Itens Radiantes do Conjunto 5.5 do TFT: resumo completo e atualizações

Um total de 36 itens Radiantes irão substituir itens Sombrios em no Conjunto 5.5 de Teamfight Tactics, Contestação: Despertar dos Heróis, com um número de PdH, DdA e itens defensivos destacando-se da multidão.

Programado para lançamento em 21 de julho, o conjunto intermediário do TFT Despertar dos Heróis contém itens radiantes que aumentarão as habilidades e estatísticas sem nenhuma desvantagem. Vários itens que podem não caber na composição que um jogador está tentando reunir também contêm bônus Radiante, aumentando coisas como poder de habilidade, dano de ataque crítico e velocidade de ataque.

Aqui estão todos os itens Radiantes do Conjunto 5.5 do TFT, suas habilidades, estatísticas e atualizações feitas durante a Contestação: Despertar dos Heróis.

Itens de Poder de Habilidade para carregadores de PdH no conjunto 5.5 do TFT

Existem cerca de 10 itens de Poder de Habilidade sólida que funcionarão em uma série de carregadores de PdH no conjunto 5.5 do TFT.

Cajado do Arcanjo Radiante (Bastão/Lágrima)

Cada vez que o portador do Cajado do Arcanjo Radiante conjura sua habilidade, aquela unidade ganha um bônus de PdH igual a 75 por cento do mana máximo. O bônus se aplica ao próprio feitiço lançado também.

Efeito Azul Radiante (Lágrima/Lágrima)

Efeito Azul Radiante é um item único (apenas um por campeão). Depois de lançar sua habilidade, o portador do Efeito Azul Radiante ganha 30 de mana e tem um bônus Radiante de +30 de PdH.

Cálice do Poder Radiante (Capa/Lágrima)

No início do combate, o portador do Cálice do Poder Radiante e todos os aliados dentro de um Hexágono na mesma linha ganham 50 de poder de habilidade pelo restante do combate.

Pistola Laminar Hextec Radiante (Bastão/Espada)

O usuário da Pistola Laminar Hextec Radiante tem dano mágico e dano verdadeiro de habilidades o curando em 50 por cento do dano causado. O excesso de cura alimenta um escudo que protege o portador da Pistola Laminar Hextec Radiante contra até 600 de dano.

Este item Radiante também tem um bônus de +40 de dano crítico.

Manopla Adornada Radiante (Bastão/Luva)

O dano mágico e verdadeiro das habilidades do portador da Manopla Adornada Radiante podem ser críticos. O usuário também ganha 80% de bônus de dano crítico.

Morellonimicon Radiante (Cinto/Bastão)

Morellonimicon Radiante é um item único (apenas um por campeão). Quando o portador do Morellonimicon Radiante causa dano mágico ou verdadeiro com sua habilidade, ele queima o alvo, causando 40 por cento da Vida máxima do alvo como dano verdadeiro em 10 segundos e reduzindo sua cura em 50 por cento na duração da queimadura.

Capuz da Morte Radiante (Bastão/Bastão)

Capuz da Morte Radiante concede 100 de PdH bônus (incluindo componentes) ao portador.

Lança de Shojin Radiante (Espada /Lágrima)

O portador da Lança de Shojin Radiante tem 15 de manas adicional restaurados com cada ataque básico.

Faca de Statikk Radiante (Arco/Lágrima)

Cada terceiro ataque do usuário da Faca de Statikk Radiante libera uma corrente de relâmpagos que atinge seis inimigos, causando 100 de dano mágico e reduzindo sua resistência mágica em 50 por cento por cinco segundos.

Manto da Imobilidade Radiante (Cota/Luvas)

Manto da Imobilidade Radiante é um item único (apenas um por campeão). No início do combate, seu portador dispara um feixe bem à frente que atrasa a primeira habilidade dos inimigos afetados, aumentando seu mana máximo em 65 por cento até que elas sejam lançadas.

Manto da Imobilidade Radiante também tem um bônus que concede +15 de mana para todos os aliados no início do combate.

Itens de Dano de Ataque para carregadores de DdA no conjunto 5.5 do TFT

Existem cerca de oito itens de Dano de Ataque sólido que funcionarão em vários carregadores de DdA no conjunto 5.5.

