Mudanças de 9 de julho do Conjunto 5.5 do TFT no APT altera Aphelios e itens Radiantes

A Riot Games revelou uma boa quantidade de mudanças no Teamfight Tactics Set 5.5 no final de semana, incluindo um buff experimental com Aphelios e 10 ajustes para itens Radiantes.

Programado para lançamento oficial em 21 de julho por meio da atualização 11.15, O Conjunto 5.5 do TFT Contestação: Despertar dos Heróis recebeu uma atualização de tamanho decente no APT. Nenhuma outra mudança ocorrerá no fim de semana, de acordo com o diretor de design de jogos da Riot, Stephen “Mortdog” Mortimer. Aphelios está ganhando um fortalecimento experimental com o objetivo de “aprimorar sua identidade como um grande lançador de habilidades de DdA”, de acordo com Mortdog, junto com vários ajustes de características e itens.

Do fortalecimento de Aphelios a um enfraquecimento em Emissários da Luz, aqui estão as alterações de balanceamento do Conjunto 5.5 do TFT no APT de 9 de julho.

Itens Radiantes

Um total de 10 itens Radiantes receberam alterações de balanceamento.

Sedenta por Sangue: DdA bônus Radiante reduzido de 30 para 20

Lâmina da Fúria de Guinsoo: a velocidade de ataque por acerto aumentou de nove para 10 por cento

Centelha Iônica: multiplicador do eletrocutar diminuiu de 400 para 350 por cento

Morellonomicon e Capa de Fogo Solar: Dano de queimadura: aumentado de 100 por cento ao longo de 20s para 120 por cento ao longo de 30s

Canhão Fumegante: o bônus radiante de velocidade de ataque aumentou de 20 para 40 por cento

Determinação Titânica: DdA/PdH por acúmulo aumentou de três para quatro

Armadilha de Garra: Bônus Radiante de Vida para o time reduzido de 150 para 50

Mercúrio: Bônus Radiante de VdA aumentou de 20 para 30 por cento

Zéfiro: Bônus Radiante de VdA para o time aumentou de 20 para 25 por cento

Zz’Rot: A Criatura do Vazio Radiante agora surge no início do combate, em vez de quando o portador morre

Características

Um total de cinco características foram atingidas com alterações de balanceamento.

Abominação: Vida base reduzida de 1400/1800/2200 para 1300/1700/2100. Vida por nível também foi reduzida de 140/180/220 para 130/170/210

Assassino: chance crítica aumentada de 30/10/50 para 20/40/75 por cento

Emissário da Luz: Cura reduzida de 30/60/90/130 para 30/55/80/120 por cento. Os pontos de cura também foram reduzidos de 20/10/25/30 para 15/10/20/25

Emissários da Escuridão: Escudo de Vida aumentado de 30/60/90/140 para 30/60/100/180

Redimido: PdH/armadura e resistência mágica reduzida de 30/55/95 para 30/50/90

Campeões

Um total de sete campeões foram ajustados, incluindo Aphelios e Akshan.

Syndra: dano mágico reduzido de 300/400/600 para 250/350/600

Aphelios (experimental): Mana ajustado de 0/90 a 0/150. Porcentagem do DdA da habilidade aumentou de 140/150/180 para 250/275/325 por cento. Dano base aumentado de 125/150/300 para 250/350/750. O número de alvos foi aumentado de 4/4/8 para 5/5/10

Diana: dano da habilidade aumentado de 250/350/1500 para 300/450/2000

Fiddlesticks: dano mágico por segundo aumentado de 150/225/500 para 175/250/1000

Jax: Vida aumentou de 900 para 1000

Akshan: HP reduzido de 900 para 850. Akshan agora rola corretamente uma curta distância depois de completar seu balanço, em vez de rolar no lugar, e agora está impedido de ganhar mana ou atacar durante a rolagem. Sua velocidade de balanço foi ligeiramente aumentada.

Teemo: Mana ajustado de 0/60 a 30/60

Correções de Erros

A dica flutuante do Fiddlesticks agora deve mostrar a escala de duração com nível de estrela

O alcance do Fiddlesticks agora está bloqueado em 2 hexágonos enquanto a habilidade está ativa (isso permite que ele se mova para o alcance dos alvos enquanto o Canhão Fumegante está equipado e a habilidade está ativa)

Fiddlesticks não devem mais ganhar mana enquanto a habilidade estiver ativa/canalizando

Sentinela: os campeões agora devem passar o escudo sem pausar

Capa de Fogo Solar não deve mais ativar a cura de Olaf

Nocturne agora deve ativar sua habilidade a cada terceiro ataque

O Emblema Patrulheiro agora funciona na Monstruosidade

A missão “Monstruosidade Suprema” agora deve progredir corretamente

Galio pode surgir de ovos dracônicos; ovos dracônicos às vezes não estão mais vazios

Ao soltar itens radiantes em uma unidade, essa unidade agora aparece na dica de ferramenta normalmente

Consertado o Emblema do Artilheiro quebrando as passivas de Kled e Nocturne

Batalha Frenética: Arsenal Radiante mudou para a rodada PvP logo após Krugs; o arsenal que estava lá voltou para compensar

Batalha Frenética: removida uma entrada da tabela suspensa de arsenal que tinha uma espátula sombria

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 09 de julho.