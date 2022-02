Confira todas as Pequenas Lendas e Arenas do Passe de Batalha do Conjunto 6,5 de TFT

PROJETO: Abyssia Nixie Socialite Espírito Botânico Fenroz Combustão Fenroz Caçador de Recompensas Fenroz Hextec Pulsefire Fenroz Fenroz Refri Corceluz Hextec Corceluz Chicleturbo Corceluz do Embalo Corceluz Turbinado Pulsefire Corceluz QiQi Fliperama QiQi Elétrica QiQi do Embalo QiQi Hextec Pulsefire QiQi Arena Toxitorium Arena Hextec

PROJETO: Abyssia chega a Teamfight Tactics no Conjunto 6,5, Noites de Neon, ao lado de novas versões de Fenroz, Corceluz e QiQi, do Espírito Botânico e da Nixie Socialite.

O Conjunto 6,5, Noites de Neon, se passa depois do Dia do Progresso, que foi o cenário do Conjunto Seis, Bugigangas e Engenhocas. Com lançamento marcado para 14 de fevereiro na atualização 12.4, a Pequena Lenda Mítica PROJETO: Abyssia está chegando para roubar a cena. Ao seu lado, estão Fenroz, Corceluz e QiQi — cada um com cinco variantes. Confira as versões de nível três de cada uma das novas variantes de Pequenas Lendas do Conjunto 6,5 de TFT, Noites de Neon.

Fenroz Combustão | Imagem via Riot Games Fenroz Caçador de Recompensas | Imagem via Riot Games Fenroz Hextec | Imagem via Riot Games Pulsefire Fenroz | Imagem via Riot Games Fenroz Refri | Imagem via Riot Games Corceluz Hextec | Imagem via Riot Games Corceluz Chicleturbo | Imagem via Riot Games Corceluz do Embalo | Imagem via Riot Games Corceluz Turbinado | Imagem via Riot Games Pulsefire Corceluz | Imagem via Riot Games QiQi Fliperama | Imagem via Riot Games QiQi Elétrica | Imagem via Riot Games QiQi do Embalo | Imagem via Riot Games QiQi Hextec | Imagem via Riot Games Pulsefire QiQi | Imagem via Riot Games

Fenroz: Refri, Combustão, Hextec, Pulsefire e Caçador de Recompensas

Refri, Combustão, Hextec, Pulsefire e Caçador de Recompensas Corceluz: Turbinado, Hextec, Pulsefire, do Embalo e Chicleturbo

Turbinado, Hextec, Pulsefire, do Embalo e Chicleturbo QiQi: Elétrica, do Embalo, Hextec, Fliperama e Pulsefire

As Pequenas Lendas Nixie Socialite e Espírito Botânico também entram na festa do Passe de Batalha do Conjunto 6,5 de TFT, Noites de Neon. Espírito Botânico só tem um nível, mas Nixie Socialite e PROJETO: Abyssia podem evoluir.

PROJETO: Abyssia | Imagem via Riot Games Nixie Socialite | Imagem via Riot Games Espírito Botânico | Imagem via Riot Games

Além das cinco Pequenas Lendas, você também pode receber duas Arenas do Conjunto 6,5 de TFT através do passe de batalha. A Arena Toxitorium tem ares de jardim botânico Quimtec de Zaun. E a Arena Hextec vem com direito a apresentador, holograma de Pequena Lenda, placar e plateia.

Arena Hextec | Imagem via Riot Games Arena Toxitorium | Imagem via Riot Games

Todas as Pequenas Lendas e Arenas já devem estar disponíveis para você testar no PBE e ir descobrindo suas favoritas. O lançamento oficial do Conjunto 6,5 de TFT e seu respectivo passe de batalha será em 14 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.