Sedenta por Sangue Radiante (Espada/Capa)

O dano físico do portador de Sedenta por Sangue Radiante o cura em 50 por cento do dano causado. Ao cair para menos de 40% dos pontos de vida, o portador ganha um escudo de 60% da vida máxima que dura até cinco segundos.

Sedenta por Sangue Radiante também tem um bônus que concede +30 de DdA.

Lâmina Mortal Radiante (Espada/Espada)

Contribuir com abates concede ao portador da Lâmina Mortal Radiante 15 de dano de ataque pelo resto do combate. Este efeito pode acumular qualquer número de vezes, começando em quatro.

Mata-Gigantes Radiante (Espada/Arco)

O portador da Mata-Gigantes Radiante recebe 10% de bônus de dano para habilidades e ataques. Se o alvo tiver mais de 1100 pontos de vida máximos, o bônus aumenta para 75 por cento.

Gume do Infinito Radiante (Espada/Luva)

Gume do Infinito Radiante é um item único (apenas um por campeão). Gume do Infinito Radiante concede 75 por cento de chance de acerto crítico (incluindo componentes). Cada ponto de chance de acerto crítico acima de 100 por cento torna-se +1 de dano de acerto crítico.

Gume do Infinito Radiante também tem um bônus que concede +40 por cento de dano crítico.

Furacão de Runaan Radiante (Capa/Arco)

Ataques do portador do Furacão de Runaan Radiante disparam uma flecha em outro inimigo próximo, causando 100 por cento do dano de ataque do portador e aplicando efeitos de contato. Os projéteis do Furacão de Runaan Radiante podem causar crítico.

Furacão de Runaan Radiante também tem um bônus que aumenta a velocidade de ataque de seu portador em 30 por cento.

Canhão Fumegante Radiante (Arco/Arco)

Canhão Fumegante Radiante aumenta o alcance de ataque do portador em dois Hexágonos e concede um bônus de 40 por cento na velocidade de ataque (incluindo componentes). Os ataques do portador do Canhão Fumegante Radiante não podem mais errar.

Lâmina da Fúria de Guinsoo Radiante (Bastão/Arco)

O portador da Lâmina da Fúria de Guinsoo Radiante recebe +6 por cento de velocidade de ataque por acerto pelo resto do combate. Este efeito pode acumular qualquer número de vezes.

Mão da Justiça Radiante (Luva/Lágrima)

No início de cada fase de planejamento, o usuário da Mão da Justiça Radiante ganha +45 de poder de habilidade e +45 de dano de ataque. Ataques e habilidades curam 40% do dano causado.

Arauto de Zeke Radiante (Espada/Cinto)

No início do combate, o portador do Arauto de Zeke Radiante e todos os aliados dentro de um Hexágono na mesma linha ganham 50 por cento de velocidade de ataque pelo resto do combate.

Último Sussurro Radiante (Cinto/Luva)

Quando o portador do Último Sussurro Radiante inflige um acerto crítico, a armadura do alvo é reduzida em 70 por cento pelo resto do combate. Este efeito não acumula. Último Sussurro Radiante também tem um bônus que concede +30 de chance de acerto crítico.

Itens defensivos no conjunto 5.5 do TFT

Os itens defensivos no Conjunto 5.5 ganham impulso com efeitos Radiante. Vários itens são viáveis ​​em uma variedade de carregadores.

Colete Espinhoso Radiante (Cota/Cota)

Colete Espinhoso Radiante nega dano bônus de acertos críticos recebidos. Ao ser atingido por um ataque, o portador causa 150/200/300 de dano mágico a todos os inimigos próximos, uma vez a cada 2,5 segundos.

Colete Espinhoso Radiante também tem um bônus que concede +40 de armadura ao seu usuário.

Garra de Dragão Radiante (Capa/Capa)

Garra de Dragão Radiante concede 500 de bônus de resistência mágica (incluindo componentes). Ele também tem um bônus que concede ao portador da Garra do Dragão Radiante +30 de PdH.

Coração Congelado Radiante (Cota/Lágrima)

Coração Congelado Radiante é um item Único (um por campeão). Coração Congelado Radiante reduz a velocidade de ataque de inimigos dentro de dois hexágonos em 50 por cento. Também concede um bônus de +45 de mana a seu usuário.

