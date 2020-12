Melhores campeões Escolhidos do Conjunto 4 de TFT: Itens, chances e custo

Ter o time mais forte de Teamfight Tactics às vezes significa criar esse time em torno do melhor campeão Escolhido em vários estágios do jogo.

O Conjunto Quatro, Destinos, apresentou a mecânica do Escolhido, que dificulta a montagem dos times em todas as etapas de TFT. Quer você goste da nova mecânica ou não, saber qual Escolhido comprar em várias etapas do jogo pode fazer a diferença entre ganhar e perder pontos.

Probabilidades e bônus dos Escolhidos

Para entender completamente a mecânica do Escolhido, é essencial saber quais bônus cada campeão de TFT recebe como Escolhido e quais são as chances de que ele apareça para você nos vários níveis do jogo.

Confira as probabilidades de cada nível de campeão Escolhido em TFT:

Nível Custo um Custo dois Custo três Custo quatro Custo cinco Um 100% 0 0 0 0 Dois 100% 0 0 0 0 Três 100% 0 0 0 0 Quatro 60% 40% 0 0 0 Cinco 40% 55% 5% 0 0 Seis 15% 45% 40% 0 0 Sete 0 40% 55% 5% 0 Oito 0 15% 45% 40% 0 Nove 0 0 15% 45% 40%

Confira os atributos adicionais de cada campeão Escolhido de TFT:

Vida (+400) Poder de Habilidade (+30%) Dano de Ataque (+20) Custo de Mana reduzido (25%) Aatrox Ahri Aphelios Azir Elise Akali Ashe Cassiopeia Garen Diana Jhin Ezreal Hecarim Evelynn Talon Fiora Irelia Kalista Warwick Janna Jarvan IV Katarina Xin Zhao Jinx Jax Kayn Yasuo Lillia Lee Sin Kennen Zed Lulu Maokai Kindred Nami Nunu Lissandra Pyke Sejuani Lux Teemo Shen Morgana Thresh Sylas Nidalee Vi Tahm Kench Riven Yuumi Wukong Sett Zilean Yone Twisted Fate Vayne Veigar

Escolhidos de custo um em TFT

Imagem via Riot Games

Dependendo do campeão, um Escolhido de custo um pode carregar toda a partida de TFT quando tiver três estrelas. A maior parte dos Escolhidos de custo um são unidades de curto prazo que se encaixam com o que tiver em jogo, mas devem ser vendidas para buscar um campeão Escolhido melhor. Você deve sempre comprar o primeiro ou segundo Escolhido de custo um que encontrar na loja, a não ser que esteja tentando perder de propósito para ter prioridade na escolha compartilhada.

Vayne

Vayne é a campeã Escolhida de custo um mais forte entre os Atiradores. Vayne Crepúsculo não é. É obrigatório conseguir uma Vayne três estrelas e equipar Lâmina da Fúria de Guinsoo para aumentar sua velocidade de ataque. Medalhão dos Solari de Ferro também é um item ideal, especialmente quando ela já for três estrelas.

Garen

Garen é um dos melhores campeões Escolhidos de custo um nos estágios iniciais de uma partida de TFT, seja Vanguarda ou Mestre da Guerra. É fácil conseguir nove Mestres da Guerra, mas a composição perde força nos estágios mais avançados da partida. Garen se beneficia dos mais diversos itens de tanque, como Colete Espinhoso, Garra de Dragão e Portal de Zz’Rot. Posicione Garen sozinho na linha de frente para aproveitar ao máximo sua habilidade.

Yasuo

Os Duelistas voltaram ao meta de TFT com a atualização 10.25 e Yasuo Escolhido Duelista três estrelas é parte importante da composição. Com Yasuo Escolhido, a composição de Duelistas pode ser forte e conter diversos campeões três estrelas. Entre os itens ideais para Yasuo, estão Bandana de Mercúrio, Anjo Guardião e Mão da Justiça.

Twisted Fate

Twisted Fate Escolhido, seja Cultista ou Mago, é forte no início do jogo e pode segurar praticamente qualquer item que você queira passar para o seu carregador principal no futuro. Quando conseguir o carregador para a sua composição em TFT, venda Twisted Fate e passe os itens para ele. Tente não mantê-lo em jogo depois do nível sete, já que seus poderes ficam consideravelmente mais fracos contra campeões de custo quatro.

