Conjunto Seis do TFT adicionará novos avatares e moeda

A Riot Games lançou alguns detalhes para o próximo Conjunto de Teamfight Tactics hoje, que incluirá novos avatares, como Campeões Chibi, e uma nova moeda.

Pequenas Lendas são os avatares básicos do TFT desde o lançamento do jogo em 2019. E eles continuarão sendo uma opção de avatar além dos Campeões Chibi, que foram revelados hoje pela Riot.

Ao contrário de Pequenas Lendas, Campeões Chibi não vêm de ovos e não evoluem. Com o lançamento do Conjunto Seis do TFT, os jogadores podem comprar um Campeão Chibi diretamente na loja do TFT.

A categoria de Campeões Chibi é chamada de Estrategistas. A equipe do TFT está planejando apresentar Estrategistas lendários no futuro.

Imagem via Riot Games

No final do ano, a Riot também lançará uma nova forma de moeda premium do TFT, afastando-se dos Riot Points. A nova moeda é chamada de Moedas TFT, disponível primeiro no celular e, posteriormente, no primeiro semestre de 2022 para jogadores de PC. Os jogadores no PC ainda usarão RP até que as moedas TFT sejam liberadas na plataforma.

O Conjunto Seis está programado para ser lançado no início de novembro, com um lançamento no APT ocorrendo duas semanas antes. Os Campeões Chibi estarão disponíveis para compra na loja do TFT após o lançamento do Conjunto Seis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 15 de setembro.