Placa Gargolítica Radiante (Cota/Capa)

O portador da Placa Gargolítica Radiante ganha 40 de armadura e 40 de resistência mágica para cada inimigo que o estiver alvejando.

Anjo Guardião Radiante (Espada/Cota)

Anjo Guardião Radiante é único (um por campeão). O portador do Anjo Guardião Radiante revive após sua primeira morte, colocando a unidade em estase. Depois de dois segundos, ele volta com 100 por cento de Vida e elimina todos os efeitos negativos.

Anjo Guardião Radiante também concede +30 de velocidade de ataque ao seu portador.

Medalhão dos Solari de Ferro Radiante (Cota/Bastão)

No início do combate, o portador do Medalhão dos Solari de Ferro Radiante e todos os aliados dentro de dois hexágonos na mesma linha ganham um escudo que bloqueia 600/700/800 de dano por 60 segundos.

Mercúrio Radiante (Capa/Luva)

Mercúrio Radiante é um item único (um por campeão). O portador do Mercúrio Radiante ganha imunidade ao controle de grupo em combate por 30 segundos. Mercúrio Radiante também tem um bônus de +30 de velocidade de ataque.

Redenção Radiante (Cinto/Lágrima)

A cada cinco segundos, o portador da Redenção Radiante irradia uma aura para aliados dentro de dois hexágonos, curando-os em 40 por cento de sua Vida perdida. Aliados afetados recebem 30 por cento de dano reduzido de habilidades e ataques de vários alvos por cinco segundos.

Capa de Fogo Solar Radiante(Cota/Cinto)

A cada dois segundos, um inimigo aleatório dentro de quatro hexágonos do portador da Capa de Fogo Solar Radiante é queimado em 40 por cento de sua Vida máxima como dano verdadeiro ao longo de 10 segundos. Qualquer cura que ele receba é reduzida em 50 por cento.

Determinação Titânica Radiante (Cota/Arco)

Quando o portador da Determinação Titânica Radiante recebe dano ou inflige um acerto crítico, ele ganha seis de dano de ataque e poder de habilidade. Isso acumula até 25 vezes, momento em que o portador ganha 50 de armadura e resistência mágica.

Armadura de Warmog Radiante (Cinto/Cinto)

Armadura de Warmog Radiante concede 2.000 de bônus de Vida (incluindo componentes).

Portal de Zz’Rot Radiante (Cinto/Arco)

No início do combate, o portador do Portal de Zz’Rot Radiante provoca os inimigos dentro de dois hexágonos. Quando o portador morre, uma Criatura do Vazio Radiante com estatísticas bônus surge, provocando os inimigos próximos. Criaturas do Vazio Radiantes que surgem de unidades invocadas são 25 por cento eficazes.

Armadilha de Garra Radiante (Cinto/Luva)

Armadilha de Garra Radiante é um item único (um por campeão). No início do combate, o portador da Armadilha de Garra Radiante e todos os aliados em um hexágono na mesma linha ganham um escudo que bloqueia a primeira habilidade do inimigo e atordoa o lançador da habilidade por cinco segundos.

Centelha Iônica Radiante (Bastão/Capa)

Os inimigos dentro de quatro hexágonos do portador da Centelha Iônica Radiante têm sua resistência mágica reduzida em 50 por cento. Quando eles lançam uma habilidade, eles são eletrocutados, recebendo dano mágico igual a 400 por cento de sua mana máxima.

Outros itens no conjunto 5.5 do TFT

Luvas do Ladrão Radiante provavelmente será uma escolha popular, e Zéfiro Radiante remove carregadores principais no final do jogo, ao mesmo tempo que concede +10 de velocidade de ataque a todos os aliados.

Luvas do Ladrão Radiante (Luva/Luva)

No início da fase de planejamento, o portador das Luvas do Ladrão Radiante equipa dois itens Radiantes temporários. Este item completo consome três espaços de item no portador.

Zéfiro Radiante (Cinto/Capa)

Zéfiro Radiante é um item único (um por campeão). No início do combate, o usuário invoca um redemoinho no lado oposto da arena que remove o inimigo mais próximo do combate por 10 segundos e ignora a imunidade de controle de grupo.

Zéfiro Radiante também tem um bônus que concede +10 de velocidade de ataque para todos os aliados no início do combate.

