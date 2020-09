Melhores itens do Conjunto 4: Destinos de TFT

Os itens ainda contribuem muito para o sucesso das melhores composições de Teamfight Tactics no Conjunto 4, mas não são tão determinantes quanto eram em Galáxias.

Com a mecânica do Escolhido e a maior facilidade de obter campeões 3 estrelas, certos campeões de Destinos têm seu melhor desempenho com itens específicos. Mas, de modo geral, a maior parte dos melhores itens de TFT no Conjunto 4 é mais versátil.

No primeiro carrossel, os itens mais procurados devem ser Espada G.p.C., Bastão Desnecessariamente Grande e Lágrima da Deusa. Arco Recurvo e Negatron também são boas escolhas, seguidas por Luvas do Pugilista, Cota de Malha e Cinto do Gigante.

De Poder de Habilidade a Velocidade de Ataque adicional, confira os melhores itens de TFT: Destinos, classificados dos melhores (Tier S) para os piores (Tier C).

Tier S

Zéfiro costuma não ser reconhecido como o Tier S que é. Devido à grande quantidade de Escolhidos e campeões 3 estrelas que você vai encontrar desde as fases iniciais do jogo, Zéfiro pode ganhar o tempo necessário para a sua composição conseguir vantagem sobre o oponente. O Efeito Azul funciona muito bem com campeãs como Yuumi, além de Janna, dos Kindred e de Akali. Morellonomicon é um item essencial que funciona ainda melhor com Morgana e Cassiopeia.

Efeito Azul

Garra de Dragão

Zéfiro

Anjo Guardião

Morellonomicon

Força da Natureza

Lâmina da Fúria de Guinsoo

Tier A

A nova Placa Gargolítica foi enfraquecida durante os testes no PBE antes do lançamento oficial do Conjunto 4, mas continua sendo um bom item, especialmente para campeãs como Riven e Annie. A Pistola Laminar Hextec também foi enfraquecida, mas continua forte em vários feiticeiros. E mesmo sem Shaco no Conjunto Destinos, a Sedenta por Sangue combina com campeões como Aphelios.

Pistola Laminar Hextec

Centelha Iônica

Capa de Fogo Solar

A Sedenta por Sangue

Colete Espinhoso

Lâmina Mortal

Chapéu de Mago

Capuz de Morte de Rabadon

Mercúrio

Bandeira do Mestre da Guerra

Armadura de Warmog

Lâmina Fantasma de Youmuu

Manopla Adornada

Gume do Infinito

Aspecto do Crepúsculo

Herança de Sabugueiro

Coração Congelado

Canhão Fumegante

Furacão de Runaan

Tier B

A maior parte dos itens de Tier B ainda pode ser usada, mas não de forma tão versátil quanto os de Tier S e Tier A. Determinação Titânica combina com campeões como Warwick, enquanto a Faca de Stattik pode ser ideal para Aphelios.

Mata-Gigantes

Zelo do Duelista

Último Sussurro

Manto da Imobilidade

Lança de Shojin

Couraça de Vanguarda

Faca de Stattik

Determinação Titânica

Tier C

Assim como os itens Tier B, os do Tier C também não são itens ruins. Eles são, no entanto, ainda mais restritos e só funcionam de forma ideal em condições muito específicas.

Redenção

Cálice do Poder

Medalhão dos Solari de Ferro

Eco de Luden

Armadilha de Garra

Arauto de Zeke

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 16 de setembro.