Escolhidos de custo dois em TFT

Imagem via Riot Games

Subir de nível antes do estágio dois é uma boa opção para adquirir um Escolhido de custo dois, caso você não consiga algo interessante no estágio um.

Hecarim

Hecarim é um Escolhido poderoso e resistente no início do jogo, além de ser difícil de matar até os estágios intermediários. Sabugueiro é uma boa característica, quando usada com Lulu e Veigar, enquanto Vanguarda se encaixa bem para proteger carregadores como os Atiradores. Alguns bons itens são Portal de Zz’Rot, Colete Espinhoso e Garra de Dragão.

Annie

Annie Escolhida, seja Mago ou Fortuna, é uma boa escolha no início do jogo. Usar Fortuna ajuda a subir mais rapidamente para o nível nove, enquanto Annie Escolhida Mago é uma boa escolha para composições como Veigar/seis Magos em TFT, onde funciona como linha de frente. Entre os itens ideais para Annie na linha de frente, estão o Portal de Zz’Rot, Colete Espinhoso e Pistola Laminar Hextec.

Teemo

Teemo Atirador é forte e pode carregar seu time para os estágios mais avançados do jogo sem grandes prejuízos. Alguns itens ideais para Teemo são Cálice do Poder (dois, se possível), Arauto de Zeke e Efeito Azul.

Pyke

Pyke é um Escolhido versátil que pode ajudar a conseguir uma boa sequência de vitórias no início do jogo. Ele também pode usar uma ampla variedade de itens, apesar de não ser um carregador.

Janna

Janna é uma Escolhida de custo dois que não costuma ser tão valorizada, mas pode se dar melhor que outros Escolhidos em uma composição forte. Tudo que ela precisa para brilhar é um Efeito Azul. A partir daí, seu escudo carrega o jogador até os estágios mais avançados do jogo.

Escolhidos de custo três em TFT

Imagem via Riot Games

As estratégias mais agressivas no início de jogo reduziram o número de campeões Escolhidos de custo três que estão sendo usados. Mas isso não significa que eles não são viáveis ou fortes nos estágios intermediários do jogo.

Kindred

A característica Caçador será removida no Conjunto 4,5, mas os Kindred continuarão no jogo. No Conjunto Quatro, tanto Kindred Caçador quanto Espírito valem a pena e podem ser usados como carregadores até os estágios finais do jogo. Yone é o campeão ideal para substituí-los, recebendo itens como Efeito Azul e Pistola Laminar Hextec.

Akali

Com a atualização 10.25, muitos jogadores começaram a forçar composições com Magos e Atiradores nos estágios iniciais e intermediários do jogo. Akali é a campeã Escolhida ideal para lidar com essas composições no TFT, ajudando a conseguir suas vitórias mesmo que suas sinergias não sejam tão fortes. Alguns dos melhores itens para Akali são o Efeito Azul, Canhão Fumegante e Mercúrio.

Katarina

Se quiser começar com três Mestres da Guerra e um bom Escolhido, Katarina pode conseguir uma sequência de vitórias que dura boa parte do jogo. A única desvantagem de Katarina é que seus itens são restritos. Para ela funcionar bem, é necessário conseguir itens como Pistola Laminar Hextec e Bandana de Mercúrio.

Kennen

Kennen costuma passar despercebido, mas se encaixa muito bem em composições que tenham um Patrono. O Patrono cai fora nos estágios avançados do jogo, mas pode garantir sua vitória até o nível oito. Alguns itens ideais para Kennen são Morellonomicon e Cálice do Poder.

Escolhidos de custo quatro em TFT

Imagem via Riot Games

Campeões Escolhidos de custo quatro são muito procurados, mesmo após algumas mudanças do sistema. A não ser que você possa subir para o nível nove, um Escolhido de custo quatro provavelmente será o seu último Escolhido.

Riven

A composição de Seis Crepúsculo continua sendo uma das melhores no TFT e Riven Escolhida Crepúsculo pode, com essa composição, garantir um primeiro ou segundo lugar para você. Desde a atualização 10.25, tanques Sabugueiro prevalecem, então Centelha Iônica passou a ser um item essencial para Riven. Entre outros itens ideais, estão Anjo Guardião, Colete Espinhoso e Garra de Dragão.

