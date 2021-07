Conjunto 5,5 de TFT revela novos campeões Akshan e Gwen

Dois novos campeões de custo cinco entraram para o elenco do Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics, Contestação: Despertar dos Heróis.

Com lançamento no PBE marcado para 8 de julho, o Conjunto 5,5, Despertar dos Heróis, inclui Akshan e Gwen entre os campeões de custo cinco. Os dois campeões podem avançar rapidamente contra os oponentes e terão grande impacto nos estágios avançados do jogo. Akshan atinge a retaguarda com suas habilidades, enquanto Gwen se move por todo o tabuleiro.

Confira as habilidades Avanço Afiado e Impulso Heroico em uma prévia do Conjunto 5,5 de TFT.

Akshan

Imagem via Riot Games

Akshan é um Sentinela e Patrulheiro que usa sua habilidade Impulso Heroico para se mover pelo tabuleiro. Esta unidade de custo cinco tem uma habilidade passiva e uma ativa. A passiva de Akshan faz com que seus ataques diminuam a armadura do alvo em 50% por cinco segundos.

Com Impulso Heroico, ele lança seu gancho e se lança em direção ao inimigo mais distante, ganhando 75% de velocidade de ataque a cada quatro segundos. Akshan continua atacando o inimigo mais próximo com o dobro de sua velocidade de ataque quando estiver avançando. A velocidade de ataque de Akshan é de 75/100/400%.

No começo do combate, o campeão Sentinela com a vida mais alta ganha um escudo que concede velocidade de ataque toda vez que é aplicado. Quando o escudo é destruído ou sua duração expira, ele passa para o campeão aliado com menor vida percentual. A vida e a velocidade de ataque do escudo aumentam com mais Sentinelas em campo.

Gwen

Imagem via Riot Games

Além de ter sua própria característica lendária, Inanimada, Gwen também é Mística. Usando sua habilidade Avanço Afiado, Gwen avança em direção ao alvo, atacando rapidamente três vezes em um cone à frente dela, causando 125 + 6% da vida máxima do alvo como dano mágico a cada ataque. Cada ataque também rouba um ponto de armadura e resistência mágica do alvo.

Dano mágico: 125/175/777

Porcentagem de vida como dano adicional: 6/8/50%

Roubo de armadura e resistência mágica: 1/1/5

Inanimada é uma característica lendária associada com Gwen. No início do combate, Gwen invoca a Névoa Sagrada nas duas casas ao redor dela por alguns segundos, reduzindo o dano que aliados naquelas casas recebem de inimigos fora da névoa.

Além de Gwen e Akshan, há 10 outros novos campeões no Conjunto 5,5: Senna, Olaf, Pyke, Rakan, Irelia, Galio, Tristana, Lucian, Fiddlesticks e Miss Fortune. A atualização intermediária 5,5 de TFT será lançada em 21 de julho. Mas você já pode começar a testar Akshan e Gwen em Contestação: Despertar dos Heróis a partir de 8 de julho no PBE.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de julho.