Conjunto 5,5 de TFT terá Molula Xerife, arenas em estilo de RPG e novas Pequenas Lendas

Com lançamento no PBE marcado para 8 de julho, junto com a atualização 11.15, o Conjunto 5,5 de TFT, Contestação: Despertar dos Heróis, contém três novas arenas em estilo de RPG e novas Pequenas Lendas, incluindo Molula Xerife e uma arena temática do Velho Oeste.

A nova atualização intermediária de TFT, Despertar dos Heróis, será lançada no PBE em 8 de julho e nos servidores ativos em 21 de julho. Essa atualização incluirá um novo passe de batalha e novos itens cosméticos, como arenas em estilos de RPG e Velho Oeste e mais Pequenas Lendas. Todas as imagens divulgadas pela Riot ainda estão sujeitas a mudanças até o lançamento oficial do Conjunto 5,5 de TFT, Contestação: Despertar dos Heróis, em 21 de julho.

Três das Pequenas Lendas do Conjunto 5,5 de TFT serão inspiradas em elementos de RPG: Fuwa Druida, Territo Guerreiro e Umbra das Masmorras.

Fuwa do Conjunto 5,5

Territo do Conjunto 5,5

Umbra do Conjunto 5,5

Há ainda três arenas inspiradas em mapas tradicionais de RPG. Todas as Pequenas Lendas e arenas farão parte do passe de batalha do Conjunto 5,5 de TFT.

Contestação: Despertar dos Heróis terá três novos mapas interativos, como a padaria do Pingu e o Saloon do Velho Oeste. Para combinar com o Saloon do Velho Oeste, você ainda pode conseguir um Molula Xerife.

O Pingu Caótico está de saída e um novo horizonte nos aguarda. A atualização intermediária 5,5 de TFT chegará ao PBE em 8 de julho. Você pode obter os cosméticos jogando ao menos uma vez por dia e acumulando os RP gratuitos. O lançamento oficial do Conjunto 5,5, Contestação: Despertar dos Heróis, acontece em 21 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de julho.