Morgana

As composições com Talon não são mais as melhores, mas Morgana Escolhida ainda é forte em qualquer composição, caso você esteja buscando um Escolhido de custo quatro. Morellonomicon é um item essencial para ela, junto com o Efeito Azul e o Capuz da Morte de Rabadon.

Shen

As características Adepto e Místico são importantes nos estágios mais avançados do jogo. Um Shen Escolhido com qualquer uma delas preenche essas lacunas e também é forte como tanque. A habilidade de Shen acaba com oponentes mais fracos e seu escudo o mantém vivo. Não é necessário equipar nada em Shen, mas Colete Espinhoso e Portal de Zz’Rot são os melhores itens de tanque para ele.

Ashe

Não há muitos jogadores forçando a composição Sabugueiro/Lutador com Ashe em TFT ultimamente. Mas uma Ashe Escolhida ainda é capaz de carregar o jogo. Lembre-se de adicionar ao menos mais dois Sabugueiros para aproveitar a sinergia e protegê-la com tanques. Os melhores itens de dano para Ashe são o Gume do Infinito e a Mata-Gigantes. Dependendo de quais outras composições de TFT você está enfrentando, o terceiro item dela deve ser um Anjo Guardião ou uma Bandana de Mercúrio.

Jhin

Jhin é um dos Escolhidos de custo quatro mais fortes que você vai encontrar. É preferível que ele seja Atirador, mas o Cultista também funciona. Mesmo sem a sinergia dos Atiradores, Jhin derrete os oponentes com itens como Gume do Infinito, Mata-Gigantes e Último Susurro. Dependendo da sua composição, também é uma boa ideia usar Anjo Guardião.

Cassiopeia

Nem sempre ela é valorizada como deveria, mas Cassiopeia é uma Escolhida forte. Cassiopeia Crepúsculo é ideal e a Mística funciona se houver mais um campeão Crepúsculo em campo. Com a habilidade de atordoar os inimigos, Cassiopeia pode ganhar preciosos segundos para o time nos estágios mais avançados do jogo. Alguns dos itens ideais para a campeã são Morellonomicon e Cálice do Poder. Se estiver usando Cassiopeia na linha de frente, Portal de Zz’rot também é uma escolha confiável.

Warwick

Warwick já foi enfraquecido diversas vezes no Conjunto 4, Destinos, mas continua sendo um Escolhido forte entre os de custo quatro. Ele se encaixa bem em composições de Caçador e Divino e pode até funcionar como Lutador adicional. Bandana de Mercúrio é um item essencial em Warwick, pois, caso seja atordoado, ele perde seu imenso potencial de dano. Outros itens viáveis para Warwick são a Mão da Justiça, Lâmina Mortal e Furacão de Runaan.

Escolhidos de custo cinco em TFT

Imagem via Riot Games

Trocar a maior parte dos campeões Escolhidos por um Escolhido de custo cinco no nível nove pode ser a vantagem que você precisava para terminar a partida em primeiro. Apesar de todos os Escolhidos Lendários serem fortes, alguns se destacam mais.

Yone

Yone é o melhor Escolhido Lendário que existe, seguido por Zilean. Um Yone duas estrelas já vai destruir o time inimigo e é mais forte ainda caso seja um Escolhido. Efeito Azul e Pistola Laminar Hextec são os itens ideais para Yone, mas itens defensivos também podem funcionar nele se usados com Anjo Guardião.

Azir

Sua habilidade já é capaz de atordoar diversas unidades, mas Azir Escolhido também pode causar uma bela quantidade de dano. Alguns dos itens ideais para ativar sua habilidade mais vezes são Lâmina da Fúria de Guinsoo e Efeito Azul. Eco de Luden e Lança de Shojin também podem funcionar no Patrono Lendário.

Ezreal

Um Ezreal Escolhido pode melhorar qualquer composição de TFT, mas só se ele tiver os itens certos equipados. Efeito Azul e o item de espátula para transformá-lo em Mago são as duas melhores opções. Cálice do Poder e Arauto de Zeke também são recomendados.

Zilean

Assim como Ezreal, Zilean é o Escolhido ideal se você tiver ao menos dois outros Magos. Com o item que o transforma em Mago, o número de campeões que ele revive aumenta, e o Cálice do Poder aumenta suas vidas. Outros itens de mana, como Efeito Azul e Lança de Shojin, também funcionarão com Zilean.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 21 de dezembro.