XP devido ao sentimento da equipe de que os jogadores eram capazes de atingir o nível sete a nove “com muita facilidade e consistência”.

Mudanças na loja de campeões

Os campeões de três estrelas ocorrerão com mais frequência no conjunto Destinos devido à mecânica do Escolhido e às mudanças nas porcentagens nos níveis cinco a sete.

Nível cinco: 45% custo 1, 30% custo 2, 20% custo 3, 5% custo 4 e 0% custo 5.

Nível seis: 30% custo 1, 35% custo 2, 25% custo 3, 10% custo 4 e 0% custo 5.

Nível sete: 19% custo 1, 35% custo 2, 30% custo 3, 15% custo 4 e 1% custo 5.

Mudanças na loja

Ao rolar a loja, “lojas consecutivas não repetirão campeões não comprados” Sempre que um jogador atualizar a loja, ou ocorrer naturalmente, os campeões que não foram comprados não aparecerão na próxima loja.

Mudanças no carrossel

Algumas alterações foram feitas para simplificar os carrosséis.

Primeiro carrossel

Abertura (um de cada): 65 por cento

Componentes ofensivos: 11 por cento

Componentes defensivos: 11 por cento

Lágrimas/luvas aleatórias: 11 por cento

Todos espátulas: 1,5 por cento

Todos força da natureza: 0,50 por cento

Probabilidade de uma espátula: 1,5 por cento

Segundo carrossel

Abertura: 80 por cento

Um de cada: 15 por cento

Espátula e aleatório: cinco por cento

Probabilidade de uma espátula: 20 por cento

Terceiro Carrossel

Abertura: 30 por cento

Padrão: 50 por cento

Um de cada: 15 por cento

Espátula e aleatório: cinco por cento

Probabilidade de uma espátula: 20 por cento

Quarto Carrossel

Abertura: 80 por cento

Um de cada: 15 por cento

Espátula e aleatório: cinco por cento

Probabilidade de uma espátula: 20 por cento

Quinto Carrossel

Itens completos: 50 por cento

Todo aleatório completo: 25,40 por cento

Espadas: três por cento

Coletes: três por cento

Cintos: três por cento

Arcos: três por cento

Capas: três por cento

Mantos: três por cento

Luvas: três por cento

Bastões: três por cento

Forças da natureza: 0,60 por cento

Outras mudanças

Uma série de pequenas mudanças no TFT foram feitas como um todo, de itens concluídos que não caem mais das orbes até o mais tempo nas fases de planejamento.

Cada conjunto de início tem um acréscimo de cinco segundos para o início de cada fase de planejamento. Isso será removido na atualização 10.20.

Atordoamento da Armadilha de Garra agora tem um efeito visual único para ajudar a atribuir o atordoamento.

Itens fechados não caem mais dos orbes.

Os tipos de orbes e seus conteúdos em todas as fases do jogo foram ajustados.

O erro de itens de espátula foi corrigido no sentido de que um item de espátula cairá da rodada PVE do jogo final, mas apenas se você tiver pelo menos uma dessas características no tabuleiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de setembro.