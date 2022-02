Conjunto 6.5 do TFT: Irmãs torna-se Rivais; Protetores, Imperiais, Agarradinha e Acadêmicos estão fora

Um total de 27 características estão no Conjunto 6.5 Noites de Neon do Teamfight Tactics, apresentando novos como Galante, Hextec, Atacante, Rival e Mandante.

Grandes mudanças estão ocorrendo com o lançamento oficial do Conjunto 6.5 Noites de Neon do TFT em 14 de fevereiro. As características verticais Protetor e Acadêmicos estão sendo substituídas por Hextec e Galante. Imperial está sendo trocado por Atacante. Yummi e a característica Agarradinha se foram, substituídos por Silco e Mandante. E a característica Irmã agora é Rival, com Vi sendo elevada a uma unidade de custo quatro.

Vi e Jinx não estão mais se ajudando no Conjunto 6.5. Recusando-se a trabalhar juntas, os jogadores só podem ativar a característica Rival com Jinx ou Vi no campo de batalha, não ambos. Vi obtém uma redução de custo de mana de 20% e Jinx ganha 40% de velocidade de ataque após eliminar uma unidade inimiga.

A nova característica vertical do Conjunto 6.5 Galante aproveita o seu nome por meio de campeões VIP que têm bônus exclusivos. Os jogadores verão campeões Galante na loja com um símbolo VIP, mas a característica não será ativada até que pelo menos três unidades Galantes estejam no campo de batalha. E a característica Hextec concede a seus campeões um escudo de quatro segundos toda vez que seu Núcleo Hextec envia um pulso, além de bônus de dano mágico ao acertar enquanto o escudo durar. O escudo não se acumula, mas os níveis de poder de dano mágico e o escudo aumentam com 5 ou 7 unidades em campo.

Atacante é uma característica do Conjunto 6.5 que apresenta campeões que não estavam em Bugigangas e Engenhocas: Jarvin IV, Rek’Sai, Gnar, Sivir e Irelia. A característica Atacante concede dano de ataque bônus com três, cinco e seis campeões. E Mandante é uma nova característica exclusiva do campeão de custo cinco Silco, concedendo às duas unidades aliadas diretamente à sua frente uma parte de sua mana máxima.

Os jogadores podem testar todas as novas características do Conjunto 6.5 nos servidores APT ainda hoje. O lançamento oficial de Noites de Neon acontecerá em 14 de fevereiro via atualização 12.4.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.